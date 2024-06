The Boys saison 4 : avez-vous repéré cette blague discrète avec Starlight dans l’épisode 1 ?

À peine trois épisodes et la saison 4 de The Boys regorge déjà d’easter eggs et de blagues douteuses, et il y en a une en particulier avec Starlight qui a attiré l’attention de certains fans.

La série The Boys a fait un retour en grande pompe, les fans ayant eu droit aux trois premiers épisodes de la saison 4 dès sa sortie. Des épisodes qui sont restés fidèles à ce qui fait le charme de la série Prime Video, étant alors remplis d’easter eggs, de références manquées et de scènes toutes plus crues et salaces les unes que les autres.

Et la dernière en date à faire sensation sur les réseaux sociaux semble presque être une coïncidence, mais les fans sont convaincus que le créateur de la série Eric Kripke y est pour quelque chose.

“Quelqu’un d’autre a remarqué que le texte sur le mur de la Fondation Starlight forme le mot ASSFART ?” a posté un fan sur Reddit à propos de l’épisode 1 de la saison 4.

Effectivement, lorsque Annie passe devant le panneau de la Starlight House qui dit “A Safe Space for At-Risk Teens” (Un espace sûr pour les adolescents à risque), les premières lettres de chaque mot forment exactement ce qui est écrit.

“Je me demande s’ils l’ont fait exprès,” a commenté un autre fan, tandis qu’un troisième ajoutait, “Typique Kripke. Il faut toujours placer une blague sexuelle au moins une fois tous les quelques épisodes ; il doit y avoir autant d’humour sexuel d’adolescent que possible. Et ne me lancez même pas sur les scènes de sexe de super-héros ‘peut-on faire pire que la dernière fois, rendre celle-ci encore plus choquante ET dégoûtante’.”

“Ne vous méprenez pas — j’adore The Boys, et je suis fan de Kripke — mais en regardant ça, j’ai parfois l’impression que son ‘enfant intérieur’ est perpétuellement coincé au collège,” ont-ils ajouté.

Et pourtant, ASSFART n’est clairement pas la scène la plus choquante de la saison 4 de The Boys jusqu’à présent. Certains penseront notamment à cet “hommage” au film d’horreur The Human Centipede que l’on a pu voir dans l’épisode 2.

Si cela ne suffisait pas, la série a également été critiquée pour une remarque “sauvage” faite par Homelander dans les premières minutes de l’épisode 1, alors qu’il fait une réflexion quelque peu déplacée à Ryan et Zoe alors que les deux jeunes partent chercher de la glace.

Alors que beaucoup n’ont pas remarqué ASSFART, la plupart s’accordent à dire que c’était intentionnel — bien que certains fans soutiennent que l’humour de choc de Kripke va bien au-delà de ce que l’on pourrait croire de prime abord.

“J’ai l’impression d’être un boomer en disant ça, mais les scènes de super-héros me manquent quand elles n’étaient pas simplement ajoutées pour choquer,” a argumenté un fan. “Elles contribuaient en quelque sorte à l’intrigue. Vous vous souvenez de la scène de Popclaw dans la saison 1 ? Oui, c’était brutal à regarder, mais cela leur a également permis d’obtenir un levier sur elle, et c’est ce qui les a finalement conduits à découvrir le Composé-V.”

“Vous pensez que la série est excessive ? Vous auriez du mal avec la bande dessinée originale,” a rétorqué un autre.

Un troisième a précisé, “Si vous avez regardé les ‘behind The Boys’, Kripke pensait qu’il devait rester dans les limites avec Amazon Prime Video.”

Si Kripke commence seulement à se lâcher, qui sait ce que la saison 4 de The Boys nous réserve, sans même parler de l’ultime saison de la série. Mais sera-t-elle capable de surpasser le fameux Herogasm de la précédente saison ? Les paris sont lancés.

Pour en savoir plus sur la saison 4 de The Boys, voici le calendrier de sortie des épisodes. Découvrez également pourquoi les fans saluent la performance hilarante du “fake” Black Noir, ou encore si l’acteur de La Crème a été recasté.

