Le créateur de la série The Boys rassure les fans concernant la fin prévue

Les fans inquiets de la fin inévitable de The Boys ne devraient pas trop s’en faire, car le créateur de la série Eric Kripke a déjà tout planifié.

Il est compréhensible que les fans soient préoccupés par la manière dont Kripke va gérer la fin de The Boys. Car son précédent projet, qui n’est autre que la série Supernatural, elle aussi très appréciée par le public, était initialement conçu avec un plan sur cinq ans. Mais la popularité de la série a surpassé ces plans.

Supernatural a finalement duré 14 saisons et est devenue l’une des séries phares de la chaîne américaine The CW. C’est pourquoi certains fans craignent que The Boys ne subisse un sort similaire, surtout que Kripke semble revenir sur ses déclarations selon lesquelles la série Prime Video se terminerait après cinq saisons.

Néanmoins, Kripke a tenu à rassurer les fans en expliquant qu’il avait déjà la conclusion de la série en tête, révélant ainsi que le final était planifié depuis longtemps. En effet, c’est lors d’une récente interview avec Empire qu’il a déclaré : « Vous ne pouvez pas construire une série sur ces deux forces que sont Homelander et Butcher qui se rapprochent lentement l’une de l’autre sans arriver à une confrontation. Quand cet épisode final arrivera, je sais ce qui va se passer. »

Cela devrait donc rassurer les fans. Car si les cinq premières saisons de Supernatural sont presque universellement appréciées, la série a continué après la fin de la saison 5 et le départ de Kripke.

Les saisons suivantes ont plus de hauts que de bas, mais elles deviennent de plus en plus exagérées pour beaucoup. Le fait que Kripke ait planifié une fin à long terme pour The Boys et qu’il semble vouloir rester encore quelque temps offre donc un espoir que la série Amazon se termine aussi bien qu’elle a commencé.

Kripke, pour sa part, est conscient de l’importance de conclure The Boys en beauté. Il est donc bien décidé à ne pas se retirer du projet, et a assuré aux fans que la série se terminerait de la meilleure des manières.

« Je suis très conscient de la position ironique dans laquelle cela nous place. J’y pense tous les jours, combien c’est important : même si nous racontons plus d’histoires dans cet univers, nous ne nous trahirons pas ».

La saison 4 de The Boys sera diffusée le 13 juin 2024 sur Prime Video et tournera autour du procès de Homelander, tandis que Billy Butcher cherche un moyen de tuer les super-héros. En attendant la première, découvrez notre présentation des nouveaux super-héros.

