Star Wars Lando : tout ce que l’on sait sur le film

L’iconique personnage de Star Wars, Lando Calrissian, aura droit à son propre spin-off. Voici tout ce que nous savons sur ce projet, qui était initialement une série, et qui est désormais un film. Un long-métrage sobrement intitulé Star Wars : Lando.

Introduit dans le film Star Wars, épisode V : L’Empire contre-attaque (1980), qui est le deuxième volet de la trilogie originale, Lando Calrissian (de son vrai nom Landonis Balthazar Calrissian) était alors incarné par Billy Dee Williams. Son passé de joueur et de contrebandier ont contribué a faire du personnage l’un des plus cools de la galaxie, Lando ayant même possédé le Faucon Millenium pendant un temps, avant de le perdre dans un pari avec Han Solo.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lors de leur première rencontre, Lando avait trahi son vieil ami en livrant Han à Dark Vador. Mais dans Le Retour du Jedi (1983), il s’est finalement racheté en menant l’attaque contre l’Étoile de la Mort avec le panache qui le caractérise tant.

Le personnage est récemment réapparu dans le film Solo : A Star Wars Story (2018), un préquel dans lequel on retrouvait cette fois-ci Donald Glover dans une version plus jeune de Lando. Et alors que Disney et Lucasfilm prévoient une aventure solo centrée le célèbre contrebandier, voici tout ce que nous savons sur ce projet de film.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lando : est-ce que le film va se concrétiser ?

Donald Glover travaille actuellement sur le scénario de Lando avec son frère Stephen, et si Disney apprécie leur travail, attendez-vous à ce que le film soit rapidement mis en chantier.

Cela représente un changement majeur dans les plans initialement prévus pour le personnage. En décembre 2020, Lucasfilm avait annoncé vouloir créer une série limitée Lando, avec Justin Simien (Dear White People, Le Manoir hanté) en tant que scénariste principal et showrunner.

Deux ans plus tard, lors du Star Wars Celebration se tenant Anaheim, la présidente de Lucasfilm Kathleen Kennedy avait déclaré qu’il n’y avait pas eu d’avancée en raison de l’emploi du temps chargé de Donald Glover. Elle avait notamment déclaré ceci : “Vous devez demander à Donald. C’est lui qui a toutes les cartes en main ici. Mais il n’y a pas d’avancée. Je dirai cela honnêtement. Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. C’est juste qu’il est très occupé.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Interrogé en juillet 2023 par The Hollywood Reporter sur son implication, Simien avait déclaré : “Je suis attaché, je pense, mais je ne sais pas vraiment. La dernière chose qu’on m’a dite, c’est qu’ils adoraient mais qu’ils devaient mettre en pause jusqu’à ce qu’ils puissent déterminer la disponibilité de tout le monde. Je n’ai pas cherché plus loin, mais je ne suis pas idiot.”

Quelques heures plus tard, nous apprenions que Simien avait quitté la série, avec Donald Glover et son frère Stephen Glover reprenant les rênes du projet en tant que scénaristes et showrunners. Puis, en septembre 2023, Variety avait annoncé que le projet de série était finalement devenu un film.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lando n’a pas encore de date de sortie, le changement de format et les changements dans l’équipe créative ayant repoussé le projet.

En termes de films Star Wars, Jon Favreau travaille actuellement sur The Mandalorian & Grogu, Sharmeen Obaid-Chinoy développe son film New Jedi Order, Patty Jenkins planche quant à elle sur Rogue Squadron, tandis que Dave Filoni, James Mangold, Taika Waititi, Rian Johnson, et Shawn Levy ont tous des films Star Wars dans les tuyaux.

La place de Lando dans ce calendrier reste donc à définir, et dépendra principalement du moment où les frères Glover auront terminé le scénario. Il faudra également attendre de voir ce que Kennedy et les autres responsables de la franchise pensent du résultat.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Casting de Lando : qui jouera dans le film ?

Le fait que les frères Glover s’occupent du scénario laisse à penser que Donald Glover reprendra son rôle de Lando dans le film. Toutefois, une interrogation persiste concernant la potentielle participation de Billy Dee Williams.

Disney/Lucasfilm

En février 2024, Glover avait expliqué auprès de The Hollywood Reporter pourquoi il souhaitait réaliser le film Lando, disant : “J’ai accepté parce que j’aime les personnages et mes enfants adorent Star Wars.”

Il a également parlé du film comme étant très conforme à sa vision, ajoutant : “J’ai l’impression d’avoir suffisamment de contrôle, et peut-être qu’on vous étiquette comme un maniaque du contrôle, mais c’est vrai, le contrôle permet d’avoir une vision unique.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quant à savoir si Billy Dee Williams serait partant pour reprendre son rôle si le film Lando nécessitait une version plus âgée du personnage, Radio Times lui a posé la question, l’acteur ayant alors répondu : “Payez-moi beaucoup d’argent et je vendrai mon âme.”

Et parmi les acteurs qui pourraient potentiellement revenir, on peut aussi penser à Alden Ehrenreich. Ce dernier incarnait Han Solo aux côtés du Lando de Glover, et bien que leur film n’ait pas fait grand bruit, sa performance avait été bien reçue, leur duo ayant été salué pour leur alchimie. Ne soyez donc pas surpris de voir un retour de la paire Solo/Calrissian.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Détails de l’intrigue de Lando : de quoi parlera le film ?

Avec Glover impliqué, le film Lando reviendra sur les jeunes années du personnage, alors attendez-vous à ce que le contrebandier se fraye un chemin à travers diverses épreuves dans toute la galaxie grâce à son fameux charme.

Mais la question du charme est justement l’élément avec lequel les frères Glover luttent actuellement. “Lando est l’incarnation du charme,” avait déclaré Glover à GQ l’année dernière (dans la vidéo ci-dessous). “Il est un peu marginal, et je pense qu’il n’y en a plus beaucoup des comme lui. C’est difficile d’être un séducteur de nos jours. Où est la limite ? C’est là aussi que réside le danger. Jusqu’où peut-on aller sans trébucher ?”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais malgré cette question, Glover est déterminé à bien réaliser cette itération, ajoutant : “C’est amusant, d’être lui. Cela doit juste être fait de la bonne manière. Le temps est précieux. Ces dernières années, cette saleté de pandémie, cela a vraiment fait expérimenter le temps aux gens… Les gens réalisent que leur temps est précieux. On n’en a pas tant que ça. Je ne suis pas intéressé à faire quelque chose qui serait une perte de temps ou juste un chèque. Je préfère de loin passer du temps avec des gens que j’apprécie. Cela doit juste être la bonne chose, et je pense que ça pourrait l’être. Lando est définitivement quelqu’un avec qui j’aime passer du temps.”

Nous mettrons à jour cet article lorsqu’il y aura plus de nouvelles sur Lando.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En attendant, les fans de Star Wars pourront prendre leur mal en patience avec la prochaine série de la franchise, à savoir The Acolyte, dont vous pouvez en apprendre davantage en consultant notre précédent guide à ce sujet.