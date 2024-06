Le meilleur itinéraire de progression pour Elden Ring & le DLC Shadow of the Erdtree

Le jeu de base d’Elden Ring et le DLC Shadow of the Erdtree offrent certains des mondes ouverts les plus vastes et des progressions les plus complexes de la série Souls. Avec cette nouvelle extension, FromSoftware a conçu le jeu de manière à ce que les joueurs doivent explorer le monde pour obtenir les objets qu’ils recherchent.

Néanmoins, beaucoup de joueurs découvrent encore le jeu, et l’immensité & le lore de l’Entre-terre peuvent être intimidants. C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide de progression pour vous aider à naviguer librement dans le monde, avec des niveaux recommandés pour chaque région.

Le meilleur itinéraire et les niveaux recommandés dans le jeu de base Elden Ring

RÉGION NIVEAU RECOMMANDÉ NIVEAU D’AMÉLIORATION D’ARME Nécrolimbe Ouest Niveau 1-15 Améliorations +0 Nécrolimbe Est Niveau 10+ Améliorations +1 Nécrolimbe Sud/Péninsule larmoyante Niveau 15-20 Améliorations +2 Château de Voilorage Niveau 30+ Améliorations +3 Liurnia, contrée lacustre Niveau 40 Améliorations +4 Académie de Raya Lucaria Niveau 45+ Améliorations +5 Caelid Sud Niveau 55+ Améliorations +5 Plateau d’Altus Niveau 65+ Améliorations +11 Mont Gelmir/Manoir du Volcan Niveau 70+ Améliorations +13 Leyndell, Capitale Royale Niveau 85+ Améliorations +15 Terres Interdites/Cimes des Géants Niveau 100+ Améliorations +22 Champs de Neige Consacrés Niveau 110+ Améliorations +24 Abre-Sacré de Miquella Niveau 120+ Améliorations +25 Ruines de Farum Azula Niveau 120+ Améliorations +25 Leyndell, Capitale des Cendres Niveau 130+ Améliorations +25

En débutant votre aventure dans Elden Ring, vous serez déposé dans la région ouest de Nécrolimbe. Vous pourriez avoir envie de partir en exploration immédiatement et de vous diriger dans d’autres régions de la carte, mais nous vous conseillons de rester dans cette zone jusqu’à ce que vous montiez en niveau, puis de vous diriger vers la région à l’est du Bois Brumeux.

Fromsoftware

Vous traverserez également plusieurs régions souterraines comme Nokron, Nokstella, les Profondeurs de Fonderacine, le Lac putréfié et le Mausolée de la dynastie Mohgwyn. Ces régions sont directement liées à l’histoire du jeu, donc tant que vous suivez la liste ci-dessus et que vous ne vous précipitez pas, tout ira bien.

Conseils d’exploration pour Elden Ring

L’un des plus grands problèmes que rencontrent de nombreux joueurs dans Elden Ring est de ne pas avoir le bon niveau pour les combats en se précipitant dans les zones. Gardez à l’esprit qu’être au-dessus du niveau requis n’est jamais un problème, mais être en dessous l’est certainement. Assurez-vous donc de monter de quelques niveaux avant de vous aventurer dans des zones difficiles.

Une fois que vous quittez l’Académie de Raya Lucaria, vous devrez vous diriger vers Leyndell, la Capitale Royale sur le Plateau d’Altus. Cependant, n’oubliez pas de visiter le Mont Gelmir et de compléter la quête du Manoir du Volcan pour obtenir l’une des meilleures armes du jeu, la Lame Blasphématoire.

Le meilleur itinéraire et les niveaux recommandés dans le DLC Shadow of the Erdtree

RÉGION NIVEAU RECOMMANDÉ DE BÉNÉDICTIONS DU ROYAUME DES OMBRES Plaine Sépulcrale Niveau 1-3 Belurat, Colonie de la Tour Niveau 3-6 Château Ensis Niveau 6-8 Altus Occulte Niveau 8-10 Château Noir (Entrepôt) Niveau 10-12 Côte Céruléenne & Fissure des Cercueils de pierre Niveau 11-12 Pic Déchiqueté Niveau 12-13 Ruines Antiques de Rauh Niveau 13+ Bois Abyssaux Niveau 14+ Château Noir (exploration complète) Niveau 15+ Ruines Antiques de Rauh (exploration complète) Niveau 16+ Enir-Ilim Niveau 17-20

Tout comme le jeu de base, la carte du DLC est immense et assez confuse. Avec un système de niveau totalement différent dû à l’inclusion des Esquilles d’Arbre-Occulte, vous pouvez vous rendre dans des lieux où vous les trouverez en premier.

Fromsoftware

Conseils d’exploration pour le DLC

La Bénédiction du Royaume des Ombres est la base de la montée en niveau dans le DLC, car vous devrez collecter ces fragments pour devenir plus fort. Se diriger vers une zone aléatoire est certainement possible étant donné la complexité de la carte. Cependant, il vaut mieux savoir quand quitter les zones pour lesquelles vous êtes sous-nivelé.

Par exemple, atteindre la Côte Céruléenne et même la Fissure des Cercueils de Pierre avant d’entrer dans le Château Noir est tout à fait possible dans le DLC, mais vous pourriez être extrêmement submergé par les ennemis dans cette zone. De même, affronter le boss principal du Château Noir est également possible plus tôt que prévu.

Assurez-vous donc d’être bien préparé avant de vous aventurer dans de nouvelles zones du DLC, car certaines d’entre elles peuvent être vraiment punitives pour les joueurs qui n’ont pas le niveau requis.

L’exploration est un aspect massif de l’expérience de jeu d’Elden Ring, et FromSoftware a fait en sorte de récompenser les joueurs avec certaines des meilleures armes pour affronter tous les boss difficiles du jeu s’ils explorent la carte et les trouvent.