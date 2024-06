Comment vaincre les ennemis Fourneaux dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Les Fourneaux de Shadow of the Erdtree sont parmi les ennemis les plus difficiles ajoutés à Elden Ring. Voici comment les vaincre facilement.

Les Fourneaux étaient un ennemi marquant dans la bande-annonce originale de Elden Ring Shadow of the Erdtree. Ils sont une variante du boss Géant de Feu qui s’inspire du film d’horreur de 1973 The Wicker Man, ces monstres sont de véritables cauchemars et incarnent la « Flamme de Messmer ».

Dès que vous posez le pied dans le Royaume des Ombres, l’une des premières choses que vous verrez est un Fourneau titubant au loin. Les âmes courageuses pourraient être tentées de foncer directement sur lui, mais ce n’est pas toujours une bonne idée.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Fourneaux dans Elden Ring Shadow of the Erdtree, y compris comment les vaincre.

Fromsoftware

Que sont les Fourneaux ?

Les Fourneaux ne sont pas un boss standard dans Shadow of the Erdtree, ce sont en fait des boss de terrain récurrents qui patrouillent certaines zones. Certains sont en sommeil jusqu’à ce que vous vous approchiez, tandis que d’autres sont alertes et vous voient venir de loin, ce qui signifie que vous devrez partir à toute vitesse pour éviter leurs puissantes attaques à longue portée.

Ils sont comparables aux Mausolées Ambulants du jeu de base, en ce sens qu’ils sont des ennemis optionnels extrêmement difficiles à tuer. Ils n’ont pas de barres de vie comme la plupart des boss dans Elden Ring et peuvent être entièrement évités tout au long de votre aventure. Cependant, il y a un segment où vous devrez activement en éviter ou en détruire un qui bloque votre chemin.

Dois-je attaquer le premier Fourneau ?

Ceux qui se précipitent pour attaquer le premier Fourneau dans les premières minutes de Shadow of the Erdtree pourraient avoir une mauvaise surprise. Bien qu’il ne soit pas invincible, à ce stade de l’aventure, vous aurez vraiment du mal à abattre un Fourneau et il est probablement préférable de les éviter jusqu’à ce que vous ayez rassemblé des Bénédictions de l’Ombre.

Chaque coup que vous porterez à ce boss ne fera guère de dégâts, et la créature massive pourra vous tuer, vous et vos Cendres d’Invocation, sans trop d’effort. Voyez-les un peu comme lorsque vous avez vu pour la première fois le Sentinelle de l’Arbre au début de Elden Ring : se précipiter pour le combattre n’est pas toujours la meilleure stratégie.

Plus tard dans le jeu, vous serez beaucoup mieux équipé pour abattre ces monstres menaçants, mais d’ici là, veillez plutôt à rassembler vos Bénédictions de l’Ombre.

Fromsoftware

Les Fourneaux sont pratiquement immunisés contre la plupart des attaques normales, cependant, si vous portez suffisamment de coups puissants à leurs jambes, vous pouvez les faire chanceler – mais ne vous attendez pas à ce que les attaques elles-mêmes fassent beaucoup de dégâts. Cela les fait tomber et vous permet de porter une attaque critique au niveau de leur tête, qui est leur point faible.

Employer cette stratégie est risqué, car se trouver sous les jambes du Fourneau est dangereux, mais cela vous éloigne de leurs puissantes attaques à distance. Faites attention, cependant, car ils ont tendance à inonder le sol de feu pour vous déloger.

Attention, certains Fourneaux ont une armure à pointes sur leurs jambes, ce qui signifie que cette stratégie ne fonctionnera pas. Dans ce cas, utilisez un grand arc ou des sorts comme Comète d’Azur pour attaquer leur point faible à distance. Cela infligera des dégâts constants, mais il peut être difficile de les toucher en chevauchant votre monture Torrent et en évitant leurs attaques de feu.

La meilleure façon de tuer les Fourneaux n’est pas toujours une option, mais si vous pouvez atteindre une position élevée pour être à leur hauteur, vous pouvez lancer un Pot de Feu/Fourneau lourd directement dans leur panier, qui explosera en infligeant des dégâts massifs. Encore une fois, cette manip peut s’avérer difficile, mais si vous y parvenez, cela videra une bonne partie leur santé.

Bien que les Fourneaux soient difficiles à tuer, les vaincre vous récompense avec de nouvelles Larmes de Cristal et, ironiquement, avec des Pots de Feu lourds.

Vous plongez dans Shadow of the Erdtree ? Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.