Comment obtenir & utiliser la Clé de la réserve de Belurat dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Le DLC tant attendu d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, est enfin arrivé et les joueurs se précipitent pour en découvrir tous les secrets. L’un des objets à ne pas rater est la Clé de la réserve. Voici donc tout ce que vous devez savoir pour la trouver et l’utiliser.

Étrangement, une fois la clé trouvée, vous aurez déjà dépassé la réserve qu’elle ouvre. Il est néanmoins recommandé de revenir sur vos pas, car cela vous mènera à votre première rencontre avec la Doyenne Kérastienne, un membre de la race vivant à Belurat, Colonie de la Tour.

Retourner voir la Doyenne Kérastienne à des moments précis par la suite vous récompensera avec une incantation intéressante et un nouvel objet en chemin.

Voici donc notre guide pour trouver la Clé de la réserve et l’utiliser dans le DLC Shadow of the Erdtree.

Où trouver la Clé de la réserve de Belurat

La clé se trouve au centre de Belurat, Colonie de la Tour. Votre meilleur repère est le Site de Grâce “Petit Autel Privé”. De là, sortez et montez les escaliers à droite, en évitant ou en affrontant le Guerrier Cornu en chemin.

Fromsoftware / Dexerto Emplacement de la Clé de la réserve à Belurat

Contournez par la gauche et tuez la première Ombre, puis continuez et combattez-en deux autres. Vous devriez remarquer des débris à cet endroit, alors sautez par-dessus et entrez dans la petite pièce en face. Vous y trouverez une autre Ombre devant une échelle. Tuez-la et montez à l’étage supérieur. Là, vous trouverez un cadavre en haut de l’échelle que vous pouvez piller pour obtenir la clé.

Où utiliser la Clé de la réserve de Belurat

Voyagez rapidement jusqu’au Site de Grâce du Petit Autel Privé, cette fois en prenant à gauche vers la grande passerelle. Attention, vous rencontrerez rapidement deux autres Ombres de Sorcier, alors soyez prêt à les éliminer, puis continuez à avancer.

Fromsoftware / Dexerto Le pont menant à la réserve.

L’entrée de la réserve sera sur votre gauche. À l’intérieur, vous trouverez la Doyenne Kérastienne mentionnée précédemment.

Fromsoftware / Dexerto L’entrée de la réserve.

Elle aura beaucoup à dire, mais ne sera particulièrement utile que lorsque vous aurez tué le boss de la Colonie de la Tour de Belurat, le Lion Dansant de la Bête Divine. Retournez la voir après en avoir terminé avec la bête (tout en portant la récompense du boss) et vous recevrez l’Incantation Esprit Vigilant.

Voilà tout ce que vous devez savoir pour trouver et utiliser la Clé de la réserve dans Elden Ring.

