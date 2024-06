Pré-patch note Elden Ring Shadow of the Erdtree : inventaire & Registres d’invocation modifiés…

FromSoftware a annoncé une mise à jour d’Elden Ring qui sera publiée le 20 juin 2024, en même temps que la très attendue extension Shadow of the Erdtree, et il y a des nouveautés au programme.

Les joueurs d’Elden Ring se préparent à retourner dans l’Entre-Terre pour le DLC Shadow of the Erdtree, qui semble être une extension massive ajoutant de nouveaux boss, du contenu scénaristique, des armes, et bien plus encore.

Avant le lancement de l’extension le 21 juin 2024, le développeur FromSoftware a partagé quelques détails sur la mise à jour du jeu, qui apportera des modifications au jeu de base et servira de patch du premier jour pour Shadow of the Erdtree. Voici ce qu’elle inclut.

Le prochain patch d’Elden Ring apporte des changements utiles à l’inventaire et aux Registres d’invocation

FROMSOFTWARE

FromSoftware a annoncé le patch dans un post Twitter/X, révélant qu’il inclura des corrections de bugs et des équilibrages ainsi que de nouvelles fonctionnalités, tout n’a donc pas été dévoilé.

La mise à jour incluera deux changements à l’inventaire d’Elden Ring pour faciliter la visualisation et l’utilisation des objets que vous venez de ramasser :

Les nouveaux objets obtenus seront marqués d’un « ! ».

Un nouvel onglet appelé « Objets Récents » a été ajouté pour revoir les objets récemment obtenus.

Il y a également de nouvelles fonctionnalités pour les Registres d’invocation :

Les Registres d’invocation actives seront désormais reportés en NG+.

Les Registres d’invocation individuels peuvent maintenant être activés / désactivés dans le nouveau menu des fonctions de la carte. Seuls les Registres d’invocation actifs seront sélectionnés lors de l’utilisation de la Petite Effigie Dorée.

De plus, la mise à jour ajoutera cinq nouvelles coiffures, que les joueurs pourront sélectionner lors de la création de leur personnage ou en jouant.

Les développeurs ont également teasé que des fonctionnalités supplémentaires non détaillées ici seront incluses dans la mise à jour.

Quant à la date de la mise à jour, les serveurs d’Elden Ring subiront une maintenance pour appliquer la mise à jour le 20 juin d’environ 8h à 12h, heure française.

En attendant Shadow of the Erdtree et la mise à jour du jeu de base qui l’accompagne, consultez la rubrique Elden Ring de notre site pour ne rien manquer de son actualité et découvrir nos guides.