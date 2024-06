La communauté d’Elden Ring s’entraide pour accéder à Shadow of the Erdtree

Les joueurs chevronnés d’Elden Ring aident leurs compagnons Sans-éclats à accéder au très attendu DLC Shadow of the Erdtree.

Le DLC tant attendu Elden Ring Shadow of the Erdtree est sur le point de sortir et l’excitation monte. Une quantité alléchante de contenu inédit et à prévoir, y compris de nouveaux types d’armes et personnages.

Malgré cela, une révélation surprenante selon laquelle seulement un tiers des joueurs d’Elden Ring avaient rempli les conditions requises en jeu pour accéder au DLC a choqué la communauté. Pour entrer dans le DLC Shadow of the Erdtree, les joueurs d’Elden Ring doivent d’abord vaincre deux boss optionnels : Radahn, le Fléeau des Astres et Mohg, le Seigneur du Sang.

Plutôt que de laisser ses camarades lutter seuls, le créateur de contenu FromSoftware Sekiro Dubi a appelé ses collègues joueurs, y compris le légendaire Let Me Solo Her, à aider les Sans-éclats à la traine.

« Nous avons besoin d’un @TsuboiKlein qui cette fois aide les joueurs à accéder au DLC, sinon cela va être difficile pour la plupart des joueurs essayant d’accéder au Royaume des Ombres. »

De nombreux joueurs ont répondu à l’appel aux armes de Sekiro Dubi dans le but d’augmenter le pourcentage de joueurs prêts pour le DLC.

« J’ai déposé mon signe d’invocation devant l’arène de Mohg », a répondu un utilisateur. « Invocation non-stop »

D’autres ont levé leurs propres bannières et prêté leur force à la campagne.

« C’est ce que je fais depuis une semaine », a répondu un autre Sans-éclat. « Donc, encore une fois. Toute personne sur PC ayant besoin d’aide pour battre Mohg, contactez-moi ».

Bien sûr, si vous avez traîné sur le subreddit Elden Ring en espérant désespérément des informations sur Shadow of the Erdtree comme nous l’avons fait, vous savez peut-être qu’il existe déjà un engouement pour aider les joueurs à vaincre le Seigneur du Sang.

Un joueur au doux nom de #1 Mogh Hater a jeté son signe d’invocation devant l’arène de Mohg depuis l’annonce du DLC. Ce guerrier audacieux tentera seul de vaincre l’inquiétant Demi-Dieu en votre nom. Tout comme l”infâme’incontournable Let Me Solo Her l’avait fait avec Malenia.

Vêtu de l’équipement complet du Chevalier d’Haligtree, #1 Mohg Hater obtient des points avec style et en étant fidèle au lore. Si vous n’avez pas encore vaincu le Seigneur du Sang, utilisez un Remède des Doigts Crochus devant son arène et peut-être aurez-vous la chance d’être honoré par l’apparition de cette nouvelle légende d’Elden Ring.