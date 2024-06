La durée du DLC d’Elden Ring prédite par un expert après son speedrun de la démo

Le créateur de contenu Elden Ring, Iron Pineapple, a partagé son avis sur la taille du DLC Shadow of the Erdtree après avoir fait un speedrun de la démo de trois heures réservée à la presse.

Elden Ring : Shadow of the Erdtree attire toute l’attention du monde du jeu vidéo. Pourtant, malgré une sortie prévue pour la fin juin, peu de choses ont été montrées au public concernant ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre, à part deux bandes-annonces.

Cependant, cela a changé, car de nombreux créateurs ont pu mettre la main sur des extraits jouables du prochain DLC. Les avant-premières couvrent 3 heures de jeu et ont donné aux fans un aperçu du Royaume des Ombres, de nouvelles armes comme The Beast Claws (les Griffes de Bête), et des monstruosités qui les attendent.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien sûr, la question que tout le monde se pose est de savoir quelle sera la durée du DLC. Étant donné que le jeu de base a offert des centaines d’heures de contenu pour ceux qui étaient prêts à s’attaquer au mode New Game+ et à découvrir tous les secrets d’Elden Ring, beaucoup se demandent si Shadow of the Erdtree sera aussi satisfaisant.

Eh bien, si l’estimation du créateur de Dark Souls, Iron Pineapple, est correcte, le DLC final pourrait représenter environ la moitié de la taille du jeu de base. Étant donné la longueur d’Elden Ring, c’est une offre de contenu énorme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La discussion à ce sujet commence à 20:04 de la vidéo.

La théorie de Pineapple est venue d’une combinaison de speedrunning et d’efficacité. Lors de la prévisualisation, il n’a pas exploré autant qu’il le souhaitait, mais il a pu rapidement passer la première zone grâce à des centaines d’heures d’entraînement en jouant des défis.

Et, bien qu’Iron Pineapple ait rapidement franchi la première zone, il est possible que d’autres zones soient beaucoup plus grandes. Cela inclut encore un autre marais empoisonné de FromSoft. Miyazaki n’a pas pu s’en empêcher.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il a également cité une interview avec IGN affirmant qu’il y aurait au moins 10 boss principaux, et Iron Pineapple en a vaincu deux lors de sa partie de trois heures.

« Si je devais deviner, je dirais que ce que j’ai vécu avec ce DLC représente 20% ou moins du DLC. 15% pourrait être une meilleure estimation ».

Au minimum, Shadow of the Erdtree est censé être de la taille de Nécrolimbe, ce qui fait beaucoup de contenu à explorer.

« En réalité, cette première région prendra aux joueurs beaucoup plus de temps que les 3 heures que j’ai passées en speedrun. Je dirais entre 6 et 8 heures, en supposant qu’ils explorent tout et fassent toutes les quêtes annexes. Et ensuite, si nous extrapolons à partir de cela, je suppose que ce DLC sera environ la moitié de la taille et de la durée du jeu de base ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gardez à l’esprit qu’Iron Pineapple est un aventurier expérimenté, et il est très bon aux jeux FromSoft en général. Il est probable que ce DLC prenne beaucoup plus de temps si votre niveau de compétence est plus normal.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sort le 21 juin, ce qui ne laisse que quelques semaines d’attente avant que les joueurs puissent découvrir le DLC par eux-mêmes.