Les meilleures Cendres d’Invocation dans Elden Ring : des Loups Solitaires à la Larme Imitatrice

Elden Ring comprend une grande sélection de plus de 60 Cendres d’Invocation parmi lesquelles les joueurs peuvent choisir. Voici donc notre séléction des meilleures d’entre elles pour vous aider à surmonter les défis que vous rencontrerez lors de vos voyages dans l’Entre-Terre.

Naviguer seul dans les territoires périlleux de l’Entre-Terre peut être intimidant. Toutefois, dans Elden Ring, vous n’êtes jamais vraiment seul. Le jeu offre de nombreuses Invocations pour vous prêter main-forte lorsque le combat devient difficile.

Les Cendres d’Invocation enrichissent le gameplay d’Elden Ring par rapport aux précédents titres de la série Souls, en apportant une complexité supplémentaire aux affrontements. Elles rendent également le jeu plus accessible en mode solo, permettant de s’appuyer sur des alliés contrôlés par l’IA en l’absence d’autres joueurs.

Avec la révélation du DLC d’Elden Ring Shadow of the Erdtree, nous avons sélectionné pour vous les meilleures Invocations disponibles pour vous faciliter la tâche dans l’Entre-Terre.

Que sont les Cendres d’Invocation dans Elden Ring ?

Les Cendres d’Invocation sont des alliés qui reproduisent souvent les comportements des ennemis d’Elden Ring. Les joueurs peuvent les appeler au combat grâce à la Cloche mande-esprit.

Ces invocations gagnent en puissance au fur et à mesure que vous les améliorez ou que vous découvrez des personnages uniques durant votre périple. Elles s’adaptent à tous les styles de jeu, certains étant des combattants de type tank, tandis que d’autres utilisent des attaques à distance ou des sortilèges. Des invocations utilitaires sont également disponibles, se tenant en retrait pour soigner ou pour infliger des effets de statut à vos ennemis.

Les meilleures Cendres d’Invocation dans Elden Ring

Voici les 11 meilleures Cendres d’Invocation classées selon leur utilité dans Elden Ring :

11. Loups Solitaires

FROMSOFTWARE Les Loups Solitairesest la première Invocation à laquelle vous avez accès

Coût en PC – 55

Offerts par Renna au début de votre aventure, les Loups Solitaires, bien que premières invocations que vous recevez, demeurent utiles tout au long du jeu. Néanmoins, il est nécessaire de les renforcer pour qu’ils puissent affronter des ennemis de plus en plus redoutables.

Même entièrement améliorés, ils restent vulnérables aux attaques de zone AoE des boss qui peuvent rapidement les éliminer. Cependant, avant que cela ne se produise, ils peuvent créer le chaos et vous donner le temps d’attaquer. Étant donné que les trois loups se déplacent rapidement, il est difficile pour un boss de les cibler. Leur coordination en meute permet d’offrir un soutien rapide et efficace.

10. Miliciens Squelettes

FROMSOFTWARE Les Miliciens Squelettes peuvent revenir à la vie et causer des maux de tête aux boss.

Coût en PC – 44

L’Invocation Miliciens Squelettes n’est pas des meilleure, mais leur capacité à ressusciter en fait une épine dans le pied de la plupart des boss d’Elden Ring. Abattus, ces morts-vivants ont tendance à se régénérer avec leur santé au maximum. Cela peut être irritant pour vos adversaires, mais extrêmement avantageux de votre côté.

Après avoir éliminé un de ces squelettes, le boss retournera son attention vers vous ou les autres squelettes, offrant à votre invocation une opportunité de revenir à la vie et de continuer à troubler l’ennemi. Imaginez cette situation avec trois squelettes différents. Attaquer un squelette en pleine résurrection le tuera de manière permanente, mais cette situation ne se présente pas systématiquement.

Vous trouverez cette Cendre d’Invocation peu après avoir vaincu le boss Nocher diaphane au Village des Eaux nécromantes.

9. Chien Sauvage Putréfié

FROMSOFTWARE Le Chien Sauvage Putréfié peut infliger la Putréfaction Écarlate aux ennemis.

Coût en PC – 35

Le Chien Sauvage Putréfié est particulièrement précieux dans les combats contre les boss difficiles, car c’est la seule Invocation capable de transmettre la Putréfaction Écarlate à des adversaires redoutables. Un ennemi mordu par ce canidé repoussant se retrouve donc en sursis, sa défaite pouvant survenir simplement en attendant l’épuisement de sa santé.

Toutefois, ce processus peut être long, et certains boss peuvent se remettre de la Putréfaction Écarlate ou y être immunisés avant de succomber. Après cette attaque, le Chien Sauvage Putréfié s’avère moins utile au combat, mais peut tout de même faire basculer l’issue d’une bataille dans les premières heures du jeu.

Ce Chien peut être découvert sur un cadavre près du Site de Grâce sous l’escalier de Sellia à Caelid, une trouvaille intéressante après avoir échappé au piège de l’Antre de Sellia.

8. Latenna l’Albinaurique

FROMSOFTWARE Latenna est une excellente Invocation à distance.

Coût en PC – 74

Envoyé à la recherche de Latenna par Gideon Ofnir et un survivant du village Albinaurique, vous la localiserez en traversant la Grotte cristalline du lac, au sud de Liurnia. Vous la trouverez assise à côté de son loup endormi. D’abord hostile, elle changera d’attitude une fois vos intentions clarifiées.

Elle acceptera de devenir volontairement une Cendre d’Invocation si vous promettez de l’emmener à l’Haligtree, et elle restera à vos côtés même après la fin de sa quête.

Latenna est une archère puissante et peut bombarder les ennemis d’attaques rapides de flèches à distance. Comme une tourelle, elle est immobile ; il est donc crucial de la positionner dans un endroit sûr offrant une vue dégagée sur le champ de bataille pour maximiser son efficacité.

7. Pantin Nepheli Loux

FROMSOFTWARE Nepheli est une alliée utile dans n’importe quelle bataille de boss.

Coût en PC – 90

Acquérir Nepheli Loux en tant qu’Invocation nécessite de suivre un chemin sombre. Au lieu de terminer sa quête traditionnelle, vous devez lui administrer une potion fournie par Seluvis, la transformant ainsi en pantin que vous pourrez par la suite acheter au sinistre magicien. Vous pouvez également choisir de remettre la potion à Gideon Ofnir, qui s’en débarrassera.

Bien que Nepheli soit une combattante redoutable avec des attaques rapides capables de vaincre certains boss, sa faible santé la rend vulnérable. Son acquisition reste judicieuse si vous envisagez de jouer plusieurs fois au jeu, mais êtes-vous prêt à réduire une alliée de valeur en simple pantin ?

6. Pantin Coprophage

FROMSOFTWARE Ce Pantin Coprophage est un monstre meurtrier, mais pourrait-il servir à une cause plus grande ?

Coût en PC – 118

Si vous choisissez de ne pas utiliser la potion de Seluvis sur Nepheli Loux, vous pouvez l’utiliser pour transformer le Coprophage en pantin. Cette option reste valide tant que Seluvis est en vie et que la quête de Ranni n’est pas encore achevée.

Poursuivez la quête du Coprophage jusqu’à ce qu’il se rende volontairement dans sa cellule et s’attache à une chaise. Il vous demandera alors de lui apporter 5 Malédictions du semis. À la place, administrez-lui la potion de Seluvis. Plus tard, vous pourrez vous procurer le Pantin Coprophage en tant que Cendre d’Invocation dans le laboratoire secret.

Opter pour cette transformation pourrait représenter un meilleur usage des capacités de ce tueur en série brutal, surtout si vous avez choisi une fin différente pour votre aventure. Le Pantin Coprophage, en tant que tank puissant dont l’épée inflige des dégâts de saignement, se révèle très efficace contre des boss tels que le Géant de Feu et Malenia.

5. Pantin Therolina la Servante

FROMSOFTWARE Therolina n’est pas d’une grande aide dans un combat, mais elle peut vous renforcer.

Coût en PC – 82

Vous pourriez choisir d’affronter la plupart des boss dans Elden Ring en solo, renonçant ainsi à l’aide directe des Invocations. Cependant, saviez-vous que le rôle Therolina est de principalement vous renforcer plutôt que de combattre le boss elle-même ?

Elle vous accompagnera pour vous soigner durant les combats, plutôt que de s’attaquer directement aux ennemis. Cela en fait l’alliée idéale pour ceux désirant infliger eux-mêmes tous les dégâts.

Therolina apparaît initialement comme une invocation PNJ durant le combat contre le boss Radahn, vous soignant vous et les autres combattants. Malheureusement, elle devient rapidement une victime de Seluvis. Vous pouvez alors l’acheter comme pantin de Cendre d’Invocation dans le laboratoire secret de Seluvis, même après sa disparition.

4. Chevalier Banni Oleg

FROMSOFTWARE Le Chevalier Banni Oleg est une puissante Cendre d’Invocation que vous pouvez obtenir tôt dans Elden Ring.

Coût en PC – 100

Oleg est un chevalier d’une grande force que l’on peut trouver dès le début du jeu au Cimetière abandonné. Pour le libérer, vous devrez utiliser une Clé-lames de pierre sur la gargouille, esquiver les pièges à lames, puis vaincre le boss Esprit d’arbre ulcéreux.

La bonne nouvelle est que Oleg mérite tous ces efforts et représente l’une des meilleures Invocations tank du jeu. Sa capacité d’attaque tourbillonnante peut déséquilibrer les ennemis et les rendre vulnérables à vos offensives. Une fois pleinement amélioré, Oleg peut rivaliser avec la majorité des boss.

3. Tiche des Couteaux noirs

FROMSOFTWARE Cette invocation est l’une des meilleures en raison des dégâts qu’elle peut infliger.

Coût en PC – 132

Tiche des Couteaux Noirs se distingue par ses compétences d’assassinat uniques et l’histoire riche qu’elle apporte. Au combat, elle est une adversaire redoutable, ses attaques rapides et mortelles étant efficaces non seulement contre les ennemis ordinaires mais aussi cruciales dans les combats contre les boss. En outre, elle résiste à la plupart des effets de statut et peut lancer des projectiles de Flamme Imprégnée de Mort qui réduisent rapidement les PV des adversaires.

Ce qui la rend vraiment unique, c’est sa capacité à exécuter des attaques rapides et létales, souvent en surprenant les ennemis. Son coût élevé en PC est justifié par l’avantage considérable qu’elle procure dans les affrontements.

Elle est obtenue après avoir vaincu Alecto, le Chef des Couteaux Noirs, à la Geôle éternelle de la meneuse des Couteaux noirs au sud-ouest de Liurnia. Tiche n’est pas une simple ; c’est une véritable ressource stratégique qui peut changer le cours d’une bataille.

2. Lhutel l’Acéphale

FROMSOFTWARE Lhutel est l’une des meilleures Invocations que vous pouvez appeler à vos côtés.

Coût en PC – 104

Plus équilibrée qu’Oleg, Lhutel offre un mélange efficace d’attaques à distance et au corps à corps. Elle est capable d’infliger la Peste Mortelle aux ennemis, ce qui peut rapidement conclure certains combats de boss. Son grand bouclier lui permet de bloquer des attaques et elle a tendance à survivre plus longtemps que la plupart des autres Invocations.

Elle possède également la capacité de se téléporter à travers le champ de bataille, ce qui lui permet de réduire la distance avec ses ennemis tout en esquivant leurs contre-attaques. Il y a de forts arguments pour considérer Lhutel comme la meilleure Cendre d’Invocation dans le jeu. Vous pouvez la débloquer en vainquant l’Ombre dans les Catacombes du Val-aux-Tombes.

1. Larme Imitatrice

FROMSOFTWARE Les Cendres d’Invocation Larme Imitatrice invoquent une version clone de votre personnage.

Coût en PV – 660

Malgré un nerf de ses capacités par le premier patch majeur d’Elden Ring, la Larme Imitatrice demeure l’Invocation la plus puissante et la plus utile selon nous. Elle reproduit exactement le joueur, avec accès à toutes les armes, compétences et sorts que vous avez équipés lors de l’invocation.

En ajustant votre équipement avant de l’invoquer, vous pouvez adapter la Larme Imitatrice à vos besoins spécifiques, puis revenir à votre configuration préférée. Bien que FromSoftware ait nerf sa puissance, le principe demeure inchangé, faisant de la Larme Imitatrice un allié extrêmement puissant dans tout combat.

Cette Invocation est accessible après avoir vaincu la Larme Imitatrice elle-même en tant que boss à Nokron, la ville éternelle, puis en traversant les toits jusqu’au Sanctuaire de la Nuit. Les Cendres se trouvent dans un coffre derrière une gargouille et il vous faudra utiliser deux Clé-lames. Attention, invoquer la Larme Imitatrice consomme de la santé plutôt que du PC.

Voici donc les meilleures Cendres d’Invocation dans Elden Ring. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la rubrique Elden Ring de notre site.