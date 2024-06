Quelle est la durée du DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree ? Nombre d’heures estimé

L’engouement pour Elden Ring Shadow of the Erdtree est à son comble alors que le DLC doit sortir le 21 juin, et beaucoup se demandent quelle sera la durée réelle de l’extension. Avec plusieurs interviews et leaks circulant sur internet, voici tout ce que nous savons sur la durée de jeu.

Elden Ring est connu pour son monde immense où vous pouvez passer des centaines d’heures, il est donc naturel que la spéculation sur la durée de Shadow of the Erdtree soit omniprésente dans la communauté. Eh bien, grâce aux indices laissés par Hidetaka Miyazaki dans certaines interviews, nous avons une idée assez claire de la durée de ce DLC.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici tout ce que nous savons sur le temps nécessaire pour terminer Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC.

Combien de temps pour terminer le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree

Pour terminer le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree, il faut compter entre 30 à 40 heures, voire plus. Dans une interview avec IGN, Hidetaka Miyazaki, le président de FromSoftware, a révélé que la Royaume des Ombres est « probablement comparable, sinon plus grand, que la zone de Nécrolimbe du jeu de base ».

Sachant qu’il a fallu aux joueurs bien plus de 20 heures juste pour explorer certains aspects de Nécrolimbe, nous pouvons nous attendre à ce que le DLC nécessite au moins 10 heures de plus. Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC comprendra de nouveaux boss, huit types d’armes différents et une toute nouvelle zone à explorer, de sorte que les joueurs peuvent s’attendre à passer un temps considérable dans le Royaume des Ombres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En plus de l’interview de Miyazaki, il y a eu plusieurs leaks qui circulent dans la communauté d’Elden Ring, provenant de créateurs de contenu qui ont eu la chance de jouer au jeu en avant-première.

« ELDEN RING Shadow of the Erdtree en avant-première

▪️ Apparemment 30-40 heures de jeu

▪️ Plus de 10 boss principaux + des boss secondaires

▪️ 8 nouveaux types d’armes – dont 1 en arts martiaux

▪️ Les ennemis sont plus rapides

▪️ Nouveau système – Bénédiction du Royaume des Ombres »

Voilà donc tout ce que l’on sait sur la durée du DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree. Alors que vous vous préparez pour le DLC, assurez-vous que vos builds et vos armes soient de la meilleure qualité possible afin de vous faciliter la tâche dès le départ.

L’article continue après la publicité