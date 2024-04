Elden Ring : comment vous préparer pour le DLC Shadow of the Erdtree

Des buffs d’incantations aux Pierres de Forge, voici ce dont vous avez besoin pour être prêt pour l’arrivée du DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Avec le DLC d’Elden Ring Shadow of the Erdtree à l’horizon, les fans vont devoir se préparer au mieux pour ce qui les attend. Vous voudrez mettre la main sur de nouveaux sorts grandioses, des arts d’armes, et bien sûr, de nouvelles armes.

Tout cela semble incroyable, mais à quoi bon si vous n’êtes pas prêt à les utiliser ? Il semble que nous ne pourrons pas monter de niveau dans le DLC Shadow of the Erdtree. Cependant, un système de progression unique, différent de celui du jeu de base, sera introduit, alors nous ferions mieux d’être prêts.

Voici quelques excellents conseils pour vous préparer au mieux aux défis à venir dans le DLC Shadow of the Erdtree.

Boss requis pour accéder au DLC

FROMSOFTWARE

Pour faire simple, vous devez vaincre Mohg, le Seigneur du Sang, dans le Palais de Mohgwyn, pour accéder au DLC Shadow of the Erdtree lorsqu’il sortira. Vous pouvez trouver le Palais de Mohgwyn assez tôt dans le jeu en suivant la quête de Masque Blanc de Varré ou plus tard en localisant un portail à l’ouest des Champs Enneigés Consacrés gardé par des Albinauriques.

Bien que ce soit le seul critère à remplir pour accéder au DLC, nous recommandons de vaincre Radahn le Fléau des Astres, Rennala et Godrick le Greffé. Cela vous donnera de nombreuses occasions de tester des armes, des sorts et d’autres nouvelles capacités dans le jeu de base, tout en vous permettant d’accéder aux zones nécessaires.

Rassemblez des matériaux pour les améliorations

FROMSOFTWARE

Pour économiser du temps à parcourir la vaste carte des Terres Interdites et à fouiller dans les grottes, nous recommandons vivement de chercher les Perles cinéraires. Il s’agit d’objets que vous donnez à la Carcasse des Servantes Jumelles, qui vous permettent d’acheter des matériaux d’amélioration pour vos armes et Cendres de Guerre. Assurez-vous d’économiser vos runes pour les acheter !

Alors que vous pouvez utiliser les Perles cinéraires pour acheter des matériaux d’amélioration depuis le confort du Bastion de la Table Ronde, pour compléter l’amélioration de vos armes, vous devrez vous salir les mains et chercher les pierres supplémentaires dont vous aurez besoin.

Soyez prêt à maximiser vos armes

FROMSOFTWARE

Le DLC va proposer des armes incroyables. Les Perles cinéraires mentionnées précédemment sont extrêmement utiles pour augmenter vos armes à +24 et +9, ainsi que les Cendres de Guerre à +9. Cependant, cette dernière amélioration pour maximiser le potentiel de vos armes est verrouillée derrière un matériel de fabrication final – trois, pour être spécifique.

Les Pierres de Forge des Dragons Anciens et les Pierres de Forge Sombres des Dragons Anciens sont utilisées pour améliorer des armes spécifiques. Pour améliorer les Cendres de Guerre, vous aurez besoin d’un Grand Muguet Mortifère. Tous ces objets sont assez rares, alors prenez votre temps pour les rechercher si vous entrez dans le DLC sur le jeu de base New Game et non New Game Plus.

Soyez prêt à changer les statistiques de vos personnages

FromSoftware Elden Ring est l’un des jeux les plus vendus en 2022.

Vous pourriez trouver une arme ou un sort dans le DLC qui pique votre intérêt, mais qui ne convient pas à votre build. N’ayez crainte, il vous faudra simplement vaincre la magicienne Rennala, Reine de la Pleine Lune à l’Académie de Raya Lucaria. Après l’avoir vaincue, vous aurez l’opportunité de parler à Rennala et elle pourra respec votre personnage.

Malheureusement, ce processus n’est pas gratuit. Changer les statistiques de vos personnages nécessite une Larme Larvaire chaque fois que vous souhaitez respec. Heureusement, il y en a plein dans le jeu de base. Alors, rassemblez-en autant que vous pouvez, car vous pourriez vouloir alterner entre un lanceur de sorts basé sur l’intelligence et un build tout en muscle à tout moment.

Rassemblez des armes de secours

FromSoftware

Ce que l’on veut dire, c’est que le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree inclura très probablement de nouveaux sorts et incantations ainsi que des arts d’armes. C’est une bonne idée de trouver les meilleurs Bâtons et Sceaux Sacrés pour lancer vos nouvelles incantations. Après tout, à quoi bon avoir un grand sort si vous avez un mauvais bâton ?

Améliorez vos fioles et récupérez ces buffs

FromSoftware

Nous espérons que le DLC introduira des incantations et sorts inédits capables de concurrencer les améliorations actuelles, rendant ainsi les configurations de personnages les plus excentriques parfaitement jouables. En attendant, les incantations existantes qui accordent un buff temporaire peuvent faire la différence entre la vie et la mort dans Shadow of the Erdtree.

À ce sujet, nous recommandons également de faire le tour des Terres Interdites et d’améliorer au maximum votre Fiole avec des Larmes de Vie. Rassemblez autant de Graines Dorées que possible pour stocker des soins, le réapprovisionnement en FP, et la longue liste de Larmes de Cristal pour utiliser pleinement votre Flacon de Salut Miraculeux.

Gardez l’esprit ouvert

FromSoftware

Le DLC Shadow of the Erdtree sera la première addition significative à Elden Ring depuis le support PvP. Un RPG comme Elden Ring, tout en étant extrêmement ouvert au choix, a également tendance à créer une méta de méthodes pour affronter certains boss et infliger les dégâts les plus élevés.

Cela fera presque deux ans et demi depuis la sortie originale du jeu lorsque nous entrerons dans le DLC, alors considérez-le comme une opportunité de rompre avec les vieilles habitudes, d’essayer ce nouvel art d’arme que vous trouvez, ou cette nouvelle arme qui a l’air super cool.

Vous voilà donc prêts à vous préparer en vue du DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Restez connectés, car il est probable que davantage d’informations soient révélées à mesure que nous découvrirons le contenu du DLC.

