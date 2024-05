Ce build d’Elden Ring vous permet d’utiliser toutes les nouvelles armes du DLC

Le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring est presque là et un joueur a minutieusement créé un build qui peut utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités de l’extension.

L’enthousiasme pour Elden Ring Shadow of the Erdtree atteint des sommets. La bande-annonce de l’histoire récemment publiée nous a donné plus de questions que de réponses, fidèle au style de FromSoftware.

Heureusement, avant cette bande-annonce, Hidetaka Miyazaki lui-même a donné aux joueurs une idée de ce à quoi s’attendre. Shadow of the Erdtree promet l’apparition de personnages inédits d’Elden Ring, un nouveau système de progression, et huit nouveaux types d’armes pour diversifier le gameplay.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec toutes ces nouveautés en tête, un joueur d’Elden Ring a fait les calculs pour élaborer un build qui devrait vous permettre de toutes les utiliser dès le 21 juin, date de sortie très attendue du DLC. L’utilisateur X/Twitter dangitjm a expliqué son raisonnement.

Initialement repéré par GamesRadar+, ce mathématicien répondait à un post dans lequel un joueur essayait de créer son propre build pour le DLC d’Elden Ring. L’absence suspecte de la stat Intelligence a incité dangitjm à mener sa propre expérience. Il a commencé par un mantra familier pour tout jeu Soulsborne : « Augmentez la Vigueur ! »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Le saut de PV de 40 à 60 en Vigueur donne un supplément de “450 PP”, faisant passer la santé de ce build de 1450 à 1900 », a expliqué dangitjm. Cette augmentation de 30 % de la santé est importante pour la survie, mais l’intérêt principal ici est que les autres statistiques répondent aux exigences minimales attendues pour les nouvelles armes.

Le build d’Elden Ring DLC que dangitjm a proposé en se basant sur les exigences minimales précédentes est le suivant :

Vigueur – 60

– 60 Esprit – 35

– 35 Endurance – 30

– 30 Force – 60

– 60 Dextérité – 48

– 48 Intelligence – 70

– 70 Foi – 50

– 50 Ésotérisme – 27

Ce build nécessite de commencer avec la classe Vagabond et d’atteindre le niveau 301, ce qui n’est pas une mince affaire. Tout joueur souhaitant essayer ce build devra probablement se rendre au meilleur endroit pour farmer des Runes d’Elden Ring afin de tuer quelques milliers d’Albinauriques ou d’oiseaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring a des exigences statistiques similaires pour les armes par rapport au jeu de base, ce build vous permettra de les utiliser toutes. Il est donc temps de se mettre au travail, car il vous reste moins d’un mois avant de pouvoir le tester en jeu.