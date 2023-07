Patch note 1.1 de Diablo 4 : Nouveaux Uniques, équilibrage des classes…

Blizzard a publié les notes de patch de la mise à jour 1.1.0a de Diablo 4. Découvrez tous les changements apportés à l’aube de la Saison 1.

Les joueurs de Diablo 4 l’attendaient avec impatience, et le voici enfin : le patch 1.1 de Diablo 4.

Avant aujourd’hui, Diablo 4 a déjà eu droit plusieurs mises à jour mineures du jeu, consistant à corriger les problèmes les plus ennuyeux et à donner un coup de pouce aux builds les moins performants de chaque classe.

Néanmoins, le patch 1.1 est autrement plus ambitieux ! Avec de nouveaux objets Uniques, des nouveaux Aspects Légendaires, des ajustements à l’XP ou encore un équilibrage massif des classes, cette mise à jour devrait apporter un énorme vent de fraîcheur à l’ARPG de Blizzard.

Sans plus attendre, retrouvez ci-dessous les notes de patch officielles tirées du blog de Blizzard.

De nouveaux objets uniques et aspects légendaires ont été découverts à Sanctuaire. Utilisez-les pour améliorer vos personnages dans le royaume saisonnier ou le royaume éternel. Ces objets uniques peuvent être obtenus dans le niveau de monde IV et les aspects légendaires peuvent être obtenus dans n’importe quel niveau de monde.

Commentaire de l’équipe de développement : Ahavarion, lance de Lycandre est un butin extrêmement rare. Nous vous souhaitons bonne chance pour l’obtenir face aux armées des Enfers.

Commentaire de l’équipe de développement : les objets uniques Irebleue et Broyeuse ont des effets de dégâts de base, qui progressent avec votre puissance. Par exemple, avec une puissance d’objet de 820, Irebleue inflige 3 359-6 718 points de dégâts.

Commentaire de l’équipe de développement : nous reconnaissons que cet ajustement limite de manière importante la configuration du barbare Marteau des Anciens, mais nous ne voulons pas que sa force dépende d’un bug.

Correction d’un problème à cause duquel la minicarte ne représentait pas fidèlement le monde du jeu pendant la quête L’Œil non-voyant.

Correction d’un problème à cause duquel la carte était incomplète pour la région du loch Raeth de Scosglen.

Correction d’un problème à cause duquel une portion de la carte était invisible dans le donjon Terrasse exaltée.

Correction d’un problème à cause duquel le titre de Bombardier fou ne s’affichait pas pour les adversaires rencontrés dans le murmure du même nom.

Correction d’un problème à cause duquel il était impossible d’ouvrir les articles du fil d’actualités en utilisant la souris et le clavier.

Correction d’un problème à cause duquel le message Vous avez activé le jeu multiplateforme était envoyé dans la messagerie chaque fois qu’un objectif de quête de campagne était accompli.

La compétence passive de parangon Guide de la secte n’apparaît plus sur les serviteurs hostiles en JcJ.

Correction d’un problème à cause duquel le bonus de l’aspect balistique affichait +0 sur les compétences au lieu de +2 sur la barre bonus.

Correction d’un problème à cause duquel le tri des emblèmes n’était pas cohérent entre l’inventaire et le coffre.

Correction d’un problème à cause duquel l’onglet Social de la fenêtre de configuration de la roue d’actions pouvait être ignoré lors de la navigation avec la manette.

Correction d’un problème à cause duquel la quantité d’or ne s’affichait pas convenablement en échangeant de l’or en grandes quantités.

Correction d’un problème à cause duquel les comparaisons numériques entre les objets étaient inexactes si l’objet en question était serti d’une pierre qui conférait une statistique également présente sur l’objet de base.

Correction d’un problème à cause duquel les images ne se chargeaient pas dans le fil d’actualités sur le menu principal.

Correction de plusieurs problèmes de la fonctionnalité Épingler sur la carte.

Correction de plusieurs problèmes à cause desquels les marqueurs de cartes et de murmures ne s’affichaient pas convenablement.

Différentes améliorations à la fiabilité et la clarté des messages, descriptions de compétences et info-bulles.

Différentes autres améliorations de l’interface utilisateur et de l’expérience utilisateur.

Divers

Correction d’un problème à cause duquel la musique de réussite pour avoir vaincu Avarice pouvait se déclencher avant la défaite du boss. (Vérifiez toujours vos éliminations avant de les fêter, nomades)

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses ne pouvaient pas envoyer de requête d’ami sur Battle.net aux ami(e)s qui jouaient sur console.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses pouvaient confirmer si le mode Extrême était activé après s’être connectés avec un nouveau personnage.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses qui n’ont pas débloqué un niveau de monde supérieur pouvaient être invités dans un groupe au niveau de monde supérieur.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses ne pouvaient pas transférer le commandement du clan.

Correction d’un problème à cause duquel l’expéditeur ou l’expéditrice d’une invitation à rejoindre un groupe ne pouvait pas être informé(e) que l’invitation avait échoué à cause de l’incompatibilité avec la progression du prologue de campagne.

Correction d’un problème à cause duquel la lance de Nafain se dupliquait dans la cinématique où le personnage-joueur la ramasse.

Correction d’un problème à cause duquel la chamelle de Meshif ne faisait aucun bruit.

Correction d’un problème à cause duquel il n’y avait aucun son lorsque Lorath réveillait Meshif à coups de pied.

Différentes autres améliorations.

Mise à jour de l’écran de chargement

Nous avons ajouté d’autres écrans de chargement dynamiques avec la sortie de la saison de la malfaisance. Cela comprend l’ajout d’autres ressources dans l’écran de chargement, comme votre personnage.

Mises à jour de jouabilité

Blizzard

Général

Les déblocages d’autel de Lilith sont à présent partagés par tout le compte.

La découverte de carte est à présent partagée par tout le compte.

Les murmures ne rapportent plus de poussière d’emblème.

La qualité globale du butin a été améliorée pour les coffres silencieux.

Le temps de canalisation de la compétence Quitter le donjon a été augmenté de 3 à 5 s.

Nous avons globalement réduit la tendance de nombreux monstres à se déplacer pendant le combat, pour que les personnages en mêlée n’aient pas besoin de leur courir après.

Ajout de la prise en charge de la manette sans fil PS5 Dual Sense Edge sur PC.

Niveau de monde

Le niveau de monde II a reçu les bonus suivants : Bonus d’or : augmenté de 15 % à 20 %. Les monstres donnent à présent 15 % d’objets en plus.



Commentaire de l’équipe de développement : nous aimons l’état global du niveau de monde II mais augmentons ses récompenses pour les aligner sur sa difficulté.

La progression de niveau dans les donjons et dans la plupart des territoires extérieurs a été ajustée dans les niveaux de monde III et IV. Les monstres commenceront à suivre le personnage-joueur dans le niveau au bout d’un certain moment (jusqu’à un maximum de 5 niveaux d’écart). Ce changement n’affecte pas les boss mondiaux, les évènements de légion, les champs de la Haine, les vagues infernales ou les donjons du Cauchemar.

Commentaire de l’équipe de développement : nous voulons donner aux joueurs et joueuses une meilleure sensation de progression de puissance et de maîtrise dans le monde, tout en les mettant en difficulté dans les activités de haut niveau.

Example de niveau de monde III :

si le niveau du personnage-joueur est inférieur à 55, le niveau du monstre est de 55.

si le niveau du personnage-joueur est entre 56 et 60, le niveau du monstre est de 55.

si le niveau du personnage-joueur est de 61, le niveau du monstre est de 56.

si le niveau du personnage-joueur est de 62, le niveau du monstre est de 57, etc. (à partir de là, les monstres seront toujours à -5 jusqu’au niveau maximal de monstre du niveau de monde III, 70).

Exemple de niveau de monde IV :

si le niveau du personnage-joueur est inférieur à 75, le niveau du monstre est de 75.

si le niveau du personnage-joueur est entre 76 et 80, le niveau du monstre est de 75.

si le niveau du personnage-joueur est de 81, le niveau du monstre est de 76.

si le niveau du personnage-joueur est de 82, le niveau du monstre est de 77, etc. (à partir de là, les monstres seront toujours à -5).

Expérience

La récompense d’expérience pour avoir terminé des murmures dans les niveaux de monde III et IV a été grandement augmentée.

Commentaire de l’équipe de développement :nous avons observé que le bonus d’expérience obtenu en venant à bout de monstres de niveau plus élevé est trop important en comparaison avec le défi présenté. Nous voulons malgré tout récompenser les joueurs et joueuses pour avoir relevé ce défi en les encourageant à s’entraider pour gagner des niveaux plutôt que d’avoir un joueur ou une joueuse qui fasse un carnage tandis que l’autre attend à l’entrée du donjon.

Nous ajustons simplement les récompenses d’expérience bonus obtenues en tuant des monstres d’un niveau plus élevé que le personnage-joueur. Bonus avant la saison de la malfaisance : 1 niveau plus élevé : +15 %. 2 niveaux plus élevés : +20 %. 3 niveaux plus élevés : +25 %. Après la saison de la malfaisance : Bonus de 1,5 % par niveau jusqu’à 10 niveaux. Ex : +1 niveau : +1,5 %. +2 niveaux : +3 %. +10 niveaux : +15 %.

Nous ajustons également les récompenses d’expérience pour les niveaux de monstres des niveaux de monde plus élevés. Réglages actuels des niveaux selon les niveaux de monde Niveau de monde II : jusque +3. Niveau de monde III : jusque +10. Niveau de monde IV : jusque +100. Nous modifions ceci pour Niveau de monde II : jusque +3 (identique). Niveau de monde III : jusque +6. Niveau de monde IV : jusque +10. Par exemple : Vous êtes niveau 1. Votre ami(e) vous fait venir dans le niveau de monde IV et vous laisse à l’entrée d’un donjon. Il/Elle commence à tuer des monstres de niveau 100. Avant la saison de la malfaisance, vous obteniez : (EXP de monstre niveau 100) x (1 + 25 %). Après la saison de la malfaisance, vous obtenez : (EXP de monstre niveau 11) x (1 + 15 %).



Vague infernale

Commentaire de l’équipe de développement : nous cherchons à augmenter le danger dans les vagues infernales en rendant les monstres un peu plus complexes et les offrandes torturées de mystères plus compliquées à ouvrir.

Les monstres de vagues infernales sont désormais 3 niveaux supérieurs au personnage-joueur plutôt que 2.

Le coût des offrandes torturées de mystères est passé de 175 à 250 cendres aberrantes.

Tous les objets avec lesquels interagir dans les zones des vagues infernales ont désormais une petite chance de fournir des cendres aberrantes.

Mises à jour d’équilibrage

Commentaire de l’équipe de développement : tandis que notre communauté continue d’affronter les Enfers, les configurations des nouveaux joueurs et joueuses nous ont emplies de surprise et de joie. Nous avons choisi de concentrer nos mises à jour d’équilibrage pour la saison de la malfaisance sur les disparités d’ensembles d’objets suite à la refonte des fonctionnalités de classes. Les changements de classe sont grandement concentrés sur les augmentations numériques des améliorations de compétences et des aspects légendaires que les joueurs et joueuses ne trouvaient pas convaincants. De plus, nous changeons les glyphes de parangon de dégâts critiques pour renforcer tous les dégâts, plutôt que les compétences principales, pour permettre davantage de stratégies.

L’article continue après la publicité

Il y a également quelques réductions de statistiques de classes pour les sources qui confèrent de grands montants de dégâts, de soins ou l’effet Inarrêtable. En général, nous préférons que les modifications spécifiques aux configurations soient des bonus plutôt que des réductions, mais nous sentons que ces changements sont nécessaires pour le jeu en général. Diablo IV est un jeu en évolution constante au fil des saisons et les ajustements que nous apportons évoluent avec elles.

Les mises à jour d’équilibrage suivantes s’appliquent à la fois aux royaumes saisonnier et éternel.

Barbare

Blizzard Entertainment

Compétences

Durée de la vulnérabilité de Coup double violent augmentée de 1 à 2 s.

Bonus de dégâts de Soulèvement furieux par charge augmenté de 3 % à 5 %.

La réduction du temps de recharge de Charge énergique est désormais fixée à 3 cibles, pour un maximum de 9 secondes de réduction du temps de recharge.

Le gain de Fureur de Choc terrestre tactique est augmenté de 25 à 40.

Augmentation du bonus de dégâts de Coup de grâce renforcé sur les boss de 100 % à 150 %.

Durée de la vulnérabilité de Poigne de fer renforcée augmentée de 2,5 à 3 s.

Dégâts de Rupture renforcée augmentés de 30 % à 45 %.

Le bonus à la vitesse de l’attaque Rupture de belliciste est augmenté de 20 % à 30 % et la durée est augmentée de 4 à 5 s.

Les soins de Rupture de duelliste sont augmentés de 15 % à 18 % du maximum de vie.

Compétences passives

Brise-genou ralentit uniquement les adversaires en bonne santé et le montant du ralentissement est augmenté de 10/20/30 % à 20/40/60 %.

Les bonus de dégâts de saignement de Jusqu’à l’os à la vulnérabilité sont réduits de 6/12/18 % to 5/10/15 %.

Parangon

Le bonus de la glyphe de Colère affecte désormais tous les dégâts plutôt que juste ceux des compétences principales.

Aspects

La durée de Rage du berserker de l’aspect du berserker implacable est augmentée de 1 à 2 s.

La durée de Rage du berserker de l’aspect de folie guerrière est augmentée de 1-2,5 s à 2-3,5 s.

Les dégâts de l’aspect du combat sont augmentés de 1-1,3 à 1,5-1,8.

Les dégâts de l’aspect de rage ardente sont augmentés de 0,08-0,14 à 0,22-0,28.

La réduction des dégâts de l’aspect de défense de fer est augmentée de 15-25 % à 18-28 %.

Les probabilités d’obtenir un coup de chance avec l’aspect d’assouvissement sont augmentées de 30-50 % à 40-60 %.

Les probabilités d’obtenir un coup de chance avec l’aspect des échos ancestraux sont augmentées de 40-50 % à 50-60 %.

Les probabilités d’obtenir un coup de chance avec l’aspect de maître d’armes sont augmentées de 32-50 % à 37-55 %.

Objets

Les Poignes dévastatrices de Gohr explosent désormais toutes les 2 s ou après expiration, et la limite de cibles a été supprimée.

Bonus aux dégâts de saignement de Champs écarlates augmenté de 10 % à 15 %.

Druide/Druidesse

Blizzard Entertainment

Compétences

Bonus à la vitesse d’attaque de Griffe renforcée augmenté de 10 % à 15 %.

Réduction des dégâts de Coup de tonnerre réduit de 25 % à 15 %.

Dégâts de Rocher augmentés de 33 % à 46 %.

Gain d’esprit de Piétinement sauvage augmenté de 20 à 40.

Soins de Lacération primordiale augmentés de 3 % à 5 %.

Dégâts de foudre de Cataclysme augmentés de 64 % à 77 % et dégâts de Tornade augmentés de 19 % à 23 %

Durée de la vulnérabilité de Cataclysme suprême augmentée de 2 à 3 s.

Durée de Cataclysme primordial augmentée de 2 à 4 s.

Rage du grizzly primordiale confère désormais Inarrêtable pendant 6 s plutôt que tant qu’il est actif.

Compétences passives

Le palier de provocation requis pour un Accablement garanti est réduit de 35/30/25 à 24/20/16 s.

Bénédiction des esprits

Masochiste requiert désormais également une probabilité d’obtenir un coup de chance de 75 %

Épines de Peau épineuse augmentées de 0,1 à 0,15.

Maximum de vie de Plume de fer augmenté de 10 % à 14 %.

Fortification de Renforcement augmentée de 10 % à 15 % du maximum de vie.

Dégâts de Surcharge augmentés de 0,2 à 0,25.

Parangon

Le bonus de la glyphe d’Esprit affecte désormais tous les dégâts plutôt que juste ceux des compétences principales.

Aspects

Les probabilités d’obtenir un coup de chance avec l’aspect de la brise légère sont augmentées de 5-10 % à 7-12 %.

Le maximum d’esprit de l’aspect équilibré est augmenté de 30-50 à 60-80.

Le bonus de dégâts de l’aspect de la tempête est augmenté de 7-15 % à 10-18 %.

Les soins de l’aspect du marchepeau sont augmentés de 0,05-0,1 à 0,07-0,12.

La réduction du temps de recharge de l’aspect symbiotique est réduite de 4-8 à 3-5.

Le bonus de dégâts de l’aspect de cavalcade est augmenté de 10-20 à 16-26%.

Le bonus de dégâts du berger est augmenté de 6-8 % à 6-10 %.

Objets

Les rangs de compétence de Fureur insatiable en ursoïde sont augmentés de 2 à 3.

Les rangs de compétence d’Allégresse du Loup Enragé en lycanthrope sont augmentés de 2 à 3.

Nécromancien/Nécromancienne

Blizzard Entertainment

Compétences

Ralentissement de Décomposition d’adepte augmenté de 30 % à 50 %.

Les Sections paranormales requises pour Vulnérable sont réduites de 4 à 3.

Soins d’Afflux sanguin renforcé sont augmentés de 2,5 % à 3 % du maximum de vie.

Réduction des dégâts de Prélèvement renforcé réduite de 15 % à 10 %.

Gain initial d’essence de Prison d’os augmenté de 15 à 25.

Soins de Vierge de fer abjecte augmentés de 5 % à 7 % du maximum de vie.

Les golems se déplacent plus rapidement et sans entraves au travers des ennemis lorsque leur temps de recharge est activé.

Vague de sang suprême laisse des orbes de sang dans son sillage.

La portée de Réanimation de squelette, Explosion macabre et Vrilles nécrophages pour le ciblage automatique des cadavres à la souris et au clavier est augmentée de 50 %.

Le bonus de dégâts de Réanimation de squelette du prêtre squelette est augmenté de 20 % à 30 %.

Les soins de Réanimation de squelette du prêtre squelette sont augmentés de 10 % à 15 %.

Compétences passives

Bonus aux dégâts d’Évulsion à la vulnérabilité réduit de 6/12/18 % à 5/10/15 %.

Les soins de Transfusion du Serviteur sont augmentés de 15/30/45 % à 20/40/60 %.

Probabilités d’obtenir un coup de chance avec Drain de vitalité augmentées de 25 % à 30 %.

Amplification des dégâts augmentée de 3/6/9 % à 4/8/12 %.

Livre des morts

Les serviteurs du nécromancien sont automatiquement réinvoqués après avoir réapparu lors d’un combat de boss mondial.

L’amélioration Épines des défenseurs de guerrier squelette est augmentée de 40 % à 50 %.

Les attaques requises pour un trait de l’ombre supplémentaire avec l’amélioration Mage squelette ombre est réduit de 5 à 4.

Montant de fortification de l’amélioration Mage squelette d’os augmenté de 11 % à 20 %.

Les attaques requises pour la frappe au sol des golems de fer sont réduites de 5 à 4.

Parangon

Le bonus de la glyphe d’Essence affecte désormais tous les dégâts plutôt que juste ceux des compétences principales.

Aspects

Bonus aux dégâts de l’éclat osseux de l’aspect fracturant réduit de 50-100 % à 30-60 %.

Bonus aux dégâts de l’aspect des ténèbres descendantes augmenté de 50-100 % à 75-125 %.

Temps de recharge du blizzard de l’aspect du porte-froid réduit de 10 à 8 secondes.

La chance d’effectuer un Prélèvement avec l’aspect de sang insatiable est augmentée de 10-20 % à 13-23 %.

Les dégâts de l’aspect de bain de sang sont augmentés de 0,15-0,2 à 0,24-0,31.

Les dégâts de l’aspect d’ombre ultime sont augmentés de 0,16-0,22 à 0,43-0,48.

Le bonus aux dégâts critiques de l’aspect des veines rapaces est réduit de 30-60 % à 20-40 %.

La durée de Tempête d’os de l’aspect du déluge d’os est augmentée de 4-8 à 5-10 s.

Le bonus de dégâts de l’aspect des damnés est augmenté de 30-40 % à 40-50 %.

La réduction des dégâts de l’écho de l’aspect baigné de sang est réduit de 70-60 % à 60-50 %.

Le bonus de dégâts de l’aspect de réanimation est augmenté de 20-30 % à 30-40 %.

Objets

Gain d’essences de Cri exsangue augmenté de 2-5 à 7-10.

Dégâts de Visage immortel augmentés de 0,25-0,35 à 0,28-0,38.

Voleur/Voleuse

Blizzard

Compétences

Durée de Tir rapide avancé augmentée de 3 à 5 s.

Vitesse d’utilisation de Chausse-trappe augmentée de 15 %.

Probabilités d’obtenir un coup de chance avec Imprégnation de givre renforcée augmentées de 30 % à 40 %.

Bonus aux dégâts de Fumée aveuglante renforcée augmenté de 15 % à 20 %.

Réduction du temps de recharge maximum de Célérité méthodique augmentée de 3 à 4 s.

Durée de dissimulation du Camouflage augmentée de 4 à 5 secondes.

Chances pour Sombre voile renforcé de ne pas être consommé augmentées de 10 % à 14 %.

Réduction du temps de recharge de Piège mortel suprême augmentée de 10 à 12 s.

Compétences passives

Probabilités d’obtenir un coup de chance avec Victimisation augmentées de 30 % à 35 %.

Frappes drainantes requiert désormais également une probabilité d’obtenir un coup de chance de 75 %

La réduction des dégâts d’Opiniâtreté infligés par les effets de dégâts sur la durée est augmentée de 5/10/15 à 6/12/18.

Les soins par seconde d’Obscurité réparatrice en étant camouflé sont augmentés de 3/6/9 % à 4/8/12 %.

Restauration d’énergie d’Après-coup augmentée de 25/50/75 à 30/60/90.

Parangon

Le bonus de la glyphe de Combat affecte désormais tous les dégâts plutôt que juste ceux des compétences principales.

Durée du nœud légendaire Prime exotique augmentée de 6 à 9 s.

Spécialisation

Réduction du temps de recharge de votre compétence ultime Préparation augmentée de 4 à 5 s.

Aspects légendaires

Dégâts de l’aspect d’ombres volatiles augmentés de 0,1075-0,193 à 0,2-0,27.

Effets glaçants de l’aspect de l’alchimiste glacial augmentés de 15 % à 25 %.

Les dégâts de l’aspect du trancheur d’ombres sont augmentés de 25-35 % à 80-100 %.

Les dégâts de l’alchimiste toxique sont augmentés de 0,080-0,13 à 0,11-0,16.

Les probabilités d’obtenir un coup de chance avec l’aspect vengeur sont augmentées de 30-50 % à 40-60 %.

Durée de l’aspect d’imitation d’imprégnation augmentée de 5 à 9 s.

Les soins de l’aspect de vigueur dérobée sont augmentés de 0,02-0,06 à 0,04-0,08.

Durée de l’aspect de soir funeste augmentée de 4 à 6 secondes.

Le bonus de dégâts de l’aspect de glace toxique est augmenté de 10-25 % à 14-29 %.

Les chances d’esquiver de l’aspect de menace insaisissable sont augmentées de 1-5 % à 3-7 %.

Objets

Gains d’énergie de Chasse-cieux augmentés de 15-25 à 20-30.

Probabilités d’obtenir un coup de chance avec Poignes de l’ombre augmentées de 20-30 % à 24-34 %.

Sorcier/Sorcière

Blizzard

Compétences

Les dégâts de Décharge électrique renforcée sont augmentés de 24 % à 30 % et bénéficient des rangs de compétences.

La réduction des dégâts de Décharge électrique destructrice est augmentée de 20 % à 25 %.

La réduction des dégâts d’Incinération destructrice est augmentée de 20 % à 25 %.

L’invocation de Lames de glace a été raccourcie afin de permettre aux joueurs et joueuses d’agir plus rapidement par la suite.

Dégâts initiaux d’Éclair de feu augmentés de 10 % à 18 %.

L’augmentation maximum de régénération de mana de Mur de feu de sorcellerie est augmentée de 25 % à 35 %

La réduction du coût en mana de la compétence principale Blizzard de sorcellerie est augmentée de 10 % à 20 %.

La réduction du temps de recharge de Froid intense suprême est augmentée de 50 % à 100 %.

Compétences passives

Domination élémentaire affecte également les compétences de maîtrise plutôt qu’uniquement les compétences principales.

Durée de Protection puissante augmentée de 3 à 9 s.

Durée de Barrière protectrice augmentée de 2 à 3 s.

La réduction des dégâts par seconde d’Alignement des éléments est augmentée de 1/2/3 à 3/6/9.

La réduction des dégâts de Bouclier de mana est augmentée de 5/10/15 % à 7/14/21 %.

Le bonus aux dégâts critiques de Brasier dévorant est réduit de 10/20/30 % à 7/14/21 %.

Le bonus aux dégâts critiques de Brasier dévorant aux cibles immobilisées est réduit de 25/50/75 % à 10/20/30 %.

La régénération de mana de Déferlement ardent est augmentée de 10/20/30 % à 15/30/45 %.

Parangon

Le bonus de la glyphe de Destruction affecte désormais tous les dégâts plutôt que juste ceux des compétences principales.

Enchantements

Les chances pour l’enchantement Étincelle de former de l’Énergie crépitante sont augmentées de 10 % à 14 %.

Les chances pour l’enchantement Orbe gelé d’être lancé sont augmentées de 20 % à 30 %.

Temps de recharge de l’enchantement Incinération réduit de 18 à 14 s.

Palier de mana d’Enchantement d’Hydre réduit de 300 à 200.

Aspects légendaires

La réduction du coût en mana de l’aspect d’efficacité est augmentée de 10-20 % à 15-25 %, et affecte désormais également les compétences de maîtrise.

Les dégâts de l’aspect d’armageddon sont augmentés de 0,205-0,25 à 0,35-0,4.

Les dégâts de l’aspect d’étoiles brisées sont augmentés de 0,15-0,2 à 0,2-0,25.

La réduction de la durée de l’hydre de l’aspect du serpent est réduite de 30-20 % à 20-10 %.

Le bonus aux dégâts des pointes de glace de l’aspect gelé est réduit de 25 % à 15 %.

Les dégâts des pointes de glace de l’aspect gelé sont augmentés de 0,2-0,3 à 0,25-0,35.

Les dégâts des pointes de glace de l’aspect de la toundra Glacée sont augmentés de 0,25-0,35 à 0,3-0,4.

Les dégâts des pointes de glace de l’aspect du sillage glacial sont augmentés de 0,2-0,3 à 0,25-0,35, et les Effets glaçants sont augmentés de 10 % à 15 %.

Les chances pour l’aspect de froid mordant d’appliquer Vulnérable aux ennemis gelés sont augmentées de 25-35 % à 30-40 %.

La récupération par seconde de vie et de mana de l’aspect verglacé est augmentée de 10-20 % à 20-30 %.

Chance d’invocation gratuite de l’aspect stable augmentée de 5-10 % à 7-12 %.

Chances pour l’aspect des esquilles d’énergie de faire apparaître une Lance de foudre supplémentaire augmentées de 11-20 % à 41-50 %.

Chances pour l’aspect du lien intact de faire apparaître une Chaîne d’éclairs supplémentaire augmentées de 25-35 % à 30-40 %.

Objets

La réduction des dégâts de la Boule de feu des Gants de l’illuminateur est réduite de 65-75 % à 55-65 %.

Les chances d’infliger un coup critique de l’Héritage d’Esu avec la vitesse d’attaque sont augmentées de 15-25 % à 20-30 %.

Chances pour le Camée débordant d’Esadora de déclencher une nova de foudre augmentées de 10 % à 15 %.

Général

Blizzard Entertainment

Aspects

Le nombre maximum de charges de l’aspect de désobéissance est réduit de 100 à 60, et réduit le bonus d’armure maximum de 25-50 % à 15-30 %.

Le bonus aux dégâts de l’aspect de vindicte face aux cibles étourdies est réduit de 20-40 % à 10-20 %.

Le bonus aux dégâts de l’aspect d’abus à Inarrêtable est réduit de 20-50 % à 20-40 %.

Récupération des ressources de l’aspect de lumière stellaire augmentée de 10-20 à 20-40.

Objets

Le ralentissement du Fendoir du Boucher est augmenté de 40-75 % à 61-75 %.

Ajustements aux taux d’apparition : Taux d’apparition des objets ancestraux et sacrés augmenté dans les donjons du Cauchemar de +5 % à +10 %. Réduction de 20 % des chances d’obtenir un objet d’équipement supplémentaire sur les monstres élites hors des donjons du Cauchemar et des vagues infernales. Chances d’obtenir un objet d’équipement supplémentaire sur les monstres élites dans les donjons du Cauchemar et les vagues infernales augmentées de 10 %. Les donjons du Cauchemar ont désormais 50 % de chances de faire apparaître un 2e objet légendaire une fois terminés. Les donjons du Cauchemar procurent désormais 3 objets rares une fois terminés plutôt qu’un seul.



Monstres

Les points de vie des monstres sont augmentés d’un bonus de 85 % à 100 % pour chaque joueur ou joueuse supplémentaire dans le groupe.

Divers

L’échelonnage du Sanctuaire de cupidité a été ajusté pour augmenter son efficacité au fil du jeu.

Les boss mondiaux donnent désormais plus souvent des potions.

Il n’y a plus de limite au nombre de matériaux que vous pouvez raffiner en matériaux supérieurs à la fois.

Afflictions d’objets

Commentaire de l’équipe de développement : de nombreuses afflictions sont trop efficaces et éclipsent les alternatives. Nous cherchons à traiter les cas particuliers, à améliorer le nombre de choix ayant un impact sur les emplacements compétitifs et à augmenter la flexibilité des objets dans l’ensemble. Nous savons que les modifications réduiront le montant total de pouvoirs possibles qu’un personnage peut posséder, et nous allons suivre la façon dont ces changements affectent la capacité des joueurs et joueuses à atteindre des étapes clés de la saison.

Nous augmentons la disponibilité des afflictions ci-dessous afin de les rendre plus facile à inclure dans différentes configurations.

Réduction de la durée des effets de perte de contrôle : peut désormais apparaître sur les jambières.

Génération de barrière : peut désormais apparaître pour toutes les classes. Ils commenceront également à apparaître plus tard en jeu.

Probabilités d’obtenir un coup de chance tant que vous avez une barrière active : peut désormais apparaître pour toutes les classes. Réduit de ~12 % sur le casque et ~20 % sur une amulette ou arme main gauche.

Dégâts des compétences de maîtrise : nouvel ajout, peut apparaître sur les armes de sorciers. S’échelonne de façon identique aux dégâts des compétences principales.

Résistance à tous les éléments : peut désormais apparaître sur les boucliers.

Commentaire de l’équipe de développement : le bonus de compétences principales sur les armes étaient trop puissants, alors nous réduisons un peu ce bonus.

Force : 50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes.

Dextérité : 50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes.

Intelligence : 50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes.

Volonté : 50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes.

Commentaire de l’équipe de développement : les afflictions de réduction du temps de recharge semblaient obligatoires en raison de leur puissance brute. Nous avons pensé que la réduction du temps de recharge resterait une statistique en demande, mais que la pénalité pour ne pas l’avoir choisie serait amoindrie.

Réduction du temps de recharge : réduction de ~30 %.

Réduction du temps de recharge de la compétence Imprégnation : réduction de ~30 %.

Réduction du temps de recharge de la compétence Piège : réduction de ~30 %.

Commentaire de l’équipe de développement : nous constatons que les dégâts critiques et les dégâts contre les cibles vulnérables sont souvent vus comme presque obligatoires pour le succès d’une configuration de Diablo IV. Nous croyons qu’il existe un moyen de permettre à d’autres configurations de s’exprimer et continuons à mettre en place des modifications pour attendre cet objectif.

Dégâts critiques : réduction de ~17 %.

Dégâts critiques de foudre : réduction de ~17 %.

Les dégâts critiques avec des compétences d’os, de terre, imprégnées et de lycanthrope : réduction de ~17 %.

Dégâts contre les cibles vulnérables : réduction de ~40 %.

Commentaire de l’équipe de développement : les disparités inhérentes à certaines afflictions peuvent éliminer certaines armes avant même de découvrir leurs statistiques. Elles reçoivent des réductions plus sévères que leurs équivalents avec des afflictions classiques pour augmenter la flexibilité des armes.

Réduction du temps de recharge (inhérente aux armes main gauche) : réduction de ~35 %.

Dégâts critiques (inhérents aux épées) : réduction de ~50 %.

Dégâts contre les cibles vulnérables (inhérents aux arbalètes) : réduction de ~65 %.

Commentaire de l’équipe de développement : le bonus de dégâts face aux cibles subissant un effet de perte de contrôle était trop performant en lien avec sa facilité d’activation, en comparaison avec des afflictions produisant des effets de perte de contrôle plus stricts.

Dégâts contre les cibles subissant une perte de contrôle : réduction de ~30 %.

Dégâts contre les cibles gelées : augmentation de ~20 %.

Commentaire de l’équipe de développement : nous avons constaté que les joueuses et joueurs talentueux tuaient fréquemment des monstres de plusieurs niveaux supérieurs au leur. C’est quelque chose que nous voulons soutenir, mais la situation actuelle est au-delà de ce que nous trouvons adéquat pour la santé du jeu à long terme. À cette fin, nous transférons le pouvoir de certaines afflictions offensives vers d’autres plus défensives. Nous savons que notre jeu n’en sera que plus sanglant, particulièrement pour celles et ceux qui traquent les boss pinaculaires, des rencontres réservées aux cœurs vaillants. Vaincre le boss pinaculaire vous demandera d’utiliser tous les outils à votre disposition ainsi que chaque fibre de votre être. Nous allons continuer de lire les commentaires provenant de la communauté et de modifier nos mécaniques de combat.

Dégâts physiques : augmentation de ~25 %.

Dégâts de feu : augmentation de ~25 %.

Dégâts de froid : augmentation de ~25 %.

Dégâts de foudre : augmentation de ~25 %.

Dégâts de poison : augmentation de ~25 %.

Dégâts d’ombre : augmentation de ~25 %.

Dégâts non-physiques : augmentation de ~25 %.

Dégâts physiques sur la durée : augmentation de ~40 %.

Dégâts de feu sur la durée : augmentation de ~40 %.

Dégâts d’ombre sur la durée : augmentation de ~40 %.

Dégâts portés avec une arme contondante à deux mains : augmentation de ~25%.

Dégâts portés avec une arme tranchante à deux mains : augmentation de ~25%.

Dégâts portés avec une arme main gauche : augmentation de ~25%.

Dégâts portés avec une arme à distance : augmentation de ~25%.

Dégâts portés avec des compétences qui changent d’arme : augmentation de ~25%.

Dégâts portés en forme humaine : augmentation de ~25%.

Dégâts pendant la métamorphose : augmentation de ~25%.

Dégâts des compétences de sang : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences d’os : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences de combat : augmentation de ~33 %.

Dégâts des compétences de compagnon : augmentation de ~33 %.

Dégâts des compétences de conjuration : augmentation de ~33 %.

Dégâts des compétences de coupe-jarret : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences de ténèbres : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences de terre : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences de givre : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences imprégnées : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences d’imprégnation : augmentation de ~33 %.

Dégâts des compétences de tir d’élite : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences de pyromancie : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences de foudre : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences de tempête : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences d’invocation : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences de piège : augmentation de ~33 %.

Dégâts des compétences de maîtrise : augmentation de ~33 %.

Dégâts des compétences d’ursoïde : augmentation de ~25 %.

Dégâts des compétences de lycanthrope : augmentation de ~25 %.

Total d’armure : réduction de ~30 %.

Vitesse d’attaque pendant 4 s après avoir esquivé une attaque : augmentation de ~20%.

Dégâts pendant 4 s après avoir esquivé une attaque : augmentation de ~20 %.

Total d’armure sous forme d’ursoïde : réduction de ~25 %.

Total d’armure sous forme de lycanthrope : réduction de ~25 %.

Réduction des dégâts infligés par les cibles à proximité : réduction de ~20 %.

Réduction des dégâts infligés par les cibles à distance : réduction de ~20 %.

Réduction des dégâts infligés par les cibles qui saignent : réduction de ~25 %.

Réduction des dégâts infligés par les cibles en feu : réduction de ~25 %.

Réduction des dégâts infligés par les cibles empoisonnées : réduction de ~25 %.

Réduction des dégâts infligés par les cibles qui subissent des dégâts d’ombre sur la durée : réduction de ~25 %.

Réduction des dégâts pendant la fortification : réduction de ~25 %.

