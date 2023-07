La mécanique de Malfaisance expliquée | Diablo 4 – Saison 1

La Saison de la Malfaisance arrive à grands pas sur Diablo 4. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve la nouvelle mécanique de Cœur Malfaisant.

La première mise à jour de contenu saisonnier de Diablo 4 est imminente ! En effet, la “Saison de la Malfaisance” sera lancée le 20 juillet. Blizzard a divulgué une tonne de nouvelles informations, la plus intrigante étant le thème central et la mécanique de la première saison : la Malfaisance.

Derrière ce terme assez vague se cache une série de mécaniques qui vous permettront – à terme – d’insérer de puissants Cœurs dans vos équipements pour renforcer votre personnage.

Les développeurs de Diablo 4 décrivent ces fonctionnalités imbriquées comme “un moyen vraiment amusant et excitant d’ajouter de la puissance à votre personnage”.

Important : Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous tenons à vous préciser que nous ne connaissons pas encore la traduction officielle de plusieurs objets et mécaniques présentés dans cet article. Par souci de compréhension, nous avons pris la liberté d’utiliser des traduction cohérentes, mais non officielles. Gardez donc à l’esprit que des termes comme “Cœur emprisonné” ou “Chasse infestée” (parmi plusieurs autres) peuvent être amenés à changer.

Sommaire

Monstres Malfaisants et les Cœurs Malfaisants

Au fur et à mesure que les joueurs progressent à travers le Royaume saisonnier du Sanctuaire, ils rencontreront des Monstres Malfaisants. Ces ennemis particulièrement coriaces sont des monstres d’elites corrompus par la Malfaisance. Ces ennemis seront recouverts d’excroissances et auront des pouvoirs supplémentaires.

Lorsque vous rencontrerez des Monstres Malfaisants, ces derniers ne seront que partiellement corrompus. En mourrant, un Monstre Malfaisant partiellement corrompu laissera tomber un objet appelé un Cœur Malfaisant.

Les joueurs pourront ensuite utiliser un nouvel objet appelé une Cage de déliement sur un Cœur Malfaisant pour invoquer une version Complètement Corrompue et plus puissante du même Monstre Malfaisant.

Ce n’est qu’après avoir tué cet ennemi coriace à souhait que les joueurs pourront récupérer le butin pour lequel ils se sont durement battus : un Cœur emprisonné.

Les Cœurs emprisonnés et les Pouvoirs Malfaisants expliqués

Les Cœurs emprisonnés sont des objets qui peuvent être insérés dans l’équipement comme des gemmes. Cependant, contrairement aux gemmes, les Cœurs emprisonnés offrent des Pouvoirs Malfaisants similaires aux Aspects Légendaires du jeu de base. Les développeurs ont déclaré dans le stream que dans certains cas, ces Pouvoirs Malfaisants sont “plus puissants que les Aspects Légendaires”.

Il existe 32 types différents de Cœurs Malfaisants, chacun avec un Pouvoir Malfaisant différent. Au moment de la rédaction, seul un Pouvoir Malfaisant a été révélé : “Les coups critiques chargent électriquement l’ennemi pendant 2,89 secondes, provoquant un arc de foudre entre eux et les autres ennemis chargés, infligeant 64 points de dégâts de foudre”.

Les Cœurs Malfaisants deviendront plus puissants à mesure que vous montez en niveau et en niveau de monde. Ils sont divisés en quatre catégories, chacune représentée par une couleur. Trois de ces catégories seront relativement commune, et une dernière est “très très rare et puissante”.

Voici les catégories de Cœurs emprisonnés révélées pour l’instant :

Blanc : Vicieux

Bleu : Brutal

??? : Colérique

Blizzard Entertainment

Chasses infestées et insertion de Cœurs emprisonnés

Les Chasses infestées sont des emplacement similaires aux chasses de gemmes, mais uniquement présentes sur les amulettes et les anneaux. Comme vous l’aurez deviné, c’est dans ces Chasses infestées que vous pourrez insérer vos précieux Cœurs emprisonnés.

Néanmoins, il est nécessaire pour insérer un Cœur emprisonné que ce dernier corresponde à la couleur de la Chasse infestée.

Il est important de noter que les Cœurs emprisonnés Colériques – les plus rares et les plus puissants – pourront être insérés dans une Chasse infestée de n’importe quelle couleur.

Les développeurs ont également confirmé qu’il sera possible d’ajouter une Chasse infestée à un bijou – comme pour les chasses classiques actuelle – et qu’elles se verront assignées une couleur aléatoire.

Invocateur et farming ciblé

Au fur et à mesure que vous progressez avec votre personnage et qu’il gagne en puissance, vos anciens Cœurs emprisonnés pourraient devenir obsolètes. Vous pourrez alors les sacrifier pour obtenir une ressource d’artisanat qui vous permettra de créer des Invocateurs.

Les Invocateurs sont des objets spéciaux qui vous servent à récolter des catégories spécifiques de Cœurs emprisonnés de manière plus ciblée. Pour se faire, vous devrez vous frayer un chemin dans des donjons spéciaux appelés Tunnels Malfaisants.

Tunnels Malfaisants et Excroissances Malfaisantes

Les donjons du Sanctuaire se verront attribuer aléatoirement le statut de Tunnel Malfaisant. Les développeurs ont comparé cette mécanique aux primes de l’Arbre des Murmures.

Ces donjons feront apparaître des Monstres Malfaisants à un taux plus élevé, mais plus important encore, ils abritent des Excroissances Malfaisantes. Celles-ci apparaîtront à la fin des Tunnels Malfaisants et seront colorées pour correspondre aux catégories de Cœurs emprisonnés et de Chasses infestées.

D’après les premières image de la Saison 1, il semble qu’il y aura plus d’une couleur d’Excroissance Malfaisante par donjon. Les joueurs pourront ainsi sélectionner la couleur qui les intéresse en fonction de leurs besoins et utiliser un Invocateur pour invoquer un ennemi qui garantit un Cœur emprisonné de la couleur de l’Excroissance.

Blizzard Entertainment

Nous continuerons à mettre à jour ce guide au fur et à mesure que de nouvelles informations seront dévoilées quant aux nouvelles mécanique de la Malfaisance sur Diablo 4.

