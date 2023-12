Un joueur de Diablo 4 accomplit l’impossible et termine l’Abattoir de Zir

Un joueur de Diablo 4 a accompli l’impossible en terminant le donjon le plus difficile du jeu. C’est encore plus impressionnant quand on réalise qu’il a bâclé son exploit et l’a fait de manière non optimisée.

La mise à jour de mi-saison de Diablo 4 a introduit l’Abattoir de Zir, une série des donjons extrêmement difficiles. Leur niveau incroyablement élevé a même convaincu certains joueurs d’abandonner le jeu et d’attendre la saison 3.

Heureusement, Blizzard a entendu les plaintes et a rapidement corrigé le tir avec un patch. Ce dernier a en effet atténué la difficulté de l’Abattoir de Zir. Pourtant, les niveaux supérieurs de ces donjons restent le défi ultime du jeu et sont considérés comme impossibles à terminer. Mais c’était sans compter sur un joueur qui a réussi l’impossible.

Un joueur de Diablo 4 survit au niveau 25 de l’Abattoir de Zir

Du nom de Xingluoah, ce joueur de Diablo 4 a utilisé son build Barbare Tourbillon/Marteau des Anciens dans l’Abattoir de Zir de niveau 25 et est devenu le premier joueur au monde à y survivre. Initialement rapporté par PC Gamer, ceci est à marquer dans les annales.

Au 25ᵉ niveau de l’Abattoir de Zir, les joueurs se mesurent à des ennemis avec des milliards de PV dans un défi chronométré. En effet, ils n’ont que 10 minutes pour les réduire en bouillie. Le streamer Diablo 4 Wudijo a analysé la course légendaire de Xingluoah et l’effort nécessaire pour réaliser un tel exploit.

Il faut savoir que les Abattoirs de Zir génèrent des types d’ennemis aléatoires. Xingluoah a donc participé à un grind de plusieurs jours pour s’assurer d’avoir les ennemis les plus faciles (Squelettes et Araignées) à affronter. Il a également poussé son Glyphe Parangon Larmes de Sang au niveau 140, le plus haut niveau connu à ce jour.

Pour vaincre les puissants ennemis du 25ᵉ niveau de ce donjon, Xingluoah a travaillé le RNG (générateur de nombres aléatoires) en sa faveur. Sans oublier son build Barbare incroyablement optimisé.

Le build repose sur l’accumulation de coups critiques et d’Accablement. Il a, de plus, alterné entre les types d’armes attribués aux compétences Tourbillon et Accablement. Xingluoah a amplifié les forces du build en tirant parti d’un bug particulier qui multiplie les effets des Aspects Légendaires en changeant d’équipement dans le donjon. Grâce à la combinaison astucieuse de build et d’exploits de bugs, Xingluoah a pu infliger des milliards de dégâts.

C’est maintenant à vous de tenter votre chance et de terminer le niveau 25 de l’Abattoire de Zir. Pour vous aider à y parvenir, consultez nos guides Diablo 4 :

