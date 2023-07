Build Barbare Tourbillon endgame sur Diablo 4 : Compétences, aspects, parangon…

Le Barbare Tourbillon est aussi iconique que dévastateur dans Diablo 4. Voici tout ce que vous devez savoir pour faire le build endgame optimal.

Tourbillon est sans aucune doute la compétence la plus célèbre du Barbare, et est la pierre angulaire des builds “Whirlwind Barb” dans quasiment tous les opus de Diablo.

Diablo 4 ne fait pas exception à la règle puisque le build Tourbillon est tout simplement l’un des builds endgame les plus efficaces du jeu, toute classe confondue.

Contre les World Bosses ou dans les Donjons du Cauchemar, le Barbare peut tournoyer jusqu’à la victoire, infligeant des dégâts colossaux tout en encaissant les coups sans sourciller.

L’article continue après la publicité

Dans ce guide, nous disséquon s dans les moindre détails le build Tourbillon du Barbare, afin que vous sachiez exactement quels équipements, glyphes, plateaux de Parangon et aspects utiliser.

Sommaire

Blizzard Entertainment

Gameplay du Barbare Tourbillon

En plus d’être l’un des builds les plus puissants du Barbare, le “Whrilwind barb” est aussi l’un des plus simples à jouer, et l’un des plus funs d’après de nombreux joueurs.

Le Barbare Tourbillon passe le plus clair de son temps à tourner en hachant tous les ennemis sur son passage. le reste de son build est constitué de buffs et notamment de cris qui amélioreront votre vitesse, vos dégâts ainsi que votre survivabilité.

L’article continue après la publicité

Crier, tourbilloner, lancer l’ultime en cas de coup dur… et répéter le processus ! Voilà qui résume bien la vie du Barbare Tourbillon. Et si le plan de jeu est on ne peut plus simple et répétitif, bien des joueurs ne se lassent pas d’être aux commandes de cette véritable tornade qui hache tout sur son passage.

Points forts et points faibles du Barbare Tourbillon

Même le meilleur des builds a ses points faibles sur Diablo 4. Voici à quoi vous devez vous attendre en choisissant de jouer le Barbare Tourbillon.

Points forts

Extrêmement simple à prendre en main

Excellent mix de dégâts et de tanking

Constamment en mouvement

Points faibles

Absence de dégâts à distance

Aucune variation dans le gameplay

Pas d’effets visuels spectaculaires

Arbre de compétences du Barbare Tourbillon

Blizzard Entertainment

Voici les compétences, améliorations de compétences et passifs nécessaires pour optimiser ce build :

L’article continue après la publicité

Nœud Compétences Passifs Compétences de base Fente – 1/5 Fente renforcée Fente martiale – Compétences principales Tourbillon – 5/5 Tourbillon amélioré Tourbillon furieux Point de pression – 3/3 Compétences défensives Cri de ralliement – 5/5 Cri de ralliement renforcé Cri de ralliement tactique Cri provocateur – 5/5 Cri provocateur renforcé Cri provocateur tactique – Compétences de combat Cri de guerre – 1/5 Cri de guerre renforcé Cri de guerre énergique Voix tonitruante – 3/3 Commandement d’assaut – 3/3 Hurlement guttural – 3/3 Résistance agressive – 1/3 Fureur prolifique – 3/3 Compétences de maîtrise d’arme – Combat de fosse – 3/3 Brise-genou – 1/3 Compétence ultime Courroux du Berserker Courroux du Berserker primordial Courroux du Berserker suprême Main lourde – 3/3 Fureur mesurée – 1/3 Fureur revigorante – 3/3 Compétence passive principale – Rage effrénée

Si vous ne disposez pas des 58 points de compétence nécessaires (48 points en arrivant au niveau 50 et 10 points grâce au Renom), faites l’impasse sur quelques passifs de dégâts ou de survie, selon vos besoins.

Expertise d’arme

Afin de maximiser vos dégâts, nous vous conseillons de sélectionner l’option d’arsenal Arme Tranchante pour vos compétences Tourbillon et Fente. Cela permettra à votre Tourbillon d’infliger des dégâts de saignement qui activeront plusieurs synergies surpuissantes dans ce build.

En ce qui concerne la Technique d’arme, le meilleur choix est la Hache à deux mains. Cette expertise augmente vos dégâts contre les cibles vulnérables, et le passif Point de pression vous aidera à appliquer en permanence cet effet.

L’article continue après la publicité

Équipements uniques du Barbare Tourbillon

Blizzard Entertainment

Le build Barbare Tourbillon peut profiter de la puissance de nombreux objets Uniques. Néanmoins, aucun n’est indispensable, et il est même tout à fait possible de monter un build très bien optimisé sans le moindre objet unique.

Mentionnons rapidement deux objets uniques surpuissants : l’épée Le Grand-père et le casque Cimier Harlequin. Ces deux items sont surpuissants mais également rarissime. Si vous les avez en votre possession, faites vous un plaisir de les équiper.

Passons maintenant aux options plus raisonnables, avec les 3 objets Uniques qui peuvent trouver leur place dans ce build :

Rage d’Harrogath – Cuirasse unique

+[3.0 – 8.0]% de chances d’infliger un coup critique avec les dégâts (physiques) contre les élites

+[7.0 – 14.0]% de réduction des dégâts infligés par les cibles sous l’effet « Saignement »

+[X] d’épines

+[7.0 – 14.0]% de dégâts physiques

Coup de chance : vous avez jusqu’à [20 – 40]% de chances de réduire le temps de recharge de vos compétences non ultimes de 1.5 s lorsque vous infligez du saignement aux élites.

La Rage d’Harrogath offre d’excellentes stats, bien qu’une cuirasse légendaire optimale soit capable de faire mieux. À moins que vous n’ayez l’armure parfaite sous la main (auquel cas nous vous conseillon l’Aspect du Protecteur), la Rage d’Harrogath sera l’équipement parfait. De plus, son passif unique vous permet d’abuser de maintenir en permanence l’effet de vos cris.

L’article continue après la publicité

Poignes dévastatrices de Gohr – Gants uniques

+[14.0 – 21.0]% de dégâts non physiques

+[2 – 3] rangs pour Tourbillon

+[4.4 – 10.0]% à la vitesse d’attaque

+[5.4 – 11.0]% de chances d’obtenir un Coup de chance

Tourbillon explose à la fin de son effet, infligeant aux adversaires à proximité un montant de dégâts de feu égal à [16 – 26]% du total des dégâts de base infligés.

Les Poignes dévastatrices de Gohr changent considérablement le gameplay du build. En effet, ces gants vous encouragent à stopper régulièrement Tourbillon pour infliger un énorme burst, utile par exemple pour tuer un élite coriace.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Beaucoup de joueurs – nous y compris – lui préfèrent néanmoins des gants légendaires, qui permettent l’ajout d’un aspect défensif supplémentaire dans le build. S’arrêter de tourner, c’est le cauchemar d’un Barbare Tourbillon, non ?

Témérité – Jambières uniques

+[12.0 – 26.0]% de taux d’apparition des potions

+[7.0 – 14.0]% de soins reçus

+[X] à toutes les caractéristiques

Coup de chance : vous avez jusqu’à 5 % de chances de récupérer [X] points de vie.

Les effets qui vous rendent plus de 100% de vos points de vie vous confèrent une barrière allant jusqu’à [40 – 80]% de votre maximum de vie et qui dure 8 s.

Les jambière Témérité offrent une régénération de PV et une génération de barrière exceptionnelle aux classes infligeant beaucoup de coups de chance… et le Barbare Tourbillon en fait partie !

Malheureusement, ces jambières affichent des stats assez médiocres, et sont donc rapidement surpassées par des objets légendaires avec un aspect peut-être un peu moins puissant, mais avec des stats autrement plus intéressantes.

Aspects et équipements du Barbare Tourbillon

Voici les aspects que nous vous conseillons pour un build Barbare Tourbillon :

Aspect Description À graver sur Dispo Codex Aspect de colère anesthésiante (Défense) Chaque point de fureur généré alors qu’elle est déjà à son maximum confère [X] points de fortification. Tête Fort des païens – Hawezar Aspect du protecteur (Défense) Alternative : Rage d’Harrogath Le fait de blesser une cible adverse élite vous octroie une barrière qui absorbe jusqu’à [X] points de dégâts pendant 10 s. Cet effet ne peut se produire qu’une fois toutes les 30 s. Torse ou Jambes Archives abandonnées – Pics Brisés Aspect de trombe centripète (Attributs) Alternative : Poignes dévastatrices de Gohr Tourbillon attire périodiquement les adversaires proches vers vous. Poignets Non Aspect de désobéissance (Défense) Alternative : Témérité Votre armure est augmentée de [0.25 – 0.50]% pendant 4 s lorsque vous infligez n’importe quel type de dégâts, jusqu’à un maximum de [25.00 – 50.00]%. Jambes ou Torse Salles des Damnés – Kehjistan Aspect de la frappe du vent (Mobilité) Les coups critiques augmentent votre vitesse de déplacement de [8.0 – 16.0]% pendant 1 s, jusqu’à 6 s. Pieds Ruines de Shivta – Kehjistan Aspect de trombe mortelle (Attaque) Les chances d’infliger un coup critique de Tourbillon sont augmentées de [3 – 8]% par seconde de canalisation de la compétence, jusqu’à un maximum de [9 – 24]%. Arme contondante à deux mains Fort Garan – Scosglen Aspect de l’attente (Attaque) Lorsque vous attaquez des adversaires avec une compétence de base, les dégâts de votre prochaine compétence principale sont augmentés de [5 – 10]%, jusqu’à un maximum de 30%. Main droite Tréfonds racinaires – Scosglen Aspect d’hémorragie du berserker (Attaque) Chaque fois que vous infligez des dégâts directs sous l’effet de Rage du berserker, vous infligez [20 – 30]% de vos dégâts de base sous forme de dégâts de saignement supplémentaires en 5 s. Main gauche Champ des Lamentations – Steppes arides Aspect de rage infinie (Attaque) Chaque point de fureur que vous générez au-delà du maximum augmente les dégâts de votre prochaine compétence principale de [1 – 2]%, jusqu’à un maximum de [15 – 30]%. Arme tranchante à deux mains Non Aspect de funambule (Attaque) Les compétences infligent jusqu’à [10 – 20]% de dégâts supplémentaires en fonction de votre ressource principale disponible à leur lancement, pour un résultat maximal lorsque votre ressource principale est au maximum. Cou Peyrevieille – Scosglen Aspect du chef de guerre (Ressource) Chaque fois que vous utilisez une compétence de cri, son temps de recharge est réduit de [1.0 – 1.9] s par adversaire proche, jusqu’à un maximum de 6 s. Anneau 1 Non Aspect de fureur retentissante (Ressource) Vos compétences de cri génèrent [2 – 4] points de fureur par seconde tant qu’elles sont actives. Anneau 2 Grottes du sirocco – Kehjistan

Gemmes à sertir pour le Barbare Tourbillon

Armes : Éméraudes (Dégâts critiques contre les ennemis vulnérables)

Armure : Saphirs (Réduction de dégâts pendant la fortification)

Bijoux : Crânes (Armure)

Stats à prioriser pour le Barbare Tourbillon

Grâce aux 4 armes qu’il transporte en permanence, le Barbare est capable d’accumuler énormément de stats. Il est important de rappeler que seule les dégâts de l’arme principale sont utilisées pour le calcul des dégâts de Tourbillon. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur les stats de vos armes à une main et de votre arme contondante sans vous soucier de leurs dégâts.

Voici les stats les plus importantes pour le Barbare Tourbillon :

Dégâts contre les cibles vulnérables / ralenties / saignement / perte de contrôle

Chances de coup critique

Dégâts critiques

Réduction du coup en Fureur

Force

Délai de récupération

Réduction de dégâts (fortifié / ennemis proches / ennemis à distance / saignement)

Plateaux de Parangon du Barbare Tourbillon

Blizzard Entertainment

Les Plateaux de Parangon jouent un rôle essentiel dans la constitution d’un bon build. Voici les meilleurs Plateaux pour le Barbare Tourbillon, les Glyphes à utiliser et le parcours optimal pour obtenir les stats et effets les plus intéressants.

Plateau de départ : Glyphe d’Exploitation

Plateau de Rage de sang : Glyphe de Mobilisation

Plateau de Décimation : Glyphe d’Éviscération

Plateau de Porte-guerre : Glyphe de Colère

Plateau de Technique parfaite : Glyphe Sans peur

Combos et astuces pour le Barbare Tourbillon

La clé pour dominer le champ de bataille est de générer parfaitement sa consommation de Fureur. En effet, la compétence Tourbillon consomme énormément de ressources, et il est indispensable de bien comprendre comment générer assez de Fureur pour maintenir la tornade active.

Les Cris sont la première méthode de génération de Fureur. Grâce à vos passifs et aspects, ces derniers génèrent énormément de Fureur. C’est pourquoi il est indispensable de les maintenir actifs autant que possible. N’oubliez pas que vous pouvez lancer vos Cris sans interrompre Tourbillon.

La deuxième source de génération de Fureur est… votre Tourbillon lui-même ! Touchez des ennemis régénère votre ressource principale, et c’est pourquoi vous devez toucher autant d’ennemis que possible. Évitez donc de gaspiller votre Fureur pour un malheureux bandit, et regroupez vos adversaires avant de tournoyer.

Pensez à toujours utiliser Fente avant Tourbillon, afin de profiter du bonus de dégâts de l’Aspect de l’Attente.

Si vous utilisez les Poignes dévastatrices de Gohr, chaque interruption de votre Tourbillon infligera des dégâts colossaux. Profitez de cet avantage pour terrasser les ennemis les plus résistants.

Leveling avec le Barbare Tourbillon

Le Barbare est reconnu pour avoir une phase de leveling assez laborieuse, et ce n’est pas la compétence Tourbillon qui va vous faciliter la tâche.

Ce build a en effet besoin de nombreux Aspects afin d’infliger de lourds dégâts et de générer suffisamment de Fureur.

Pour la phase de leveling, nous vous conseillons plutôt un build Barbare Marteau des Anciens, que nous vous invitons à découvrir dans notre guide des meilleurs builds Barbare.

Retrouvez notre sélection de guides Diablo 4 :

Carte des Autels de Lilith | Builds Barbare | Builds Druide | Builds Nécromancien | Builds Sorcier | Builds Voleur | Tier list des builds | Tier list des classes | Gagner de l’or | Guide XP