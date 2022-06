Warzone Pacific Saison 3 : Guide d’optimisation des paramètres

La question des meilleurs paramètres de jeu est récurrente sur les FPS. Voici pourquoi nous avons décidé de partager un guide pour les joueurs de Warzone Pacific.

L’audio a toujours eu une grande importance dans les différents opus de Call of Duty, en particulier sur Warzone Pacific. Parvenir à entendre les pas d’un joueur adverse, une fenêtre se briser, ou une porte s’ouvrir peut facilement faire la différence entre une victoire et une défaite.

Afin de réussir à entendre tous ces sons, il faut bien sûr savoir se concentrer et tendre l’oreille en toute occasion, mais encore faut-il avoir les bons réglages !

Les meilleurs paramètres audio pour Warzone

Tout d’abord, pour être dans les meilleures conditions possibles, mieux vaut privilégier un casque Surround.

Ensuite, il est nécessaire d’avoir des paramètres audio adéquats, qui permettent d’entendre tous les sons nécessaires.

Mixage audio : Boost (Aigus)

Boost (Aigus) Volume principal : 80% Musique : 0% Dialogues : 50% Effets : 90%

80% Musique Mastodonte : Sans

Sans Alertes sonores d’indicateurs de coups : Classique

Classique Chat vocal : activé

activé Seuil d’enregistrement du micro ouvert : 3.16

3.16 Volume du chat vocal : 150,00

150,00 Volume du microphone : 120,00

120,00 Effet de chat vocal : aucun effet

La plupart des joueurs compétitifs, qu’il s’agisse de professionnels ou de créateurs de contenu, conviennent que Boost Aigus est le meilleur réglage audio. Les pas, qui sont de loin le détail le plus important à pouvoir entendre, ont une fréquence élevée tandis que les explosions et les coups de feu éloignés ont une fréquence basse, donc Boost Aigu amplifiera les pas par-dessus tout.

Le point où les avis divergent est généralement le volume de la musique. La bande originale de Warzone est plutôt plaisante, mais malheureusement cela n’apporte aucun avantage concurrentiel, bien au contraire.

Les meilleurs réglages graphiques

Premièrement, sachez que la grande majorité des joueurs pros utilisent des écrans à 144 hertz ou plus. Cela impacte clairement la visibilité dans un jeu avec un TTK (temps pour tuer) aussi bas comme Warzone.

Le but étant d’augmenter vos IPS (images par seconde) et de réduire au maximum les visuels inutiles pour plus facilement repérer vos ennemis. Il s’agit donc de désactiver toutes les options graphiques inutiles.

Voici donc les réglages recommandés par la majorité des pros :

Mode d’affichage: Plein écran

Plein écran Adaptateur pour écran : Sélectionnez votre carte graphique

: Sélectionnez votre carte graphique Taux de rafraîchissement de l’écran : Utilisez la valeur la plus proche de celle que vous atteignez en jeu. Tout dépend de votre configuration.

: Utilisez la valeur la plus proche de celle que vous atteignez en jeu. Tout dépend de votre configuration. Résolution de rendu : 100.

: 100. V-Sync : Désactivé.

: Désactivé. Limite de fréquence d’images : Illimité

: Illimité Points forts de Nvidia : Désactivé

: Désactivé Résolution de texture : Faible

: Faible Filtre de texture anisotrope : Faible

: Faible Qualité des particules : Faible

: Faible Impacts et sprays de balle : Désactivé

: Désactivé Tessellation : Désactivé

: Désactivé Résolution de la carte d’ombre : Faible

: Faible Cachez les ombres ponctuelles : Désactivé

: Désactivé Cachez les ombres du soleil : Désactivé

: Désactivé Éclairage de particules : Faible

: Faible Raytracing DirectX : Désactivé

: Désactivé Occlusion ambiante : Désactivé

: Désactivé Réflexion de l’espace d’écran : Désactivé

: Désactivé Anti crénelage: Desactivé

Desactivé Profondeur de champ: Désactivé

Désactivé Force filmique: 1

1 World Motion Blur: Désactivé

Désactivé Flou de mouvement d’arme: Désactivé

Désactivé Film Grain: 0

Comment utiliser le DLSS de NVIDIA dans Warzone

La technologie DLSS (ou Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA permet aux joueurs dotés de cartes graphiques RTX de voir des FPS beaucoup plus élevés lorsqu’ils jouent à Warzone. Cette technologie était déjà disponible dans Black Ops Cold War et elle est arrivée dans Warzone depuis la Saison 3.

NVIDIA note également que «le DLSS exploite la puissance d’un réseau neuronal d’apprentissage en profondeur pour augmenter les fréquences d’images et générer de belles images nettes pour vos jeux.» En d’autres termes, la technologie améliore les fréquences d’images et offre une meilleure expérience visuelle globale.

Si vous avez une carte graphique NVIDIA, activer le DLSS est simple. Vous pouvez le trouver dans l’ onglet Effets post-traitement de vos paramètres graphiques.

À partir de là, vous pouvez définir le DLSS sur Performance Ultra, Performance, Équilibré ou Qualité.

Si vous voyez des baisses de FPS dans Verdansk ’84, nous vous recommandons de le définir sur Performance Ultra ou Performance. Si vous possédez une carte graphique de la série 30, Équilibré est un excellent compromis.

Les meilleurs paramètres manette sur Warzone

Pour les manettes, l’une des choses les plus importantes à prendre en compte sur Warzone est l’aide à la visée. Elle est majoritairement de mise et en mode Standard. Quand on parle de sensibilité il n’y a pas de réglage universel, mais il s’agit la d’un bon équilibre entre vitesse et précision.

Général

Commandes prédéfinies : Tactique

: Tactique Configuration prédéfinie des joysticks : Par défaut

: Par défaut Inverser la vue verticale : Désactivé

: Désactivé Zone morte : 0 (à augmenter selon les besoins)

: 0 (à augmenter selon les besoins) Sensibilité horizontale des joysticks : 7

: 7 Sensibilité verticale des joysticks : 7

: 7 Multiplicateur sensibilité zoom faible : 0,75

: 0,75 Multiplicateur sensibilité zoom élevé : 0,85

: 0,85 Type de courbe de réponse de visée : Standard ou Dynamique selon vos préférences

: Standard ou Dynamique selon vos préférences Vibrations manette : Désactivé

Arme

Aide à la visée : Standard (pour le joueur moyen) ou Précision (pour les plus expérimentés)

: Standard (pour le joueur moyen) ou Précision (pour les plus expérimentés) Activation de la stabilisation d’arme : Visée + Corps-à-corps

: Visée + Corps-à-corps Annulation de la stabilisation d’arme : Activé

: Activé Viser : Maintenir

: Maintenir Paramètre des équipements : Maintenir

: Maintenir Paramètres utiliser/recharger : Commande contextuelle

: Commande contextuelle Changement d’arme automatique : Activé

Déplacements

Paramètres de glissade : Maintenir

: Maintenir Avancer auto. : Désactivé

: Désactivé Déploiement du parachute auto. : Désactivé

: Désactivé Sprint automatique : Sprint tactique automatique

: Sprint tactique automatique Rentrer la caméra (véhicule) : Activé

Pour vous assurer que ces paramètres vous correspondent bien, et les ajuster si nécessaire, n’hésitez pas à lancer une partie personnalisée sur Modern Warfare (De préférence sur Shoot House avec une limite de temps et de score illimitée, et 6 bots), qui bénéficie du même moteur graphique, ou vous aventurer sur Plunder ou tout autre jeu où vous pourrez réapparaître régulièrement.

Les réglages manette des joueurs professionnels

En gardant en tête l’idée que ce qui convient aux uns, n’est pas forcément l’idéal pour les autres, voici une compilation des réglages manette détaillés de 33 joueurs professionnels et créateurs de contenu sur Warzone. De quoi avoir de multiples pistes à explorer !

Néanmoins, pensez bien à les adapter à votre convenance afin de pouvoir poursuivre votre expérience dans les meilleures conditions possibles.

Meilleurs paramètres clavier et souris sur Warzone

Ces paramètres sont alliés à un DPI d’environ 450. Bien qu’il s’agisse de préférences personnelles et qu’il n’y ait pas de réponse définitive il s’agit la d’un bon équilibre entre vitesse et précision.

Sensibilité de la souris : 7,50

7,50 Accélération de la souris : 0,00

0,00 Filtrage de la souris : 0,00

0,00 Multiplicateur de visée (Zoom faible) : 0,65

0,65 Multiplicateur de visée (Zoom élevé) : 0,65

0,65 Délai de transition à la visée : Instantané

Instantané Sensibilité de visée : Legacy

Legacy Lissage de la souris : Désactivé

Voici donc les paramètres qui conviendront à la plus grande partie des joueurs compétitifs de Warzone. Malgré tout, n’hésitez pas à les adapter à votre convenance, surtout lorsqu’il s’agit de la sensibilité de votre contrôleur !

