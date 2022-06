Combien de joueurs Warzone ont été bannis jusqu’à présent ?

Activision s’attaque enfin au problème de la triche sur Warzone en appliquant maintenant des mesures plus strictes en plus des traditionnelles vagues de ban. Mais alors, combien de comptes ont-ils été bannis jusqu’à présent ?

Malgré le succès de Warzone, il est difficile d’ignorer l’énorme problème qui affecte l’expérience des joueurs sur le Battle Royale, les tricheurs. En effet, depuis le lancement du jeu, les tricheurs sont omniprésents et utilisent toutes formes de triche.

Et afin de contrer ce problème majeur, Activision a dû travailler dur et a commencé son combat par le biais de vagues de bannissement.

Depuis, des dizaines de milliers de comptes ont été bannis de Warzone pour tricherie. Mais combien ont été bannis exactement jusqu’à présent ?

Le 2 février 2021, Call of Duty a reçu une déclaration officielle concernant la tricherie et les pirates informatiques. Cette déclaration portait sur l’avenir de Warzone et renforçait la tolérance zéro des développeurs à l’égard de la triche.

Le 1er septembre, Raven Software a révélé dans un nouveau tweet que 50 000 nouveaux comptes ont été bannis lors de la dernière vague de bannissement, portant le total à environ 800 000 comptes Warzone bannis.

Le studio a également déclaré qu’il ciblait à la fois les tricheurs et les fournisseurs de triche à la source lors de cette dernière vague de ban.

Ce 23 décembre, Call of Duty annonce avoir banni 48 000 nouveaux comptes sur Warzone & Vanguard grâce à l’arrivée de l’anti-cheat RICOCHET.

48K cheater accounts were banned yesterday across #Warzone and #Vanguard thanks to #TeamRICOCHET

Depuis cette annonce les vagues de ban se font bien rares. Il est estimé que grâce à Ricochet environ 100 000 tricheurs ont depuis été automatiquement bannis du jeu.

Après des mois d’accalmie, le 19 mars 2022, une nouvelle vague de bans s’est abattue sur les tricheurs qui sévissent sur Warzone et Vanguard, touchant 90 000 comptes.

#TeamRICOCHET update: 90,000 accounts were removed in banwaves this week. Happy Friday.

À quelques jours du coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone, Activision a partagé un nouveau rapport de RICOCHET, indiquant que depuis leur dernier point 180 000 comptes avaient été bannis.

In the latest Anti-Cheat Progress Report, #TeamRICOCHET is answering some of your biggest questions

“Why do I still see cheaters?”

“What can we expect in #ModernWarfare2?”

Find out the answers to these and more: https://t.co/cwH37zEARp

— Call of Duty (@CallofDuty) June 16, 2022