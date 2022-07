Les meilleures astuces pour remporter ses 1v1 au Goulag sur Warzone

more

Load More

Malgré tout il reste fondamental que vous soyez capable de comprendre ce que vous faites. Dans le clip ci-dessus on a affaire à deux joueurs qui pratiquent le style de boxe de l’homme ivre. Aucun ne sait vraiment où il va ni même pourquoi.

Chacune de ses astuces vous permettra d’avoir de plus en plus de chances de ressortir du Goulag pour rejoindre vos coéquipiers qui vous attendent sur Warzone !

Lors de son duel alors que son adversaire l’avait perdu de vue. Grâce à son spray, le joueur a apposé en catimini sur le mur l’image d’un soldat qui lui ressemblait. Qui plus est, dans une position où il s’apprêtait à faire feu. Comme il fallait s’en douter, son adversaire n’y a vu que du feu et a vidé son chargeur sur le mur, lui offrant une belle occasion de remporter la victoire.

Un joueur a mis au point une technique hilarante, mais diablement efficace pour tromper son adversaire. Dans ce duel, tout ce dont vous aurez besoin en plus de votre arme pour terrasser votre adversaire c’est de votre spray.

En effet, il n’est pas facile tous les jours de s’illustrer dans cette arène des plus atypiques. Surtout lorsque des spectateurs impatients s’en mêlent. Malgré tout des petits malins arrivent toujours à tirer leur épingle du jeu. Et ce, en faisant preuve d’une créativité à toute épreuve.

Sur Warzone, la mort n’est qu’une occasion de plus de prouver sa valeur. En effet, dès qu’un joueur meurt, il se retrouve au Goulag où il lui faudra triompher de son adversaire s’il veut pouvoir revenir dans la partie.

by Dexerto