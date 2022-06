Warzone Pacific Saison 4 : Guide d’optimisation de la visibilité

more

Ceci devrait vous donner une expérience visuelle plus confortable sur la plupart des écrans.

Malgré tout dans beaucoup d’écrans/télévisions modernes certaines options citées plus haut dans la partie filtre seront disponibles.

Malheureusement les consoles et cartes graphiques AMD ne possèdent pas encore la possibilité d’ajouter des filtres en jeu.

Le second est un filtre “détails” qui permet de faire ressortir les objets de l’environnement :

La personnalisation de vos paramètres sur Warzone dépendra en grande partie de vos préférences personnelles. Néanmoins, certains changements sont assez incontournables comme l’augmentation de la luminosité qui vous permettra de repérer plus facilement les ennemis dans les parties sombres des différentes cartes.

Il vous sera possible de personnaliser toutes les options de superposition différemment dans chacun des profils. En soi, vous pouvez créer 3 options distinctes, par exemple un profil de base, un pour Caldera, un pour Rebirth Island et basculer facilement entre elles si nécessaire.

Cela ouvrira un menu séparé sur votre écran, vous pourrez alors créer 3 profils différents et personnaliser chacun d’entre eux à votre guise grâce à une longue liste d’options.

Avant de pouvoir accéder aux filtres, assurez-vous que le programme GeForce Experience de NVIDIA et les derniers pilotes graphiques sont bien installés sur votre PC.

N’hésitez pas également à supprimer le flou de mouvement cinétique et le grain de film qui ajoutent à la confusion visuelle.

Veillez à ne pas surexposer votre jeu en augmentant la luminosité au maximum. En effet vous risqueriez de faire plus de mal que de bien, en transformant votre visuel en une sorte de brouillard lumineux. Jouez avec le paramétrage jusqu’à ce que vous puissiez légèrement voir le Symbole de Gauche “Non visible”.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de ces filtres ainsi que les meilleures façons d’optimiser Warzone afin d’améliorer le rendu des différentes cartes et ne plus jamais être victime d’un autre skin Roze.

Alors que la Saison 4 de Warzone Pacific vient d’être déployée, les problèmes de visibilité continuent encore et toujours de susciter de vives polémiques. Nous vous proposons donc un petit guide pour améliorer les conditions dans lesquelles vous jouez au battle royale de Call of Duty .

by Martin Thibaut