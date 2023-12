Patch Notes Warzone du 14 décembre : Audio, nerf des Akimbo et du BAS-B, et plus encore

Depuis le début de la Saison 1 de Warzone, les joueurs se sont plaints de la mauvaise qualité de l’audio. Le 14 décembre, les développeurs ont sorti une mise à jour destinée à corriger l’état de l’audio de Warzone. Voici les notes de mise à jour complètes de Warzone du 14 décembre.

La saison 1 de Warzone et Modern Warfare 3 bat son plein et les joueurs s’affairent à progresser dans chaque jeu. Les joueurs de Warzone ont la toute nouvelle carte d’Urzikstan à découvrir.

La mise à jour de la Saison 1 est arrivée le 6 décembre et les développeurs ont donné aux joueurs le temps d’explorer les nouvelles fonctionnalités, tant en multijoueur qu’en battle royale. Maintenant, ils publient une mise à jour pour MW3 et Warzone le 14 décembre, qui aborde certaines des plus grandes préoccupations des joueurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les développeurs de Warzone apportent des changements très demandés à l’audio en jeu

Activision

Depuis l’arrivée de la nouvelle carte d’Urzikstan avec le début de la Saison 1 de Warzone, la principale plainte des joueurs a été la mauvaise qualité audio. Avec la mise à jour de Warzone du 14 décembre, les développeurs ont décidé d’aborder enfin cette préoccupation avec : « Rééquilibrage de l’audio des pas à la première personne et de l’ennemi ».

Consultez les notes de mise à jour complètes pour la mise à jour du 14 décembre de Warzone.

Pour connaitre les notes de patch de MW3, consultez notre article.

Notes de mise à jour du patch du 14 décembre pour Warzone

GLOBAL

STABILITÉ & PERFORMANCE

Résolution d’un problème rencontré par certains joueurs qui faisait que des objets précédemment débloqués devenaient indisponibles à équiper.

ARMES & ACCESSOIRES

» Fusils d’assaut «

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

RAM-7 (MWIII) L’attachement du canon court Speedway v5 est désormais disponible pour être équipé dans l’Atelier d’armes.



ÉQUIPEMENT

Drone Breacher Amélioration de la détection d’impact pour éviter d’infliger plus de dégâts explosifs que prévu aux joueurs.



PERSONNALISATION

Les skins d’attachement laser Crimson Fate et Carbon Fate n’apparaîtront plus comme skins par défaut lorsqu’ils sont équipés sur des fusils à pompe.

Les joueurs ayant acheté le pack d’arme GG EZ Weapon Vault pourront désormais utiliser des personnalisations sur l’attachement de la lunette intégrée Houndeye.

Les emblèmes animés sont désormais correctement attribués en atteignant les niveaux de Prestige 1 à 5. Note : Dans les prochains jours, nous attribuerons rétroactivement ces objets aux joueurs qui remplissaient les conditions avant la correction d’aujourd’hui.

Les emblèmes de récompense Inestimable et Interstellaire du Stormender afficheront désormais correctement l’artwork de l’emblème.

WARZONE

GAMEPLAY

Battle Royale

Forteresses

Une clé de site noir ne sera récompensée que la première fois qu’une Forteresse est complétée.

Les captures ultérieures par d’autres Escouades ne récompenseront pas de clé.

Résurgence

Redéploiement Le mécanisme de redéploiement de Résurgence sera désormais désactivé à la fin du Cercle 3.

Événements Publics Les Événements Publics sont désactivés dans les Cercles 1 et 2. Les chances qu’un Événement Public se produise dans les Cercles ultérieurs ont été ajustées.



ARMES

En examinant l’éventail des armes et des accessoires proposés, certains étaient plus performants que prévu. Nous avons pris des mesures pour les atténuer afin de soutenir une expérience d’engagement saine pendant les vacances de fin d’année.

» Fusils d’assaut «

DG-56 (MWIII) Dégâts maximaux réduits à 32, contre 40 auparavant.

FR 5.56 (MWIII) Dégâts maximaux réduits à 35, contre 43 auparavant.



» Fusils de Bataille «

BAS-B (MWIII) Dégâts maximaux réduits à 35, contre 39 auparavant. Dégâts minimaux réduits à 25, contre 27 auparavant.



» Pistolets «

COR-45 (MWIII) Akimbo Dégâts maximaux réduits à 30, contre 45 auparavant.



Renetti (MWIII) Akimbo Dégâts maximaux réduits à 22, contre 33 auparavant. Multiplicateur de dégâts à la tête réduit à 1,2, contre 1,4 auparavant.



» Fusils Tactiques «

DM56 (MWIII) Dégâts maximaux réduits à 41, contre 50 auparavant. Dégâts minimaux réduits à 37, contre 39 auparavant.



KVD Enforcer (MWIII) Multiplicateur de dégâts à la tête réduit à 1,8, contre 2,2 auparavant.



MTZ Interceptor (MWIII) Multiplicateur de dégâts à la tête réduit à 1,5, contre 2 auparavant.



TYR (MWIII) Akimbo Dégâts maximaux réduits à 70, contre 120 auparavant.



» Fusils à pompe «

Haymaker (MWIII) Dégâts maximaux réduits à 36, contre 52 auparavant.



» Pistolets mitrailleurs «

Fennec 45 (MWII) Dégâts maximaux réduits à 22, contre 25 auparavant. Multiplicateur de dégâts à la tête réduit à 1,25, contre 1,35 auparavant. Multiplicateur de dégâts au bas du torse réduit à 1, contre 1,1 auparavant.



AUDIO

Tous les modes

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Rééquilibrage de l’audio des pas en première personne et de l’ennemi.

Depuis le lancement de la Saison 1 la semaine dernière, nous avons activement écouté les retours des joueurs concernant les problèmes audio dans Warzone, notamment en ce qui concerne les bruits de pas. Cette mise à jour initiale vise à répondre en partie à ces préoccupations et à améliorer l’expérience globale avant les vacances.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lorsque nous apportons de tels changements, il y a un mélange complexe de variables que nous devons examiner et considérer méticuleusement. L’un des facteurs principaux à prendre en compte est la fidélité de l’expérience à travers nos titres pour éviter un écart trop important entre Warzone, le multijoueur et les Zombies. Au-delà de cela, les changements apportés à des éléments tels que l’occlusion, la distance de chute, l’équilibre entre la première et la troisième personne, ou les mécaniques spécifiques des Atouts, peuvent avoir des effets par la suite, en raison du nombre important de sons se chevauchant dans un match de Battle Royale.

Sachez que nous nous engageons à apporter des améliorations continues et à garantir que les joueurs puissent s’immerger pleinement dans le jeu tout en conservant un avantage compétitif. Vos retours constructifs continuent d’être appréciés et nous travaillerons sans cesse à faire de Warzone le meilleur jeu possible sous tous les aspects.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

CORRECTIONS DE BUGS

Correction de problèmes de collision avec divers éléments à travers Urzikstan permettant aux joueurs d’exploiter/regarder/tirer à travers eux.

Correction d’un problème permettant aux joueurs de rester coincés à l’intérieur de bâtiments verrouillés qui devraient autrement être inaccessibles.

Correction de problèmes supplémentaires avec des textes incorrects apparaissant sur les Défis.

Modern Warfare 3

MULTIJOUEUR

UIX

Corrections de Bugs La colonne des Kills sur le tableau des scores suivra désormais correctement en mode War. Le slot d’attachement des Kits de Conversion pour certaines armes n’apparaîtra plus verrouillé malgré le respect des exigences. Quitter un aperçu de Plan d’arme ne renverra plus le joueur au menu Multijoueur. Lors de l’utilisation d’une manette, survoler le secteur du Passe de Combat de Tournée Mortelle du père Noël ne renverra plus le joueur au menu Multijoueur. Cliquer sur le bouton ‘Voir le Bundle’ sur un Bundle du Passe de Combat dans l’onglet Opérateurs ne renverra plus les joueurs au menu Multijoueur.



PROGRESSION

Les défis nécessitant la destruction d’équipement ennemi progresseront désormais lors de la destruction des améliorations de terrain suivantes : A.C.S. Brouilleur de Comms Couverture Déployable Boîte Médicale Boîte de Munitions Radar Portable Mine de Suppression Caméra Tactique Insertion Tactique Système de Trophée

Correction de plusieurs défis où la progression n’avait pas de suivi.

ARMES & ACCESSOIRES

Ray Gun Mise en place de mesures pour empêcher son utilisation illicite en dehors des modes de support.



MAPS

Operation Spearhead (War) Élimination d’un exploit en dehors de la carte permettant aux joueurs d’accéder à un toit non prévu près du Site de Lancement. Élimination d’un exploit en dehors de la carte permettant aux joueurs de se retrouver sous la carte près du Garage.



MODES

Gunfight En Match Privé, le jeu en écran partagé ne causera plus l’erreur DEV 12744.



Search and Destroy Adresse un problème causant des taux de XP inattendus pour divers événements de match.



Playlists Augmentation des limites de score pour Team Deathmatch et Kill Confirmed dans certaines Playlists à durée limitée. 12v12 : 150 10v10 : 125 Petites Cartes : 125



Match Privé Avec les Règles CDL activées, les restrictions sont désormais conformes aux spécifications des Paramètres Compétitifs v1.0. Le Parcours d’Entraînement est de retour, permettant aux joueurs d’apprendre les mouvements de base et les compétences de combat.



ATOUTS

Camouflage Ghost T/V (Équipement) Les joueurs peuvent désormais rester immobiles pendant 2 secondes avant que les effets anti-radar ne soient désactivés.



Suivant les retours des joueurs, nous avons ajouté une période de grâce à l’exigence de mouvement du Camouflage Ghost T/V. Avec ce changement, les joueurs restent détectables par le radar lorsqu’ils ne bougent pas, mais les pauses momentanées ne révéleront plus leur position.

ZOMBIES

MISSIONS

Acte 4 : Mauvais Signal Ajustements de l’étape Vaincre Gorm’gant de la mission Mauvais Signal. Des types d’ennemis Zombies en Armure Légère ont été ajoutés lors de cette étape pour fournir une source d’Armure aux joueurs.



GAMEPLAY

Contrats

Extraction d’Éther

Résolution d’un problème qui éliminait les joueurs tentant de surcharger un ‘Extracteur d’Éther’ à l’expiration du temps du contrat.

ENNEMIS

Zombies

Ver Éther : Greylorm Résolution d’un problème permettant à Greylorm de mourir instantanément lors de son apparition. Résolution d’un problème où se faire manger par Greylorm et attraper par un Mimic en même temps pouvait pousser les joueurs sous la carte.



UIX

Armes

Résolution d’un problème affichant des descriptions de déblocage d’accessoires Bruen MK9 incorrectes dans le Rapport d’Après Action.

STABILITÉ

Résolution d’un crash spécifique au PC rencontré par les joueurs au début de la Saison 1. Ce correctif a été publié le lundi 11 décembre.

Ajout de divers correctifs de crash et de stabilité.

Pour plus d’informations sur Warzone, consultez la rubrique Call of Duty de Dexerto.fr.

SOURCE : Call of Duty