L’audio de Warzone au top de sa forme, mais un gros problème persiste

La communauté Warzone a couvert d’éloges le battle royale en célébrant l’amélioration de son audio, le décrivant comme le « meilleur qu’il n’ait jamais été », mais un problème continue de déranger les joueurs.

Warzone a été affecté par des problèmes audio pendant des années, des joueurs se plaignant constamment de son incohérence. Dans une tentative de résoudre ce problème, Raven Software a introduit une variété de mises à jour audio au cours des derniers mois, incluant des corrections de bugs importants et des modifications des sons environnementaux.

Ces changements ont porté leurs fruits, la communauté Warzone louant maintenant la conception audio du jeu, un joueur disant, « Il faut rendre à César ce qui est à César. L’audio est probablement le meilleur qu’il n’ait jamais été. »

Une avancée audio dans Warzone saluée, malgré un défaut persistant

Ce post sur Reddit a expliqué « On peut entendre les pas de 10 à 20m selon le matériau et si quelqu’un sprinte ou marche. On peut entendre les parachutes de loin, fini les gens qui atterrissent sur vous de nulle part », avant d’insister sur le fait que ces changements rendent Warzone « beaucoup moins frustrant » à jouer.

Plusieurs autres étaient d’accord avec ce sentiment, un joueur répondant, « Bien mieux que l’année dernière », et un autre, « Ouais, je suis d’accord. Les indices audio sont globalement bien placés maintenant, et je suis sur PS5 donc pas de réglages audio personnalisés en jeu. »

Bien que beaucoup aient convenu que l’audio avait fait du chemin, un nombre égal de joueurs ont été vocaux sur un gros problème qu’ils ne croient toujours pas résolu, l’audio vertical.

Irrités par les problèmes d’audio vertical de Warzone, la réponse la plus votée dans le fil a déclaré, « Parle pour toi lol je peux entendre les gens parachuter à 100 mètres mais apparemment je ne peux pas entendre les gens juste derrière moi », avec l’auteur lui-même admettant « L’audio vertical est encore douteux. »

Ce point de vue a été partagé par un autre utilisateur qui a commenté, « Les principaux problèmes sont encore l’audio vertical (comme déjà mentionné) et la question de comment le jeu priorise d’autres sons. Ainsi, des choses comme une frappe aérienne peuvent apparemment encore presque complètement effacer les pas à proximité. C’est le seul moment où je me fais surprendre de nos jours. »

En examinant les vues de la communauté, il est clair que bien que l’audio du battle royale soit dans un meilleur état qu’auparavant, il reste encore du travail à faire. D’autres mises à jour vont suivre avec la saison 3 de Warzone arrivant début avril, qui a le potentiel d’apporter plus d’améliorations audio.