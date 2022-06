Warzone Pacific : Quels sont les meilleurs réglages audio pour la Saison 3 ?

more

Avec ces paramètres audio, plus aucun joueur ne devrait pouvoir vous prendre en traître sur Warzone.

La plupart des joueurs compétitifs, qu’il s’agisse de professionnels ou de créateurs de contenu, conviennent que Boost (Aigus) est le meilleur réglage audio. Les pas, qui sont de loin le détail le plus important à pouvoir percevoir, ont une fréquence élevée tandis que les explosions et les coups de feu éloignés ont une fréquence basse, donc Boost (Aigus) amplifiera les pas par-dessus tout.

Afin de parvenir à entendre tous ses sons, il faut bien sûr savoir se concentrer et tendre l’oreille en toute occasion, mais encore faut-il avoir les bons réglages.

C’est d’autant plus vrai lorsqu’on se retrouve dans le Goulag, prêt à défendre chèrement sa vie. Être capable d’entendre les pas de son adversaire, permettra de savoir exactement où il se trouve, ce qui procure un avantage non négligeable pour obtenir ensuite le précieux sésame.

L’audio a toujours eu une grande importance dans les différents opus de Call of Duty, en particulier sur Warzone Pacific. Parvenir à entendre les pas d’un joueur adverse, une fenêtre se briser, ou une porte s’ouvrir peut facilement faire la différence entre une victoire et une défaite.

Pouvoir entendre nettement les bruits de pas et d’autres signaux audio est primordial pour espérer pouvoir décrocher la victoire sur Warzone , mais les réglages à faire en ce sens ne sont pas toujours évidents, surtout au vu des nombreux bruits ambiants de Caldera. Voici de quoi vous mettre sur la piste.

by Isabelle Thierens