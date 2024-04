Patch note MAJ MW3 & Warzone du 16 avril : Équilibrage des fusils d’assaut et mitraillettes, buff du Kit JAK grand chargeur…

Une nouvelle mise à jour vient d’arriver sur Warzone et Modern Warfare 3 le 16 avril. Voici donc son patch note complet.

La saison 3 de Warzone et MW3 continue son bon déroulement, et les développeurs ont récemment publié une nouvelle mise à jour pour les deux jeux le 16 avril.

Si vous êtes curieux de savoir ce que ce nouveau patch apporte dans Modern Warfare 3 et Warzone, voici alors tout ce que vous devez savoir.

Sommaire

Patch note MAJ MW3 & Warzone du 16 avril

Modern Warfare 3

Interface utilisateur

Le widget des cartes dans le menu de jeu rapide peut désormais être défilé pour voir toutes les entrées.

Le fusil de sniper MORS affichera désormais l’icône correcte dans la kill feed.

Les emblèmes débloqués dans MW2 seront désormais indiqués comme tels dans le menu de personnalisation.

Résolution de divers problèmes empêchant certaines statistiques d’être suivies sur le tableau des scores en mode COD Caster.

Résolution d’un problème faisant apparaître le score à 0-0 pendant la transition des rounds dans les modes Escarmouche et Recherche & Destruction.

Modifier un équipement pendant une partie ne causera plus l’attribution d’un équipement incorrect.

Progression

Exécuter un joueur avec le Soulrender n’accordera plus d’XP supplémentaire par rapport à un mouvement d’exécution standard.

Résolution d’un problème empêchant le suivi de progression du défi des atouts du gagnant.

Armes et accessoires

Fusils d’assaut

MTZ-556 Augmentation de la vélocité des balles de 650m/s à 690m/s (+6%).

Holger 556 Ajustement du recul et du mouvement de l’arme, permettant un pattern plus prévisible.

M16 (MW2) Diminution du recul horizontal et vertical de 20% Diminution du kick de l’arme de 20% Diminution du recul visuel de 18%. (Note : Les modifications du M16 ont été publiées dans une mise à jour précédente du jeu.)



Mitraillettes

RAM-9 Diminution de la précision du tir au jugé minimale et maximale de 10% Augmentation du temps de visée de 200ms à 220ms (+10%).

Striker 9 Suppression de la capacité de viser en glissant sans les Coussinets tactiques.

Striker Diminution du temps de visée de 215ms à 204ms (-5%) Augmentation de la vélocité des balles de 540m/s à 570m/s (+6%).

WSP Swarm Diminution de la résistance au flinch de 0.8N à 0.15N (-81%).



Fusils à pompe

Haymaker Kit JAK grand chargeur Diminution du nombre de billes de dégâts de 5 à 4 (-20%) Diminution des dégâts à moyenne distance de 20 à 19 (-5%) Diminution de la portée des dégâts à moyenne distance à 6.4m.



Fusils de précision

MORS Correction d’un désalignement de la lunette causant des tirs légèrement décentrés.



Accessoires

Lunette MORS Hexer Suppression du bénéfice de vitesse de visée.

Silencieux ECS Requieter Compatibilité ajoutée avec toutes les mitraillettes de MW2.



Équipement

Grenade sensorielle (Tactique) Le dispositif de suivi ignorera désormais les ennemis à terre. Les joueurs à terre doivent maintenant se lever avant de retirer le dispositif de suivi.

Grenade frag (Mortel) Augmentation des dégâts explosifs intermédiaires de 130 à 150 (+15%) Diminution du rayon des dégâts explosifs intermédiaires de 4.9m à 3.8m (-22%).



Séries de points

Tourelle téléguidée Le joueur n’est plus automatiquement basculé vers son arme principale à la destruction d’une tourelle possédée.



Mode Ranked

Période limitée : évaluation d’armes

Treyarch, Sledgehammer Games et la Call of Duty League sont ravis d’annoncer que nous commencerons une évaluation d’armes cette semaine après le succès de notre précédente évaluation de cartes. À partir du 16 avril, les armes suivantes seront débloquées et disponibles dans les classes du mode Ranked de MW3 jusqu’au 23 avril :

Fusils d’assaut BP50 Holger 556 MTZ-556

Mitraillettes HRM-9 RAM-9



Vos retours et données de jeu durant cette évaluation d’armes aideront la Call of Duty League et nos équipes à décider si elles seront ajoutées au règlement officiel de compétition CDL à une date ultérieure.

Corrections de bugs

Résolution d’un problème empêchant un nombre limité de joueurs d’accéder au mode Ranked de MW3.

Résolution d’un problème empêchant les joueurs de niveau Platine et supérieur de visualiser leurs récompenses saisonnières.

Résolution d’un problème affectant le motif de camouflage Seattle Surge 2024.

Les joueurs verront désormais le bon motif de foudre tel qu’affiché dans le menu de sélection de camouflage.

Warzone

Équipement

Équipement mortel

C4 Annulation de la modification qui empêchait le déclenchement du C4 en plein vol.

Grenade frag Réduction du rayon des dégâts explosifs intermédiaires à 3,8 mètres, contre 4,9 m auparavant.



Armes

Fusils d’assaut

MTZ-556 Augmentation de la vélocité des balles à 690 m/s, contre 650 m/s auparavant.

Holger 556 Ajustement du recul et du mouvement de l’arme pour réduire l’écart, permettant un motif plus prévisible.

M16 (MW2) Réduction du recul horizontal et vertical de 20%. Réduction du mouvement de l’arme de 20%. Réduction du recul visuel de 18%. Remarque : Les modifications du M16 ont été publiées avant la mise à jour du jeu d’aujourd’hui.



Mitraillettes

RAM-9 Réduction de la précision du tir au jugé minimale et maximale de 10%. Augmentation du temps de visée à 220 ms, contre 200 ms auparavant.

Striker Réduction du temps de visée à 204 ms, contre 215 ms auparavant. Augmentation de la vélocité des balles à 570 m/s, contre 540 m/s auparavant.

WSP Swarm Réduction de la résistance au flinch à 0,15 N, contre 0,8 N auparavant.



Fusils de précision

MORS Correction d’un désalignement de la lunette causant des tirs légèrement décentrés.



Accessoires

Lunette MORS Hexer Suppression du bénéfice de vitesse de visée.

Silencieux ECS Requieter Compatibilité ajoutée avec toutes les mitraillettes de MW2.



Corrections de bugs