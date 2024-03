Que sont les écrans intelligents dans Warzone ?

Les écrans intelligents représentent l’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités de la Saison 3 de Warzone, et ils peuvent être utilisés pour recueillir des renseignements précieux pendant une partie. Voici tout ce que vous devez savoir sur leur fonctionnement.

La Saison 3 de Warzone apporte de nombreuses nouveautés sur le Battle Royale avec notamment de nouvelles armes comme le fusil de précision MORS ou FJX Horus en passant par de nouveaux événements et plus encore.

Et parmi toutes ces nouveautés, les écrans intelligents sont une fonctionnalité intéressante qui pourrait aider les escouades à planifier leur prochain mouvement dans une partie et décider si et quand ils devraient combattre.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les écrans intelligents et leur utilité.

Explication des écrans intelligents dans Warzone

Les écrans intelligents sont des tableaux électroniques dispersés autour de Rebirth Island qui affichent des renseignements clés dans Warzone. Confirmé dans le communiqué officiel de la Saison 3, il y a environ une douzaine de ces panneaux à trouver autour de la carte Resurgence qui revient, à la fois sur les murs extérieurs et à l’intérieur des bâtiments.

En plus des messages génériques de Konni, ces écrans intelligents montrent les “zones chaudes” à travers la carte, signifiant les emplacements où le plus grand nombre de joueurs se battent. Cela permet aux escouades agressives de savoir où se trouve l’action, tout en indiquant aux joueurs plus prudents quelles zones éviter.

Ils mettent également en avant les premiers opérateurs de Warzone dans une partie à atteindre 10, 15 ou 20 éliminations, les qualifiant de “démons”, ainsi que toute personne ayant créé un scanner biométrique pendant le jeu.

En révélant ces cibles de haute valeur, quiconque garde un œil sur les écrans intelligents pourra décider s’il vaut la peine de s’attaquer à une équipe rivale.

Le communiqué a également révélé qu’une “entité inconnue” avait piraté les dispositifs et diffusé ses propres messages, ce qui pourrait être directement lié à un type d’événement prévu plus tard au cours de la saison.

Il convient de noter que les écrans intelligents sont exclusifs à Rebirth Island pour le moment. Seul le temps nous dira si les développeurs vont décider de les ajouter sur Urzikstan ou sur d’autres cartes Resurgence à une date ultérieure.

