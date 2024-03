Comment débloquer le MORS dans MW3 & Warzone

Si vous souhaitez débloquer le tout nouveau fusil de précision MORS dans MW3 et Warzone, voici tout ce que vous devez savoir.

Il est indéniable que les snipers sont très populaires dans MW3 et Warzone, malgré la dominance des fusils d’assaut dans tous les jeux récents. Et à l’occasion de la sortie de la saison 3, un fusil de précision grandement inspiré de Call of Duty: Advanced Warfare de 2014 va faire son apparition.

Alors si vous souhaitez l’utiliser, voici comment vous pouvez débloquer le MORS.

Le MORS sera disponible via le Secteur 4 du Passe de combat de la saison 3 de MW3 et Warzone. Contrairement à certaines nouvelles armes, vous pouvez déverrouiller ce fusil de précision juste après le lancement de la saison 3.

Activision La saison 3 va introduire quatre nouvelles armes, dont trois qui seront disponibles dès le lancement.

Le MORS d’Advanced Warfare était une arme populaire en 2014, et bien que nous devions attendre et voir comment il se comportera en jeu, il est possible que ce soit un autre sniper capable de one-shot.

Si vous vous demandez si cette arme à longue portée vaut la peine d’être débloquée, voici la description officielle qu’en fait le développeur : “Cette arme unique inflige des dégâts exceptionnels avec une vitesse et une pénétration de balles excellentes.“

Et voilà tout ce que vous devez savoir pour débloquer le MORS dans Modern Warfare 3 et Warzone.

