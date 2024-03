Cette classe nostalgique de Warzone reproduit l’emblématique Grau

L’expert de Warzone WhosImmortal a trouvé un moyen de reproduire l’emblématique fusil d’assaut Grau 5.56 qui a dominé la méta de Verdansk pendant un temps.

Warzone a connu des méta emblématiques au fil des ans, certaines armes ayant complètement dominé le jeu à divers moments. Du MTZ Interceptor qui a dominé les premiers jours d’Urzikstan au Kar98k qui est devenu notoire sur Caldera, de nombreuses armes ont traversé les classes des joueurs.

Mais l’une des méta les plus populaires du Battle Royale à ce jour est celle de la Grau 5.56, qui était le fusil d’assaut de prédilection à l’époque de Verdansk. Cela était dû au fait que cette arme était extrêmement facile à gérer et à sa visée iconique adorée par les fans.

Et récemment, l’expert de Warzone, WhosImmortal a révélé que la visée emblématique de la Grau est de retour dans le jeu, mais à une certaine condition.

Dans sa vidéo du 18 mars, le Youtubeur a expliqué que le plan d’arme Fléau de l’hérétique de la mitrailleuse TAQ Evolvere, qui a été ajouté dans la boutique dans le cadre du crossover Warhammer 40K, est équipé d’une lunette qui est presque identique à celle de la Grau 5.56.

Il a poursuivi en disant que quiconque achète ce pack aura accès à l’une des “visées les plus nettes du jeu”, ainsi qu’à un “rayon laser” absolu qui rappelle le populaire fusil d’assaut. WhosImmortal a cependant précisé que le TAQ Evolvere est beaucoup plus lent que la Grau puisque c’est une mitrailleuse et non un fusil d’assaut.

Mais si vous souhaitez replonger à l’époque de Verdansk sur le Battle Royale actuel, voici alors comment vous devez équiper votre TAQ Evolvere.

La classe Grau 2.0 de WhosImmortal dans Warzone

Bouche : Silencieux VT-7 Spiritfire L

: Silencieux VT-7 Spiritfire L Canon : Long Canon LRF Righteous

: Long Canon LRF Righteous Accessoire canon : Poignée verticale Kimura Seraphic

: Poignée verticale Kimura Seraphic Munitions : Munitions à grain élevé 7,62x51mm

: Munitions à grain élevé 7,62x51mm Crosse : Crosse SA Kilonova

Bien que cette visée semblable à celle de la Grau soit limitée au plan Fléau de l’hérétique, une fois ce plan d’arme équipé, vous pouvez librement échanger les accessoires tout en conservant l’aspect de la Grau 5.56.

Malheureusement, la seule façon de débloquer cette fonctionnalité emblématique est d’acheter le pack Traqueur Sœurs de Bataille dans la boutique, qui coûte 2 400 points CoD (20€).

Bien que cela ne soit pas accessible pour tout le monde, cela reste tout de même un joli clin d’œil que les fans de longue date de Warzone apprécieront sans aucun doute.

