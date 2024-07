Peut-on jouer à Warzone en écran partagé ?

Warzone est l’un des jeux free-to-play les plus populaires, qui se joue idéalement en équipe. Beaucoup de joueurs se regroupent avec des amis pour tenter d’être la dernière équipe en vie, mais peut-on jouer en écran partagé ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la possibilité de jouer en écran partagé dans Warzone.

Warzone supporte-t-il l’écran partagé sur console ou PC ?

Non, Warzone ne propose pas l’écran partagé, ce qui signifie que vous ne pouvez pas jouer au Battle Royale avec vos amis à côté de vous ni sur console (PlayStation et Xbox) ni sur PC. La seule façon de jouer avec d’autres personnes est via le service en ligne.

Cela peut surprendre étant donné que la fonctionnalité d’écran partagé est disponible sur MW3 pour le multijoueur, qui permet à deux joueurs de profiter du jeu sur une seule console et un seul écran.

Cependant, les développeurs ont décidé de ne pas inclure cette fonctionnalité pour le Battle Royale malgré le fait qu’il soit sur la même application.

Ils n’ont pas expliqué pourquoi c’est le cas, mais peut-être que l’échelle massive du jeu et le souci de garantir des parties équitables figurent parmi ces raisons. Cela ne veut pas dire pour autant que cette fonctionnalité ne viendra jamais dans Warzone, car il y a toujours une chance que cela arrive à un moment donné.

Si des nouvelles concernant l’écran partagé dans Warzone sont publiées, nous mettrons alors cet article à jour.

Activision

Quels jeux Call of Duty diposent de l’écran partagé ?

Call of Duty 2

Call of Duty 3

Call of Duty 4: Modern Warfare

Call of Duty: World at War

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Call of Duty: Black Ops 2

Call of Duty: Ghosts

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: WWII

Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

Il y a 19 jeux Call of Duty qui proposent l’écran partagé, permettant aux joueurs de profiter du multijoueur, du mode Zombies et même de la campagne tout en utilisant le même écran et la même console localement.

Comme mentionné précédemment, Warzone n’est probablement pas inclus en raison de sa grande carte et du nombre de joueurs ainsi que des demandes de ressources significatives comparées à d’autres titres.

De plus, l’expérience Battle Royale exige que les joueurs soient constamment conscients de leur environnement d’un point de vue audio et visuel, ce qui devient difficile si deux joueurs partagent le même écran.

