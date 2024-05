L’arme la plus puissante de Warzone se cache derrière un paramètre secret

Les joueurs de Warzone sont constamment à la recherche des armes avec les meilleurs TTKs (temps pour tuer), mais l’arme qui tue le plus rapidement dans le jeu ne peut être utilisée que par les joueurs utilisant une souris et un clavier qui ajustent un paramètre secret.

Au cours de la Saison 3 de Warzone, nous avons vu plusieurs pistolets prendre le dessus sur la méta, notamment le Renetti qui a dominé les parties pendant un certain temps. Après de nombreux nerfs et encore plus de changements dans la mise à jour Rechargée, beaucoup pensaient que les choses étaient plus ou moins revenues à la normale, mais ce n’est pas exactement vrai.

Avec l’aide d’un paramètre en jeu, le COR-45 peut en fait surpasser les meilleures armes du jeu en termes de TTK, que ce soit le DG-58 LSW à longue portée ou le Striker-9 et le WSP-9 à courte portée.

L’astuce consiste à utiliser la molette de la souris pour tirer en jouant avec une souris et un clavier et à désactiver complètement le ‘Délai de la molette de la souris’, qui peut être trouvé sous le menu ‘Calibration de la souris’ dans les paramètres. Cela permet aux joueurs avec le doigt bien entraîné d’atteindre une cadence de tir incroyable simplement en faisant rouler la molette de la souris.

L’expert de Warzone, IceManIsaac, a découvert l’astuce et l’a partagée dans sa vidéo YouTube du 6 mai. L’accessoire clé est le XRK Lightning Fire Trigger Action, et il a également recommandé de remapper vos touches de sorte que le fait de faire avancer et reculer la molette tire tous les deux, rendant le COR-45 “incroyablement abusé.”

En comparant les statistiques de toutes les meilleures armes du jeu, Isaac a trouvé que le COR arrivait en tête avec un TTK de seulement 400 ms jusqu’à neuf mètres. Il ne dominait pas seulement à courte portée, car il peut tuer en un peu plus de 600 ms à des distances plus grandes, se plaçant devant les fusils d’assaut et les mitrailleuses légères de la méta actuelle.

Bien sûr, cette astuce n’est disponible que si vous jouez à Warzone avec une souris et un clavier, ce qui signifie que la majorité des joueurs sur PlayStation et Xbox ne peuvent pas en profiter. Cependant, le pistolet reste un monstre absolu sans ce paramètre ou en utilisant le kit de conversion XRK IP-V2.

Ainsi, si vous cherchez une arme pour accompagner votre fusil de sniper qui est statistiquement meilleure que pratiquement toutes les autres options dans Warzone, assurez-vous d’essayer le COR-45 avec ces paramètres modifiés avant qu’il ne soit inévitablement nerfé.