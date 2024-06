Cette arme oubliée de MW2 brille enfin dans Warzone, mais personne ne l’utilise

Une arme de MW2 totalement laissée à l’abandon par les joueurs est en réalité l’une des meilleures options de Warzone en termes de TTK.

Avec la mise à jour Rechargée de la Saison 4 de Warzone qui prévoit un nerf du Kar98k et l’ajout de nombreuses autres armes puissantes, la méta va être bouleversée, offrant aux armes moins utilisées, mais tout aussi puissantes une chance de briller.

Ce sera alors peut-être le cas pour l’emblématique fusil d’assaut de Call of Duty, le M16. Malgré un TTK extrêmement compétitif par rapport à d’autres fusils d’assaut de premier plan comme le MCW et le MTZ-556, cette arme reste pourtant impopulaire.

Si l’introduction du Kit JAK Patriot a boosté la popularité du M16 lorsqu’il a été introduit dans la Saison 3 Rechargée, transformant son mode de tir en rafale en tir automatique, depuis le lancement de la Saison 4, cette arme est totalement tombée dans l’oubli.

Et pourtant, le M16 équipé de cet accessoire est en réalité l’une des meilleures options en termes de TTK à distance.

Après avoir vérifié le TTK avec TrueGameData, le Youtubeur WhosImmortal a révélé à quel point le M16 peut être puissant, en comparant le TTK de ce fusil d’assaut emblématique à d’autres options méta. Le TTK du M16 reste compétitif jusqu’à 70 mètres, ce qui en fait un excellent choix pour les combats à moyenne portée.

WhosImmortal recommande de combiner le M16 avec des accessoires qui réduisent le recul et améliorent la vélocité des balles. Le Casus Brake, la Poignée verticale Bruen pivot et les Munitions à grain élevé 5.56 sont parfaits pour cela, vous permettant de toucher vos cibles plus rapidement et de rester précis pour atteindre ces temps de TTK rapides.

Pour compléter cette classe, le Chargeur de 60 cartouches offre suffisamment de munitions pour affronter plusieurs ennemis sans avoir besoin de recharger.

Le Youtubeur recommande également d’utiliser une mitraillette à courte portée avec cette arme pour couvrir les distances plus courtes. Le Superi 46 est actuellement le meilleur choix dans la catégorie des mitraillettes, mais cela pourrait bientôt changer avec la mise à jour Rechargée de la Saison 4.

