Une nouvelle SMG de Warzone surpasse totalement la Striker-9

Depuis la mise à jour de Warzone Saison 3 Rechargée, le Striker-9 domine la méta à courte portée, mais il existe en fait une autre SMG sous-évaluée avec un TTK (temps pour tuer) supérieur qui peut le surpasser complètement.

La mise à jour de la Saison 3 Rechargée de Warzone a introduit une tonne de buffs et de nerfs d’armes, bouleversant complètement la méta dans tous les domaines. Depuis que le patch est en ligne, le Striker-9 est devenu l’option privilégiée pour le combat rapproché, mais les joueurs négligent la SMG avec le meilleur TTK de tout le jeu.

Avec des armes comme le HRM-9 et l’AMR9 bénéficiant d’un buff, le WSP-9 est resté sous le radar, mais cette SMG sous-estimée est une force avec laquelle il faut compter.

Il lui manque la cadence de tir élevée des autres armes de sa catégorie, mais elle est beaucoup plus facile à manipuler, vous permettant ainsi d’avoir une visée beaucoup plus précise et régulière. De plus, ses statistiques de dégâts par tir sont nettement supérieures, et sa vitesse améliorée de sprint à tir vous assure de toujours tirer avant votre adversaire.

Malgré ses performances impressionnantes, le WSP-9 n’a qu’un taux de sélection de 0,76% selon WZStats.gg. Pendant ce temps, le Striker-9 est de loin la SMG le plus populaire, apparaissant dans plus de 10% de toutes les classes.

L’expert de Warzone, WhosImmortal, a également fait l’éloge du WSP-9 dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, où il a offert une analyse de son TTK comparé à ses rivaux.

Il a découvert que le WSP peut éliminer un ennemi complètement équipé en juste 720 ms jusqu’à environ 18 mètres, en tenant compte de sa vitesse de sprint à tir améliorée. Le Striker-9, en revanche, est plus proche de 730 ms avant de chuter à 800 ms autour de la marque des 12 mètres.

Les deux étaient ensuite pratiquement au coude à coude de 18 à 38 mètres, avant une chute assez significative. Cependant, les SMGs excellent dans les combats à courte portée et ne sont pas conçues pour toucher des joueurs à distance de toute façon.

Donc, si vous cherchez un partenaire pour le DG-58 LSW, qui a le meilleur TTK à longue portée dans la Saison 3 Rechargée de Warzne, équiper le WSP-9 signifie que, d’un point de vue numérique, rien ne peut vous surpasser si vous savez un minimum tirer sur vos adversaires.