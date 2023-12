La meilleure classe du Striker dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

Le Striker est une mitraillette particulièrement efficace dans Warzone à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

Les fans de longue date de Call of Duty se souviennent encore avec émotion de l’UMP-45 qui a dominé Modern Warfare 2 (2009) et qui est de retour dans MW3 et Warzone sous le nom du Striker, une arme tout aussi puissante.

Le Striker est unique parmi les mitraillettes, car il est incroyablement précis tout en offrant un TTK compétitif de près. Il se situe à mi-chemin entre le WSP 9 et le Striker 9. Dans un Battle Royale comme Warzone, où la polyvalence est essentielle, le Striker est bien placé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette arme, nous avons mis au point une classe méta à utiliser sur Urzikstan.

Sommaire

Activision Le Striker est une mitraillette dotée d’une précision impressionnante, capable de rivaliser même à moyenne distance.

La meilleure classe du Striker dans Warzone

Les meilleurs accessoires du Striker

Bouche : Réducteur de flash L4R

: Réducteur de flash L4R Canon : Canon long d’élite Striker

: Canon long d’élite Striker Crosse : Pas de crosse

: Pas de crosse Chargeur : Chargeur à tambour de 60 cartouches

: Chargeur à tambour de 60 cartouches Poignée arrière : Poignée Sakin ZX

Le Striker étant très précis de base, vous pouvez vous permettre d’utiliser l’accessoire Pas de crosse qui améliore considérablement la mobilité et la maniabilité, ce qui est parfait pour une mitraillette agressive.

Cette amélioration de la maniabilité est telle que les quatre autres accessoires peuvent être utilisés pour améliorer la portée, le recul et la régularité. L’accessoire le plus efficace pour réduire le recul est le Réducteur de flash L4R qui est préféré aux autres, car il ne ralentit pas autant l’arme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Combiné à la Poignée Sakin ZX, le Striker devient précis comme un laser et peut même rivaliser avec des fusils d’assaut dans des duels à moyenne distance. Surtout lorsque le Canon long d’élite Striker est également utilisé, ce qui améliore la portée, le recul et le balancement de la visée.

Enfin, le Chargeur à tambour de 60 cartouches est un choix évident, car il réduit considérablement la fréquence des rechargements. C’est indispensable dans Warzone, où le TTK plus long vous fera souvent épuiser vos munitions.

Les meilleurs atouts avec le Striker

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Tour de passe-passe

Tour de passe-passe Atout 3 : Traqueur

Traqueur Atout 4 : Résolu

Malgré sa précision exceptionnelle, le Striker reste une mitraillette dans l’âme et il est donc préférable de l’utiliser avec des atouts qui favorisent un style de jeu agressif.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour le mouvement, la combinaison de Pas de course dans l’emplacement 1 et de Traqueur dans l’emplacement 3 est inégalable, ces deux atouts vous rendant beaucoup plus mobile.

Comme le Chargeur à tambour de 60 cartouches ralentit considérablement la vitesse de rechargement du Striker, il est bon d’utiliser Tour de passe-passe dans l’emplacement 2 pour recharger plus rapidement.

Enfin, Résolu a déjà fait ses preuves en tant qu’atout puissant dans l’emplacement 4, en augmentant votre vitesse de déplacement après avoir subi des dégâts. C’est un avantage incroyable dans cette classe, car l’accessoire Pas de course s’ajoute à Résolu pour vous permettre de courir très rapidement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les meilleurs équipements avec le Striker

Mortel : Semtex

Semtex Tactique : Grenade paralysante

La Semtex une option classique pour l’emplacement mortel afin d’achever les ennemis abattus sans avoir à gaspiller de munitions. Pour ce qui est de la tactique, la Grenade paralysante peut apporter un avantage considérable dans un duel périlleux.

Comment débloquer le Striker dans Warzone

Le Striker se débloque dans Warzone en atteignant le niveau 4 lorsque vous accédez pour la première fois à l’armurerie.

Les meilleures alternatives au Striker dans Warzone

Une excellente alternative au Striker est la Rival-9, qui troque sa portée et sa polyvalence contre une expérience plus traditionnelle, la Rival ayant une cadence de tir extrêmement rapide.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warzone, retrouvez notre sélection de guides :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Meilleures armes meta | Armes les plus populaires | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres graphiques | Paramètres console | Voir ses stats | Top streamers FR