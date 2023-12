La meilleure classe de la WSP Swarm dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

La WSP Swarm est une mitraillette qui convient parfaitement à un style de jeu agressif dans Warzone, mais son recul impitoyable nécessite une classe spécifique pour en tirer le meilleur parti.

Les mitraillettes ont toujours été un élément essentiel de la méta de Warzone, et celles qui ont un TTK rapide au corps à corps sont particulièrement efficaces. Dans ce contexte, la WSP Swarm semble déjà être une excellente option à utiliser sur Urzikstan.

Inspirée de l’Uzi Pro, cette mitraillette compacte possède une cadence de tir impressionnante et détruit littéralement les ennemis à proximité.

Cependant, ses défauts peuvent rendre cette arme difficile à manier. Vous aurez donc besoin d’une bonne classe pour l’utiliser efficacement dans Warzone, et nous avons tout ce qu’il vous faut.

Sommaire

Activision Le WSP Swarm compense son manque de portée par une cadence de tir incroyablement rapide.

La meilleure classe de la WSP Swarm dans Warzone

Les meilleurs accessoires de la WSP Swarm

Canon : Canon long WSP Reckless-90

: Canon long WSP Reckless-90 Lunette : Réflecteur Mk.3

: Réflecteur Mk.3 Crosse : Crosse lourde FSS Fortress

: Crosse lourde FSS Fortress Accessoire canon : Poignée inclinée FTAC SP-10

: Poignée inclinée FTAC SP-10 Chargeur : Chargeur à tambour de 100 cartouches

La plus grande faiblesse de la WSP Swarm est qu’elle peut être difficile à contrôler en raison de son recul sporadique. Pour rendre son recul plus gérable, il est préférable d’utiliser la Crosse lourde FSS Fortress et la Poignée inclinée FTAC SP-10.

De même, le viseur de base de la WSP Swarm n’est pas vraiment idéal pour une arme avec un tel recul, il est donc fortement recommandé d’utiliser une lunette à courte portée comme le Réflecteur Mk.3.

Le Canon long WSP Reckless-90 est le meilleur accessoire de cette mitraillette, car il permet non seulement de réduire le recul, mais aussi d’augmenter considérablement la portée effective. Ces augmentations de statistiques sont fantastiques dans Warzone, où les duels se déroulent généralement à des distances plus longues qu’en multijoueur.

Cependant, le véritable argument de vente de la WSP Swarm est sa capacité à équiper un monstrueux chargeur de 100 cartouches qui complète parfaitement sa cadence de tir spectaculaire de plus de 1 000 tours par minute. De plus, ce chargeur à tambour massif n’affecte pratiquement pas le temps de rechargement, ce qui en fait un choix évident.

Les meilleurs atouts avec la WSP Swarm

Atout 1 : Pas de course

Pas de course Atout 2 : Observateur

Observateur Atout 3 : Traqueur

Traqueur Atout 4 : Alerte maximale

Étant donné que la WSP Swarm excelle en mobilité rapprochée, les atouts comme Pas de course et Traqueur sont préférables. Le premier améliore la vitesse tactique, ce qui vous permet de vous déplacer plus rapidement, tandis que le deuxième augmente la vitesse de déplacement latéral et de mouvement en mode visée.

Lorsque vous utilisez le WSP Swarm, vous courrez dans les bâtiments, cherchant constamment vos adversaires. Cela peut entraîner le risque de déclencher une mine de proximité ou une claymore mortelle, mais Observateur vous évite ce sort en mettant en évidence l’équipement ennemi à travers les murs.

Une autre chose à prendre en compte est que la transition autour d’Urzikstan peut vous rendre vulnérable aux snipers. Pour atténuer ce risque, il est préférable d’équiper Alerte maximale, qui fournit des informations lorsqu’un ennemi vous vise, ce qui vous permet de manœuvrer de manière préventive pour éviter les tirs.

Les meilleurs équipements avec la WSP Swarm

Mortel : Charge pénétrante

Charge pénétrante Tactique : Grenade paralysante

En ce qui concerne l’équipement, la Charge pénétrante est idéale pour éliminer des adversaires en position de force. De même, la Grenade paralysante peut rendre les ennemis vulnérables en limitant temporairement leurs mouvements.

Comment débloquer la WSP Swarm dans Warzone

Vous pouvez débloquer la WSP Swarm dans Warzone en atteignant le niveau 27.

Les meilleures alternatives à la WSP Swarm dans Warzone

La Rival-9 constitue une excellente alternative à la WSP Swarm, car il s’agit également d’une mitraillette redoutable à courte portée dotée d’une cadence de tir rapide et d’un TTK compétitif.

