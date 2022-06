Double XP Warzone & Vanguard : quand arrive le prochain événement ?

Nous avons déjà les dates des prochains événements Double XP pour Call of Duty: Warzone Pacific et Call of Duty: Vanguard pour vous aider à obtenir un maximum d’XP.

Depuis de nombreuses années maintenant, le système d’XP est vital pour le mode Multijoueur de chaque Call of Duty. Cette mécanique vous permet d’évoluer dans le jeu en obtenant de nouveaux atouts, des armes et des accessoires pour vous aider à mieux vous équiper dans vos parties. De plus certains cosmétiques y sont également liés.

Avec autant de niveaux de Prestige, de nombreux niveaux d’armes et les paliers du Battle Pass de Vanguard & Warzone Pacific. Vous allez d’autant plus avoir besoin de points d’expérience sur Call of Duty. Voici donc toutes les informations concernant les prochains événements de Double XP avec les dates concrètes.

Vanguard et Warzone Pacific ont continué sur la lancée de Cold War et Warzone en offrant aux joueurs des fenêtres d’opportunité limitées dans le temps pour augmenter l’XP qu’ils peuvent gagner.

Même si il ne s’agit pas de la seule astuce disponible pour optimiser vos gains d’XP, il s’agit définitivement de la plus régulière.

Grâce à Raven Software et leur tableau Trello, nous connaissons déjà les dates des prochains événements Double XP : :

16/17 juin – Double XP uniquement pour les joueurs PlayStation

– Double XP uniquement pour les joueurs PlayStation 22/30 juin – Double XP

– Double XP 30 juin/5 juillet – Double XP, Double XP armes, Double XP passe de combat

À chaque fois, ces événements débuteront à 19h (heure française) et se termineront à la même heure. Désormais, vous avez tout ce qu’il faut pour profiter un maximum lors des prochains événements de Double XP sur Warzone & Vanguard !