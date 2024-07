Les joueurs de Warzone sont exaspérés par les nouveaux problèmes de visibilité

Les joueurs de Call of Duty: Warzone sont frustrés car ils ne voient pas beaucoup de skins de personnages dans le jeu, et ils exhortent à nouveau les développeurs à résoudre les problèmes de lumière et de visibilité du jeu.

Au fil des années, Warzone a eu pléthore de retours négatifs concernant des problèmes de visibilité. Pendant une période, Verdansk avait un soleil si éblouissant qu’il était impossible de voir quoi que ce soit si vous visiez un ennemi à contrejour.

De plus, il y a eu des skins de personnages “invisibles” de temps en temps. Personne n’oublie les problèmes que les skins Roze, 100 Thieves ou Groot satanique ont créés par leur simple existence.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, le problème semble être réapparu dans la Saison 4 Rechargée, comme l’a souligné le Redditor KeyPineapple61, en mettant en avant le fait qu’il avait du mal à voir un ennemi qui se tenait dans une porte lors d’un duel.

“Parmi les pires visibilités que j’ai vues dans un FPS. Mon Dieu. Dès que je me fais tirer dessus, le mec a disparu, il n’y a aucune visibilité”, a-t-il dit.

“Je ne vois jamais rien dans ce jeu et ma vision n’est pas mauvaise ou quoi que ce soit”, a déclaré un autre joueur. “Il y a quelques zones comme celle-ci sur Rebirth où vous ne pouvez pratiquement rien voir si vous êtes dehors et que vous regardez à l’intérieur”, a convenu un autre. “Ce jeu est flou. Genre vraiment”, a commenté un dernier joueur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que certains joueurs ont exhorté les développeurs à supprimer les skins sombres qui peuvent facilement se fondre dans des zones non éclairées, d’autres veulent qu’ils suivent l’exemple de certains jeux de battle royale rivaux.

“Apex a parfaitement réussi la visibilité. J’ai plus de 500 heures de jeu sur Apex Legends et je n’ai jamais eu un problème comme ça. Il suffit de donner aux joueurs un léger contour lumineux et c’est bon”, a déclaré l’un. “Fortnite fait mieux à mon avis”, a dit un autre.

Comme mentionné, c’est un problème de longue date, alors espérons que les choses s’améliorent à un moment donné.

L’article continue après la publicité