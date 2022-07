Call of Duty 2022 : Modern Warfare 2 – date, fuites et plus

Peu à peu, les joueurs commencent à se tourner vers Call of Duty 2022: Modern Warfare 2. De sa date de sortie aux modes de jeu à venir, en passant par la campagne, voici tout ce que nous savons sur le prochain opus de la franchise.

Alors que la sortie de Vanguard commence à dater, de multiples informations ont d’ores et déjà commencé à remonter à la surface au sujet de Call of Duty 2022, de quoi avoir un aperçu de ce que les développeurs mijotent pour la suite.

Avant toute chose, il est maintenant clair que les développeurs aient en tête de remettre au goût du jour l’un des Call of Duty les plus populaires de l’histoire de la franchise, Modern Warfare 2. Découvrez les dernières informations officielles ainsi que les fuites concernant le futur opus de la saga.

C’est désormais officiel depuis le 29 avril 2022, le jeu Call of Duty qui sortira à la fin de cette année se nommera bien Modern Warfare 2 et nous savons déjà à quoi ressemble le logo du jeu.

Kyle “Gaz” Garrick, John “Soap” MacTavish, John Price, Simon “Ghost” Riley et un nouvel arrivant : Alejandro Vargas, ce sont les personnages mythiques que vous croiserez souvent dans la campagne de Modern Warfare 2.

Nous en avons désormais le cœur net suite à plusieurs bandes-annonces concernant MW2, le prochain opus de la franchise Call of Duty sera disponible pour tout le monde à partir du vendredi 28 octobre 2022.

Aucune plateforme spécifique n’a encore été annoncée pour Modern Warfare 2, mais comme pour sa date de sortie, la tendance des précédentes années devrait se poursuivre. Modern Warfare 2 devrait donc être disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ainsi que sur PC.

La récente acquisition d’Activision-Blizzard par Microsoft a fait craindre que les prochains opus soient destinés exclusivement aux joueurs Xbox et PC. Toutefois Microsoft a confirmé qu’il n’avait aucune intention d’empêcher les joueurs sur PlayStation d’accéder à la licence Call of Duty. Ils ont par ailleurs déclaré qu’ils continueraient de développer les Call of Duty pour toutes les plateformes au-delà des accords existants en place.

“Pour être clair, Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d’autres titres populaires d’Activision Blizzard disponibles sur PlayStation pendant toute la durée de l’accord existant avec Activision. Et nous nous sommes engagés auprès de Sony à les rendre également disponibles sur PlayStation au-delà de l’accord existant et à l’avenir, afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu’ils aiment. Nous souhaitons également prendre des mesures similaires pour soutenir la populaire plateforme de Nintendo. Nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour le secteur, pour les joueurs et pour notre entreprise”, ont-ils déclaré.

Par ailleurs, Tom Henderson, un leaker extrêmement fiable en ce qui concerne Call of Duty, a suggéré que Modern Warfare 2 pourrait bien être le dernier opus de la franchise qui sortira sur les consoles de l’ancienne génération.

Avant même que Vanguard ne fasse ses débuts, plusieurs informations étaient déjà remontées à la surface concernant Call of Duty 2022. Dès le mois de septembre des fuites avaient annoncé que le “Projet Cortez” serait une suite directe de Modern Warfare 2019.

Les joueurs rejoindront les forces spéciales américaines dans une “guerre secrète contre les cartels de la drogue colombiens”, selon VGC. Cette campagne “ressemblerait à Red Dead Redemption 2”, avec beaucoup de réalisme, du gore et des animations de mort uniques.

Du côté du multijoueur, 5 cartes emblématiques de Modern Warfare seraient en cours de développement pour la version 2022 : Favela, Terminal, Highrise, Shipment et Quarry.

Enfin, le très controversé Skill-based matchmaking (SBMM) pourrait connaître une refonte sur Modern Warfare 2. Un rapport du leaker RalphsValve affirmait que les développeurs souhaitaient réviser le SBMM pour qu’il soit “moins embêtant” dans Modern Warfare 2. Cependant, selon cette fuite la fonction controversée de dissoudre les lobby après la fin de chaque partie serait conservée.

Modern Warfare 2 introduirait un nouveau mode de jeu similaire à Escape From Tarkov. “L’objectif de ce mode est d’accumuler du butin dans plusieurs cartes distinctes, avant de réussir à l’extraire”, affirme une source.

Avec un nombre de joueurs compris entre 20 et 35, ce nouveau mode devrait être une expérience de jeu indépendante, apparentée à Warzone.

Peu de temps après, une nouvelle fuite a levé le voile sur un autre mode de jeu, inspiré de Rainbow Six. Appelé simplement “Attaquants contre Défenseurs”, ce mode diviserait les joueurs en 2 équipes. Le but des attaquants serait de remplir un objectif avant la fin du temps imparti tandis que les défenseurs devraient “élaborer un plan pour ralentir ou arrêter complètement les attaquants”.

“Si vous leur tirez dans les bras ou les jambes, ils perdront leurs membres. Si vous tirez dans la poitrine, il ne mourra pas forcément tout de suite.” déclare Tom Henderson en expliquant les mécanismes de démembrement du jeu.

Defenders;

⁃ To methodise a plan to slow down, or entirely halt the Attackers; utilising hidden locations, boobytraps and cameras

⁃ Destruction plays a major role – you’ll be able to fortify, and defend the positioned objective.

— Ralph (@RalphsValve) January 2, 2022