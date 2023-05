Tout ce que l’on sait sur Call of Duty 2023

Alors que la communauté CoD a longtemps craint de ne pas pouvoir compter sur un nouvel opus en 2023, de nombreuses fuites sont venues apaiser les esprits, levant peu à peu le voile sur Call of Duty 2023, qui selon toute vraisemblance s’intitulera Modern Warfare 3. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface jusqu’à présent au sujet de ce prochain titre de la franchise.

Lorsque le Modern Warfare 2 de 2022 a fait ses débuts, un certain nombre de rumeurs ont circulé sur la toile, suggérant qu’il serait le tout premier titre dans l’histoire de la licence à avoir un cycle de deux ans, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de nouvel opus en 2023.

Cependant, au fur et à mesure que les mois passaient, cette rumeur a commencé à s’estomper alors que de multiples fuites suggéraient qu’il y aurait une grande expansion de MWII ou que le titre serait un DLC premium. Plus récemment de nouvelles fuites sont venues mettre le feu aux poudres, avançant qu’il s’agirait d’un jeu autonome, développé par Sledgehammer Games, Modern Warfare 3.

Bien que les détails concernant ce prochain opus restent rares, voici tout ce que nous savons sur CoD 2023 jusqu’à présent.

Selon les premiers rapports de Tom Henderson, Modern Warfare 3 devrait sortir le 10 novembre 2023. Cette date correspond à la période habituelle des lancements des Call of Duty, mais bien sûr, cette fenêtre de lancement peut être sujette à des changements.

Sledgehammer développe-t-il Modern Warfare 3 ?

Selon les rapports, c’est bel et bien Sledgehammer Games qui est à la barre, laissant à Treyarch les trois années complètes qu’ils espéraient avoir pour sortir le titre de 2024.

Cela signifie que Sledgehammer n’a eu que deux années pour s’attaquer à ce nouvel opus étant donné que c’est également eux qui ont développé Call of Duty : Vanguard en 2021.

Si cette nouvelle confirme, on peut se demander sur les raisons qui ont poussé Activision à miser sur Sledgehammer Games, leur laissant aussi peu de temps pour plancher sur cet opus, bien que, comme pour tous les titres Call of Duty maintenant, ils recevront le soutien de tous les autres studios d’Activision, y compris Infinity Ward et Treyarch.

Que va-t-il se passer avec Warzone ?

Comme mentionné dans de précédentes fuites, Modern Warfare 3 devrait également apporter une toute nouvelle carte à Warzone.

Ces fuites suggèrent que Las Almas, le lieu de la campagne de Modern Warfare 2, sera la nouvelle carte à grande échelle du battle royale, prévue pour être lancée au début de la Saison 1 en décembre 2023.

Un mode Zombies sera-t’il d’actualité ?

Il y aura apparemment un mode Zombies dans Modern Warfare 3, mais il aurait été surnommé “Outbreak 2.0”, une référence au mode Outbreak de l’opus de 2020, Black Ops Cold War.

Plus tôt en février, un rapport révélant les dates clés concernant la bêta de Call of Duty 2023, l’accès anticipé à la campagne et la date de sortie était remonté à la surface. À savoir :

Week-end bêta 1 (PS4/PS5) – 6 octobre 2023 – 10 octobre 2023

Week-end bêta 2 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) – 12 octobre 2023 – 16 octobre 2023

Accès anticipé à la campagne (PS4/PS5) – 2 novembre 2023

Sortie complète (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) – 10 novembre 2023

Lancement de la Saison 1 & Nouvelle carte Warzone – 5 décembre 2023

Il convient de garder en tête qu’aucune des informations ci-dessus n’a été confirmée par Activision ou par l’un des studios de développement, de ce fait, tout cela est à prendre avec des pincettes en attendant le reveal officiel qui devrait avoir lieu au mois d’août.