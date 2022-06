Comment accéder à la bêta ouverte de Modern Warfare 2 : Date, plateformes …

Le coup d’envoi de la bêta ouverte de Modern Warfare 2 approche à grands pas, voici tout ce que vous devez savoir pour y prendre part, voire même y participer avec une longueur d’avance.

Après être restés dans le flou pendant de nombreuses semaines quant à ce que mijotait Activision, la communauté Call of Duty a désormais une idée précise de ce qui les attend dans Modern Warfare 2.

Mécaniques aquatiques, armurerie, système de déplacement, modes de jeu, le trailer de présentation a levé le voile sur les grands axes du prochain opus de la franchise.

Parmi cette pléthore de nouveautés, une bêta ouverte a également été annoncée pour Modern Warfare 2 et, bien que les détails à son sujet restent rares pour l’instant, il y a déjà de multiples informations à se mettre sous la dent.

Date de sortie et accès anticipé de la bêta ouverte de Modern Warfare 2

À l’heure actuelle, les dates de la bêta ouverte de Modern Warfare 2 n’ont pas encore été révélées. Activision devrait les annoncer dans les semaines à venir, néanmoins alors que tout le monde pensait que la bêta aura lieu en septembre, des fuites semblent suggérer que ce sera plutôt pour le mois d’août.

Modern Warfare 2 Beta release date has been leaked by Amazon. It says August 15th. #ModernWarfare2 #CallofDutyWarzone #MW2 pic.twitter.com/bsgzLW2cMs — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 14, 2022

Néanmoins, il a été confirmé que les joueurs sur PlayStation pourront une nouvelle fois accéder à la bêta avec un temps d’avance, vraisemblablement “au moins 5 jours” avant les joueurs sur les autres plateformes. Nous savons également que la précommande de n’importe quelle version de Modern Warfare 2 donnera un accès anticipé à la bêta à venir.

Quelles plateformes sont concernées ?

La bêta ouverte de Modern Warfare 2 est prévue sur les plateformes suivantes : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Battle.Net et Steam.

Le lancement du jeu est également prévu sur les mêmes plateformes, ce qui signifie que tous les joueurs pourront avoir un aperçu des réjouissances à venir grâce à la bêta ouverte.

Comment accéder en avance à la bêta ouverte ?

Pour obtenir un accès anticipé à la bêta, il suffit de précommander le titre complet sur la plateforme de votre choix, toutes les précommandes offrent un accès anticipé.

Si vous précommandez Modern Warfare 2 en version numérique sur console via le PlayStation Store ou le Microsoft Store, ou en version numérique sur PC via Battle.Net ou Steam, vous gagnerez automatiquement votre accès à la période d’accès anticipé dès qu’elle sera disponible.

L’édition Coffre d’armes #MWII comprend : 💥 Pack d’opérateur Équipe rouge 141

🔥 Coffre d’armes FJX Cinder

💀 12 apparences d’opérateur pour Ghost (MW19/WZ)

🔵 10 plans d’arme (MW19/WZ)

🚨 Passe de combat de la Saison 1

🎯 50 passages de niveau

https://t.co/ePRjF4xewi pic.twitter.com/ukfSIpou6i — Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 8, 2022

Si vous précommandez Modern Warfare 2 dans un magasin, votre code d’accès anticipé à la bêta sera imprimé sur le ticket de caisse ou envoyé par le biais d’un ticket en ligne. Il vous suffira alors de vous rendre sur la page officielle de la bêta pour y renseigner votre code et obtenir un accès anticipé.

Ce que vous pouvez attendre de la bêta de Modern Warfare 2

Les détails concernant le contenu qui sera accessible lors de la bêta de Modern Warfare 2 ont été gardés secrets jusqu’à présent. On ne sait pas encore à quoi s’attendre en termes de contenu, mais on peut supposer qu’une poignée de cartes, de modes et d’armes seront disponibles, comme c’est habituellement le cas.

Lire aussi – Modern Warfare 2 révolutionne le système de déplacement et les véhicules de Call of Duty

Sans le confirmer directement, une FAQ laisse entendre qu’un préchargement sera disponible sur certaines plateformes. Par conséquent, certains joueurs seront en mesure d’optimiser leur temps pour profiter un maximum de la bêta.