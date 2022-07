Un leak majeur de Modern Warfare 2 révèle les cartes multijoueurs

Les premières images des cartes multijoueurs de Call of Duty: Modern Warfare 2 ont fuité après avoir été incluses dans la version alpha fermée de Call of Duty: Warzone Mobile, qui est sortie en mai dans certaines régions de test sous accord de confidentialité.

Warzone Mobile, également connu sous le nom de Project Aurora, est en phase de test alpha fermé, mais au fur et à mesure que les utilisateurs mettent la main sur les différentes versions sur iOS et Android, ils découvrent un lot de contenu de Modern Warfare 2, et même de Call of Duty 2024 de Treyarch, dans les fichiers.

Les images dans les fichiers sont celles de l’écran de chargement de chaque carte. Activision a envoyé des avis de DMCA et de droits d’auteur concernant ces images, nous ne les hébergerons donc pas sur le site. L’Alpha fermée de Warzone Mobile est soumise à un accord de non-divulgation (NDA) et aucun jeu ou image ne peut être partagé.

L’auteur de la fuite sur Twitter prétend avoir accès à de nombreux écrans de chargement pour les cartes multijoueurs de Modern Warfare 2 et a publié quelques images de cartes 6v6.

Fuite des cartes de Modern Warfare 2

La première carte présentée s’appelle Grand Prix, dont l’existence avait été confirmée en juin lors de la révélation du jeu. Grand Prix se déroule en Asie.

Oilfeld est la deuxième carte. Elle semble se dérouler dans un paysage désertique.

La troisième carte que le leaker a postée est le Musée. Cette carte semble supporter une variété de styles de jeu important avec ses reliefs.

La quatrième carte n’a été mentionnée que par son nom de code, SABA. Aucune information sur cette carte, au-delà de ses images, n’est connue à ce jour, et son nom de sortie n’est pas confirmé.

Une autre carte révélée est la “Ferme 18”.

Activision n’a pas expliqué pourquoi les fichiers de Warzone Mobile contiennent toutes ces images de Modern Warfare 2.

Cependant, la société émettra des DMCA à toute personne qui partage ces fuites sur Internet. Ne les republiez donc pas directement sur des plateformes publiques.