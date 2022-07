Le leak de Modern Warfare 2 se poursuit avec des images exclusives de Ground War

more

Load More

De plus, la société émettra des DMCA à toute personne qui partage ces fuites sur Internet. Ne les republiez donc pas directement sur des plateformes publiques.

Comme l’a déjà mentionné Infinity Ward, les cartes de Ground War seront réunies pour former la nouvelle carte de Warzone 2.

La première carte de Ground War qui a fait l’objet d’une fuite est Hydro, qui se déroule dans un paysage désertique au centre duquel coule de l’eau. Comme l’a confirmé Infinity Ward, le moteur de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 permet de nager, ce qui signifie que les cartes comporteront des zones d’eau importantes.

Les images sont celles de l’écran de chargement de chaque carte. Activision a envoyé des avis de DMCA et de droits d’auteur concernant ces images, nous ne les hébergerons donc pas sur le site. L’Alpha fermée de Warzone Mobile est soumise à un accord de non-divulgation (NDA) et aucun jeu ou image ne peut être partagé.

Project Aurora alias Warzone Mobile est loin d’être sorti. Cependant le jeu est en phase de test alpha fermé. Et c’est à travers cette alpha que des leakers commencent à partager des informations sur Modern Warfare 2 dont les images sont diffusées sur le Net .

Les premières images des cartes du mode Ground War de Call of Duty: Modern Warfare 2 ont fuité après avoir été découvertes dans Call of Duty: Warzone Mobile, qui est encore en test sous accord de confidentialité.

by Martin Thibaut