Des modes personnalisés pour Modern Warfare 2 ? Une possibilité qui fait réagir

Les joueurs de CoD commencent à croire que Modern Warfare 2 pourrait proposer des modes personnalisés créés par les fans, après qu’un utilisateur a repéré un indice selon lequel le jeu prendra en charge Steam Workshop sur PC.

Pour la première fois depuis le début des années 2000, il n’y aura pas de titre Call of Duty en 2023 après que le prochain projet de Treyarch ai été repoussé d’un an. Cela signifie que Modern Warfare 2 devra occuper les joueurs deux fois plus longtemps que d’habitude.

Bien qu’Infinity Ward intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mécaniques intéressantes dans la campagne et le mode multijoueur, garder la communauté engagée jusqu’en 2024 ne sera pas une tâche facile.

Selon un joueur attentif, les modes créés par les fans pourraient être un moyen de prolonger la longévité de Modern Warfare 2, car il a remarqué une allusion au fait que le jeu pourrait être compatible avec le Steam Workshop.

Des modes crées par les fans sur Modern Warfare 2 ?

Steam Workshop fait partie du service de Valve où les joueurs peuvent partager des mods et des créations personnalisées pour leurs jeux préférés qui prennent en charge cette fonctionnalité. Selon l’utilisateur de Reddit AnotherGibaway, Modern Warfare 2 pourrait être l’un de ces jeux lorsqu’il sera lancé en novembre.

Il affirme suivre le jeu sur Steam, ce qui signifie qu’il reçoit une notification lorsque des mods sont publiés sur Steam Workshop, et qu’il en a reçu une récemment pour Modern Warfare 2.

“Seuls les jeux pour lesquels un support du Workshop est prévu ou déjà implémenté reçoivent les mises à jour [Articles du Workshop publiés cette semaine]. Je viens de voir ça pour MWII.

Vous devrez me croire sur parole car je n’ai aucun moyen de le prouver évidemment, mais si vous suivez le jeu, allez sur la page d’accueil de votre communauté et voyez si vous le recevez.”

Les mods sont un moyen populaire d’insuffler une nouvelle vie à un jeu, permettant à la communauté d’être créative et de partager de nouvelles fonctionnalités intéressantes entre eux. C’est pourquoi une série comme Halo a introduit ceux-ci pour permettre aux joueurs d’expérimenter des idées farfelues.

Pour l’instant, tout ceci n’est que spéculation jusqu’à ce que les développeurs confirment que les mods seront pris en charge. Mais il ne fait aucun doute que Steam Workshop pourrait être une méthode intéressante pour permettre aux joueurs de s’engager dans Modern Warfare 2 d’une manière différente.