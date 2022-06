Le nouveau mode hardcore de Modern Warfare 2 se révèle : Date, leaks et plus

Call of Duty: Modern Warfare 2 est désormais confirmé comme étant l’épisode 2022 de la franchise FPS d’Infinity Ward et il comportera apparemment un troisième mode appelé DMZ. Nous détaillons ici tout ce que nous savons sur lui avant le lancement du jeu.

Alors que les derniers jeux de la série Call of Duty ont eu tendance à faire du Zombies leur troisième mode (aux côtés de la campagne et du mode multijoueur), tous les rapports indiquent que Modern Warfare 2 de 2022 s’en écartera au profit d’un mode DMZ.

Les détails sont limités sur ce mode, mais les fuites et les rumeurs nous donnent une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque le titre d’Infinity Ward sortira le 28 octobre.

Nous allons passer en revue ici tout ce que nous savons sur DMZ, sa ressemblance avec Escape from Tarkov et la façon dont il s’intégrera à Warzone 2 et à un autre volet annuel.

Date de lancement du troisième mode de Modern Warfare 2

Alors que le mode DMZ fera apparemment partie de MWII, les rapports indiquent qu’il sera lié au jeu d’une manière comparable à Warzone et Modern Warfare 2019. En tant que tel, il aurait sa propre date de sortie et ne sera pas lancé aux côtés du titre d’Infinity Ward le 28 octobre.

En fait, des fuites affirment qu’il sera lancé quelques mois après cela, quelque part en 2023. Cependant, d’autres informations contredisent ces affirmations et rendent plus probable une sortie fin 2022.

L’une ou l’autre de ces dates le place sur une échelle de temps similaire à celle de Warzone 2, la suite tant attendue du BR dont la sortie est également prévue fin 2022 ou début de l’année prochaine. DMZ pourrait également être lancé en version bêta, renforçant ainsi son statut distinct de celui du titre annuel.

Free-to-play

Une autre fuite importante concernant DMZ est qu’il serait free-to-play, dans la même veine que le jeu Warzone de 2020. Cette information provient de RalphsValve, un informateur réputé qui a déjà publié des informations correctes sur Vanguard et Warzone par le passé.

En supposant qu’il suive le même schéma que Warzone (qui était également free-to-play), il sera accessible via MWII ou en tant que titre à part entière, ce qui signifie que vous n’aurez pas à acheter le volet annuel pour accéder au mode DMZ.

Détails sur le mode DMZ de Modern Warfare 2 : nombre de joueurs, carte, Escape From Tarkov…

En ce qui concerne les détails réels sur DMZ, Activision ou Infinity Ward n’ont pas encore confirmé le gameplay. Cependant, tous les rapports à ce jour suggèrent qu’il orientera la série vers un style plus réaliste, par opposition aux parties rapides de type arcade que beaucoup associent à CoD.

Il est également prévu que le jeu soit lancé en mode solo uniquement, les modes duo, trio et quatuor étant prévus pour les mises à jour ultérieures.

Selon les rumeurs, les joueurs seront chargés de piller et de se frayer un chemin à travers divers petits environnements avant de chercher à s’échapper. Les lobbies compteront entre 20 et 35 joueurs, ce qui en fait un entre deux entre le mode multijoueur classique de CoD et Warzone.