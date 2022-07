Modern Warfare 2 et Warzone 2 profiteront de l’anti-cheat RICOCHET dès le premier jour

Pour la première fois dans l’histoire de Call of Duty, l’anti-triche d’Activision, RICOCHET, sera déployé dès le premier jour sur les prochains opus de la franchise, Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Devoir composer avec l’omniprésence des tricheurs est malheureusement le lot quotidien des joueurs de Call of Duty, et ce depuis des années. Chaque opus de la franchise en a fait les frais et avec la sortie de Warzone, un battle royale accessible gratuitement, la situation n’a fait qu’empirer.

Au fil des mois, Activision a multiplié les stratagèmes pour venir à bout de ce fléau qui met à rude épreuve la patience de la communauté, mais rien n’y faisait. Jouant le tout pour le tour, ils ont déployé petit à petit en 2021 un anti-triche personnalisé, RICOCHET, conçu de A à Z pour la franchise.

Bien qu’il soit loin d’être infaillible, les tricheurs sévissant toujours sur le battle royale, Activision continue de miser sur son anti-triche maison. Nous savons désormais avec certitude que les prochains opus de la franchise, Modern Warfare 2 et Warzone 2, en bénéficieront dès le premier jour.

Modern Warfare 2 et Warzone 2 feront leurs débuts avec RICOCHET

Activision a confirmé à Charlie Intel que Modern Warfare 2 et Warzone 2 seront équipés de RICOCHET dès leur sortie.

Plutôt que de miser sur un déploiement progressif comme ce fut le cas avec Warzone, ils ont préféré mettre le paquet dès le début, afin que les tricheurs soient moins présents lorsque les joueurs feront leurs débuts sur ces différents titres.

Alors que le lancement de Modern Warfare 2 est prévu pour le 28 octobre 2022, on ne sait toujours pas quand la suite de Warzone sera disponible, bien que plusieurs fuites laissent présager une sortie début 2023.

Bien que RICOCHET ne soit pas sans faille, une partie de la communauté Call of Duty voit d’un bon œil la présence de cet anti-triche, qui couplé aux régulières vagues de ban améliore quelque peu leur quotidien.

Le système anti-cheat RICOCHET utilise un pilote au niveau du noyau qui détecte tous les logiciels et applications qui pourraient être utilisés pour pirater ou tricher dans Warzone, ce qui permet à l’équipe de sécurité de réagir rapidement.

Dans le rapport d’avancement, les développeurs ont rassuré les joueurs en leur disant que, même s’il sera malheureusement toujours possible de rencontrer des tricheurs dans les deux titres, le système anti-triche RICOCHET continuera à “devenir plus intelligent et meilleur au fil du temps.”

Reste à voir si sa présence dès le lancement de Modern Warfare 2 et Warzone 2 permettra aux joueurs d’avoir une meilleure expérience que lors du lancement de Vanguard. Quoi qu’il en soit, la lutte contre les tricheurs semble être une priorité absolue pour Activision et les studios en charge du développement des nouveaux opus de Call of Duty.