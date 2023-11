Débuts difficiles pour Modern Warfare 3 : Des chiffres en deçà des attentes

Le lancement de Modern Warfare 3 a eu du mal à égaler le nombre de joueurs de Modern Warfare 2 à son lancement alors que le début difficile du jeu continue.

Call of Duty: Modern Warfare 3 est là, et son arrivée a été accueillie par une vague de critiques de la part des joueurs. Bien que le jeu soit une suite directe de la sortie de Modern Warfare 2 de 2022, il emmène les fans dans un voyage dans le passé avec le retour des 16 cartes de Modern Warfare 2 de 2009.

Cependant, il y a quelques changements clés pour les joueurs qui ont connu le deuxième jeu Modern Warfare de la franchise à l’époque, et tous n’ont pas été bien accueillis. Le temps d’élimination augmenté de la dernière sortie a été critiqué comme étant “horrifique” et incohérent, les joueurs sont divisés sur le nouveau mode zombie “ennuyeux”, et le nouveau Système d’Armurerie a été qualifié de “horrible”.

Et il semble maintenant que le début difficile du jeu, y compris un mode campagne très critiqué, se reflète dans la baisse importante du nombre de joueurs par rapport au lancement de Modern Warfare 2 en 2022.

Pour le moment, Modern Warfare 3 a atteint un pic de 190 273 joueurs simultanés sur Steam pendant le week-end de lancement du jeu, atteignant ces sommets le 12 novembre, selon Steam Charts.

Fait intéressant, le nombre de joueurs de MW3 marque un déclin significatif par rapport aux débuts de Modern Warfare 2 en octobre 2022, qui avait atteint un pic de 262 875 joueurs sur Steam pendant le week-end de lancement du jeu.

Bien que les chiffres de lancement de Modern Warfare 3 soient toujours impressionnants pour un jeu nouvellement sorti, c’est un signe que les joueurs n’ont pas été prêts à dépenser leur argent durement gagné pour un jeu que beaucoup avaient initialement confondu avec un DLC.

Bien sûr, cette comparaison ne prend pas en compte les nombres de joueurs sur les consoles PlayStation et Xbox, dont les données ont suggéré qu’elles représentent près de 70 % du nombre total de joueurs de Call of Duty dans le passé.

