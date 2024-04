Call of Duty doit remastériser ses cartes les plus sous-estimées de Modern Warfare et Black Ops

Chaque année, nous assistons à de plus en plus de remasters de cartes dans Call of Duty. Bien que ces ajouts soient souvent bien accueillis par les fans, les développeurs doivent maintenant commencer à ramener certaines des meilleures cartes oubliées de la franchise.

Tous les ans, il est inévitable de retrouver des cartes comme Rust et Shipment, mais des cartes telles que Dome, Firing Range et Nuketown sont également des incontournables depuis plus d’une décennie maintenant.

De plus, Modern Warfare 3 (2023) a été lancé avec les 16 cartes de MW2, un mouvement sans précédent qui n’avait encore jamais eu lieu dans COD, mais cela pourrait devenir le nouveau modèle des titres futurs, avec des fuites suggérant des cartes remastérisées de Black Ops 2 en 2025.

Bien qu’elles soient toutes populaires, en particulier avec des remasters comme Dome qui sont souvent des recréations plutôt que des remasters, la familiarité ne résulte pas toujours en l’expérience la plus agréable et peut devenir monotone un peu plus rapidement qu’avec de bonnes cartes originales.

Pour cette raison, tous les principaux développeurs de Call of Duty doivent commencer à fouiller un peu plus profondément dans leurs livres d’histoire pour trouver des cartes qui n’ont pas reçu l’amour qu’elles méritaient avec des remasters.

Le Modern Warfare 3 original avait des cartes dont les joueurs parlent encore aujourd’hui, mais qui n’ont pas été remastérisées du tout. Des cartes comme Arkaden, Lockdown, Village, Underground, Seatown, Resistance… la liste est incroyablement longue, et elles n’ont pas eu l’occasion de briller dans aucun jeu moderne de Call of Duty.

En regardant vers le nouvel opus prévu pour 2024, qui devrait s’intituler Black Ops Gulf War, il y a un certain nombre de cartes de la série Black Ops qui pourraient facilement être transposées dans un COD moderne et être adorées par les joueurs.

Activision La série Black Ops, et en particulier BO2, possède certaines des cartes les plus emblématiques de l’histoire de CoD.

Alors que Firing Range et Nuketown sont emblématiques, pourquoi ne pas essayer des cartes comme Havana, Hanoi, Carrier, Plaza et plus encore ?

Mieux encore, les développeurs pourraient-ils être créatifs et recréer les cartes les plus populaires de Black Ops 3 pour un jeu au sol ? Fringe, Evac et Breach pourraient être des cartes très amusantes avec quelques restructurations ici et là.

Pour les nouveaux joueurs, ces cartes seront entièrement nouvelles. Ils n’auront peut-être pas les souvenirs de traverser la carte Underground basée à Londres, ou encore de survivre aux tirs de sniper à travers le centre commercial d’Arkaden, mais les expériences seront les mêmes et pourraient même rapidement devenir mémorables, tout comme elles l’étaient il y a plusieurs années.

Au final, il y a tellement de cartes à choisir que cela ne devrait pas être difficile pour les développeurs d’en sélectionner quelques-unes, et avec des sorties annuelles, elles pourraient facilement être intégrées au fil du temps.

