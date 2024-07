Le trailer de la saison 2 de Solo Leveling est déjà sorti et les fans peinent à y croire

Solo Leveling était attendu au tournant durant l’Anime Expo, et a tout de même réussi à surprendre les fans grâce à une première bande-annonce de la saison 2.

Solo Leveling compte parmi les meilleurs animes de l’année 2024 jusqu’à présent, après avoir démarré à l’hiver et explosé au printemps. L’un des webtoons les plus populaires parmi les bandes dessinées coréennes s’est en effet trouvé un tout nouveau public avec son adaptation par le studio A-1 Pictures.

De nombreux spectateurs ont ainsi pu s’investir dans les aventures de Sung Jinwoo, qui a entamé son évolution pour passer de chasseur de monstres le plus faible à combattant le plus puissant au monde. Mais la saison 1 s’est terminée alors que les choses devenaient vraiment sérieuses, le héros se retrouvant soudain accompagné d’acolytes bien utiles.

Forcément, l’attente pour la saison 2 est grande. Et alors que le producteur d’A-1 Pictures avait promis “toute une série d’annonces” pour juillet, mois des conventions sur la pop culture au Japon, l’Anime Expo semble lui a donné raison. Un premier trailer a déjà été partagé pour la suite des aventures de Jinwoo, signe que le studio est déjà bien avancé dans son travail.

On y découvre le protagoniste en train d’affronter plusieurs ennemis dans un décor enneigé, sur toile de fond de l’arc du portail rouge. Car Jinwoo, désormais accompagné de ses ombres et d’Igris, n’a pas fini de relever des défis : le prochain est en effet un portail qui dégénère et transporte les chasseurs qui l’ont franchi dans une dimension bien plus dangereuse que prévu, où ils devront survivre jusqu’à l’élimination du boss. Le héros va notamment devoir affronter un elfe de glace pernicieux du nom de Baruka, qui s’illustre déjà dans la bande-annonce.

Face aux nouvelles images publiées aussi tôt, les fans n’ont pas manqué de faire part de leur étonnement : “Je ne m’attendais pas déjà à une bande-annonce pour la saison 2,” a ainsi avoué un internaute sur Reddit, ce à quoi un autre a réagi : “J’ai hâte de voir les illustrations magnifiques animées dans une autre saison !“

Sur X/Twitter aussi, le délai très court a surpris le public, comme on peut le voir dans certains posts : “Oh mince, déjà une bande-annonce pour la saison 2 !” Et parmi la plupart des réactions au trailer sur le réseau social, l’avis qui revient le plus est sans conteste “On est au sommet.”

Aussi excitant soit-il, le teaser reste limité en informations quant à la sortie de la saison 2. On ne sait donc toujours pas quand elle sortira, même si on peut s’attendre à une date en 2025.

La bonne nouvelle, c’est que les annonces pour la suite de Solo Leveling ne sont probablement pas terminées : Atsushi Kaneko (producteur chez A-1 Pictures) et Yoshihiro Kanno (action director sur l’anime) seront également présents à la Japan Expo de Paris du 11 au 14 juillet 2024.

En attendant le retour de Solo Leveling, vous pouvez jeter un coup d’œil aux animes de la saison ou à notre top 15 de l’été 2024.

