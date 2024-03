Solo Leveling : si vous aimez l’anime, voici comment lire le webtoon en France

L’anime Solo Leveling a explosé tous les records, mais sa première saison se termine bientôt : si vous cherchez à poursuivre l’aventure aux côtés de Jinwoo, voici comment lire le webtoon en France.

Solo Leveling n’en est qu’à une saison, mais il a déjà marqué durablement les esprits. L’histoire de Sung Jinwoo, passé de zéro à héros dans une Corée envahie par des portails mystérieux, captive les spectateurs depuis le début de sa diffusion le 6 janvier 2024.

La série d’animation signée par le studio de renom A-1 Pictures adapte brillamment une œuvre populaire dans le paysage des webtoons coréens : car avant d’être un anime, Solo Leveling est un roman et un manhwa, l’équivalent coréen du manga japonais.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que l’anime approche de la fin de sa saison 1, vous vous demandez peut-être comment continuer à suivre l’histoire trépidante de Jinwoo et ses compagnons bien particuliers. On vous explique tout ici.

Autant commencer par la bonne nouvelle : le manhwa Solo Leveling est terminé, mais il a été intégralement traduit en français. Pour le lire sur les plateformes officielles, il faudra cependant payer.

solo leveling animation partners/a-1 pictures

Les planches scénarisées par l’auteur Chugong et dessinées par le studio Redice sont en effet sous licence en France. Autrefois disponible sur la plateforme verytoon, le webtoon se trouve désormais sur l’application Piccoma, appartenant au groupe Kakao.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour le format physique, c’est du côté des éditions Delcourt qu’il faut se tourner. Les tomes, plus grands que des mangas et entièrement en couleurs, couvrent en général une douzaine de chapitres chacun. Mais l’édition papier n’est pas encore terminée : le volume 13 sortira le 29 mai 2024 et est loin de conclure l’histoire de Jinwoo.

Où commencer le webtoon Solo Leveling après avoir vu l’anime ?

Le dernier épisode de Solo Leveling, intitulé “Arise” devrait s’arrêter au niveau du chapitre 46, voire le 47, soit au milieu du tome 4 de l’édition papier.

Toutefois, l’anime Solo Leveling étant une adaptation, certaines scènes changent de place dans la chronologie du webtoon. Il faut également compter sur des ajouts que le studio A-1 Pictures a fait, avec les conseils de l’auteur Chugong. Autre particularité à prendre en compte : le manhwa, bien que très sérieux et versant lui aussi dans le genre de l’horreur lorsque c’est nécessaire, connaît également des scènes comiques parfois bienvenues, mais absentes de l’anime.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En tout, le webtoon de Chugong et du studio Redice possède 180 chapitres pour son histoire principale, et 21 qui lui servent de “suite”, ou plus précisément d’épilogue. Quant à l’anime, la saison 2 de Solo Leveling n’a pas encore été confirmée.