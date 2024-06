Le producteur de Solo Leveling tease “toute une série” d’annonces à venir

Solo Leveling a tout cassé avec son adaptation en anime, mais on attend toujours la saison 2. Ça tombe bien : le producteur du studio A-1 Pictures s’est amusé à teaser plusieurs annonces concernant la suite de la série.

L’année 2024 a démarré en trombe avec un anime bourré d’action et de personnages charismatiques : la série Solo Leveling, reprenant l’iconique webtoon de Chu-Gong, a très vite accaparé l’attention des spectateurs et s’est instantanément placée dans les meilleurs titres de la saison d’hiver.

Un tel succès était pourtant à prévoir : l’histoire du chasseur Jinwoo a toujours fasciné, de ses premiers pas dans un light novel à son carton en webtoon. Et dès la première saison de l’anime, dirigée par le studio de renom A-1 Pictures, on parlait déjà d’une saison 2. L’annonce d’une suite n’aura donc pris personne au dépourvu, mais les fans attendent malgré tout de nouvelles informations sur le retour de leur chasseur préféré.

Pour les plus impatients, on a une bonne nouvelle : le producteur d’A-1 Pictures, Atsushi Kaneko, a déjà annoncé l’arrivée imminente de nombreuses nouvelles concernant Solo Leveling. C’est en tout cas ce qu’on retrouve dans un post sur ses réseaux sociaux : “Solo Levelling se prépare pour une toute nouvelle série de choses pour juillet. Les personnes avec qui je travaille sont excellentes et j’attends avec impatience vos réactions.“

solo leveling animation partners

L’annonce tombe juste avant plusieurs conventions réservées au monde des animes et de la pop culture japonaise : l’Anime Expo se déroulera ainsi du 4 au 7 juillet, et la présence d’un panel pour Solo Leveling a d’ores et déjà été confirmée. Il en va de même pour la Japan Expo de Paris, du 11 au 14 juillet 2024, qui comptera des membres de l’équipe parmi les invités.

Quant à savoir ce que pourrait signifier l’annonce de “toute une série de nouvelles choses” par le producteur d’un studio comme A-1 Pictures, les possibilités ne sont sont pas spécialement vastes : on peut ainsi s’attendre, outre des informations sur la saison 2, à un film ou à la participation à un nouveau jeu vidéo.

Solo Leveling a en effet déjà eu droit à son anime et son jeu vidéo en 2024, mais une série en live-action avait également été annoncée en 2023.

