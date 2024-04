Les fans de Solo Leveling ont choisi le meilleur personnage secondaire

Bien que la première saison de Solo Leveling soit terminée, l’anime adapté du manhwa de Chugong continue de faire parler de lui. Et si Sung Jinwoo reste le protagoniste, d’autres personnages ont réussi à se démarquer auprès des fans, dont un en particulier.

Devenu l’un des animes les plus populaires de ce début d’année 2024, Solo Leveling a su gagner le cœur du public, qui a été conquis par l’épopée épique de Sung Jinwoo. Un protagoniste qui a bien évolué en seulement une saison, passant du statut de “chasseur le plus faible de tous les temps” à celui de “Monarque des Ombres” à la fin de la saison 1.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et si Jinwoo est clairement le héros du récit, il y a un autre personnage, encore discret pour le moment, qui semble lui aussi très plébiscité par les fans. Il s’agit de Go Gunhee, l’actuel président de l’Association des Chasseurs coréens et l’un des personnages les plus forts de Solo Leveling.

En effet, c’est sur Reddit que les fans se sont mis d’accord, estimant que le chasseur de rang S est le meilleur personnage secondaire de l’œuvre et qu’il apparaît comme une potentielle figure paternelle pour Jinwoo.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un internaute déclarait alors : “C’est l’oncle dont tu prends la présence pour acquise mais tu sais qu’il est génial et précieux, […] le Piccolo de l’histoire.” Une comparaison plus que flatteuse quand on sait que le guerrier Namek est l’un des personnages les plus cultes de l’univers Dragon Ball, étant à la fois le mentor de Gohan mais aussi l’un des plus fidèles amis de Goku.

“J’adore son personnage. Mon moment préféré est sa réaction face à Sung Jinwoo et Cha [Hae-In] lorsqu’ils sont ensemble dans la salle de sport des Chasseurs,” disait un autre utilisateur, en référence à une scène comique du manhwa où Gunhee rit de leur jeune âge.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce personnage a tout de même une certaine concurrence avec Kim Chul, l’un des chasseurs de la Guilde du Tigre Blanc, et Woo Jinchul, le protégé de Gunhee. “Il n’est pas remarquable de quelque manière que ce soit mais je suis presque sûr qu’il ferait tout le nécessaire pour protéger Sung Jinwoo. Presque comme un mini Go Gunhee,” écrit un autre fan.

Nous devrons attendre la saison 2 de Solo Leveling pour voir ce qui nous attend. Et pour celles et ceux qui voudraient se replonger dans la première saison, voici toutes les morts importantes de la saison 1 expliquées.

L’article continue après la publicité